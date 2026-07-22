eXp Realty Amplia Investimento na América Latina com Primeira eXpcon em Espanhol

Crescente importância da América Latina no setor imobiliário global impulsiona a demanda por conexões transfronteiriças mais fortes, experiência local e parcerias confiáveis

BELLINGHAM, Wash., July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT), divulgou hoje detalhes adicionais da eXpcon Medellín, a ser realizada de 6 a 8 de abril de 2027.

Esta será a primeira eXpcon a ser realizada na América Latina e a primeira a ser apresentada inteiramente em espanhol, ressaltando a crescente importância da região da América Central, América Latina e Caribe (CALA) dentro da rede global da eXp.

Com cada vez mais compradores dos Estados Unidos e do Canadá buscando imóveis para investimento, casas de veraneio e oportunidades de mudança fora dos seus mercados de origem, a capacidade de navegar em transações internacionais e de estabelecer parcerias locais confiáveis tornou-se cada vez mais valiosa. A eXp Realty atualmente opera em oito mercados CALA: Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, México, Peru e Porto Rico. A eXpcon Medellín conta com agentes experts de mercado de toda a América Latina para fortalecer essas conexões e atender melhor os clientes com metas imobiliárias que se estendem além dos seus mercados domésticos.

“A CALA representa alguns dos agentes mais motivados e empreendedores de toda a nossa rede”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo da eXp International. “As fronteiras entre o mercado imobiliário local e o internacional continuam cada vez menos nítidas. Nossos agentes atendem cada vez mais clientes cujos objetivos vão além de uma única cidade ou país. A entrada da eXpcon na América Latina com apresentação inteiramente em espanhol é um investimento que ajuda a desenvolver o conhecimento, os relacionamentos e a experiência de mercado de que os clientes precisarão no futuro.”

Para agentes em toda a América do Norte e além, a eXpