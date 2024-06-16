– Após o fechamento da colocação privada, a Enlivex adotará a primeira estratégia de tesouro de ativos digitais de token de previsão RAIN do mundo, por meio do acúmulo de token RAIN.

– RAIN é um protocolo de previsões e opções totalmente descentralizado que redefine os ecossistemas preditivos de mercado e fornece uma potente plataforma para a criação de mercado on-chain – desenvolvida para transparência, automação e participação da comunidade.

– O Sr. Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro da Itália, será nomeado para o Conselho Diretor da Enlivex após o encerramento da colocação privada.

– A Enlivex continuará o desenvolvimento clínico do Allocetra™, uma terapêutica potencialmente revolucionária para a osteoartrite do joelho, um mercado crescente com necessidades médicas significativas não atendidas.

– Preço por ação de US $1,00, representando um prêmio de 11,5% do preço do fechamento anterior.

NES-ZIONA, Israel, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Enlivex Therapeutics Ltd. (Nasdaq: ENLV, “Enlivex” ou “a Empresa”), uma empresa de imunoterapia de reprogramação de macrófagos em estágio clínico, anunciou hoje que fechou um contrato de compra de valores mobiliários para um investimento privado em capital público (PIPE) para a compra e venda de 212.000.000 ações ordinárias (ou equivalentes de ações ordinárias em seu lugar) a um preço de US $ 1,00 por ação, representando um prêmio de 11,5% do preço de fechamento das ações em 21 de novembro de 2025, com receitas brutas agregadas previstas de aproximadamente US $212.000.000 (financiadas em uma combinação de $USD e USDT), antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta (a “Transação”). A Enlivex pretende usar os recursos líquidos do PIPE para implementar a primeira estratégia de tesouro de token dos mercados de previsão RAIN, enquanto continua seu foco nas principais operações da Empresa.

RAIN é um protocolo de previsões e opções totalmente descentralizado, criado na rede Arbitrum. O protocolo não exige permissão, viabilizando que qualquer pessoa crie e negocie opções personalizadas em qualquer mercado. Os resultados do mercado podem ser resolvidos por IA, e a plataforma é governada pelo token RAIN, que possui um mecanismo de Buyback & Burn deflacionário integrado. Projetado para ser o “Uniswap” dos mercados de previsão, RAIN é um protocolo onde qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode criar qualquer tipo de mercado, seja público ou privado, em qualquer idioma.

“Com o recente interesse institucional em empresas líderes em mercados de previsão – investimento de US $2 bilhões da controladora da NYSE no Polymarket e a rodada de financiamento de US $300 milhões da Kalshi liderada ela Andreessen Horowitz (a16z) e Sequoia Capital – parece que este setor está amadurecendo e tem um forte potencial de crescimento. Acreditamos que, após o fechamento desta transação e a implementação da estratégia de tesouro RAIN, a Enlivex será a primeira empresa pública negociada nos EUA a fornecer aos investidores uma exposição aos mercados de previsão, um dos setores que mais crescem na indústria de criptomoedas”, disse Shai Novik, Presidente do Conselho de Administração da Enlivex. “O protocolo descentralizado RAIN usa a tecnologia blockchain para permitir que os participantes negociem com base nas expectativas de eventos futuros, e acreditamos que ele passará a ser uma força dominante neste segmento de mercado em expansão.”

O Sr. Novik acrescentou: “Além de gerenciar o portfólio de tesouro RAIN, a Enlivex continuará suas operações existentes focadas no desenvolvimento clínico em estágio avançado do Allocetra™, uma nova terapia projetada para tratar a osteoartrite da doença articular. A osteoartrite é de longe a forma mais comum de artrite, afetando mais de 32,5 milhões de americanos e mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Matteo Renzi ao Conselho de Administração da Enlivex. Estou pronto para trabalhar em conjunto com o Sr. Renzi para criar valor para os acionistas da Enlivex.”

O fechamento da Transação deve ocorrer em ou por volta de 25 de novembro de 2025, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.

A BTIG está atuando como único agente de colocação e consultor financeiro exclusivo da Transação. Greenberg Traurig, P.A. e FISCHER (FBC & Co.) atuam como consultores jurídicos da Enlivex, e DLA Piper e Gornitzky & Co. atuam como consultores jurídicos da BTIG.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, e não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

SOBRE A ENLIVEX

A Enlivex será a primeira companhia de capital aberto a desenvolver uma estratégia de tesouro centrada no RAIN, que será o principal ativo de reserva de tesouro da Empresa. Ao adotar sua nova política de tesouro, a Enlivex pretende fornecer aos investidores exposição ao RAIN e defender seu papel como capital digital.

Além disso, a Enlivex tem um negócio operacional focado no desenvolvimento clínico em estágio avançado do Allocetra™, uma nova terapia projetada para tratar a osteoartrite da doença articular. A osteoartrite é de longe a forma mais comum de artrite, afetando mais de 32,5 milhões de americanos e mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Cerca de metade dos joelhos com lesões no LCA desenvolvem osteoartrite dentro de 5 a 15 anos. Estima-se que 78 milhões de americanos terão osteoartrite até o ano de 2040. A osteoartrite sintomática do joelho é particularmente prevalente e incapacitante, com 40% dos homens e 47% das mulheres desenvolvendo osteoartrite do joelho ao longo da vida. A osteoartrite é responsável por mais de um milhão de hospitalizações anuais nos Estados Unidos, principalmente para substituição total da articulação. O ônus da osteoartrite é enorme, e a necessidade de tratamentos para reduzir a dor e a incapacidade das pessoas com osteoartrite é essencial. Tanto quanto é do conhecimento da Empresa, atualmente não existem medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration dos EUA (FDA) ou pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) que tenham demonstrado deter, retardar ou reverter a progressão dos danos estruturais na articulação.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Essas declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como “espera”, “planeja”, “projeta”, “irá”, “pode”, “antecipa”, “acredita”, “deveria”, “faria”, “poderia”, “pretende”, “estima”, “sugere”, “visa”, “tem o potencial de” e outras palavras de significado semelhante, incluindo declarações relacionadas aos benefícios antecipados e ao momento da conclusão da Transação proposta e afins, o uso pretendido dos recursos da Transação, os ativos a serem mantidos pela Empresa, o mercado futuro previsto, preço e liquidez dos ativos digitais que a Empresa adquire, as condições macro e políticas em torno dos ativos digitais, o plano da Empresa para criação de valor e vantagens estratégicas, tamanho do mercado e oportunidades de crescimento, condições regulatórias, posição competitiva e o interesse de outras empresas em estratégias de negócios semelhantes, tendências tecnológicas e de mercado, condição financeira futura, e desempenho e impactos financeiros esperados da Transação proposta descritos neste documento. As declarações de previsão deste comunicado de imprensa envolvem riscos e suposições substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos em tais declarações. Os riscos e incertezas aplicáveis incluem, entre outros, o risco de que a Transação proposta aqui descrita possa não ser concluída em tempo hábil ou de forma alguma; falha em alcançar os benefícios antecipados da Transação e a estratégia de tesouro de ativos digitais proposta; mudanças nos negócios, mercado, condições financeiras, políticas e regulatórias; riscos relacionados às operações e negócios da Empresa, incluindo a natureza altamente volátil do preço do RAIN e outras criptomoedas; o risco de que o preço das ações ordinárias da Empresa possa estar altamente correlacionado ao preço dos ativos digitais que detém; riscos relacionados ao aumento da concorrência nos setores nos quais a Empresa opera e operará; riscos relacionados a incertezas legais, comerciais, regulatórias e técnicas significativas em relação aos ativos digitais em geral; riscos relacionados ao tratamento dos ativos cripto para fins fiscais nos EUA e no exterior, bem como os riscos e incertezas identificados nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários. As declarações de previsão deste comunicado de imprensa são válidas apenas a partir da data deste documento, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar nenhuma dessas declarações, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

CONTATO ENLIVEX

Shachar Shlosberger, CFO

Enlivex Therapeutics, Ltd.

[email protected]

CONTATO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins

[email protected]

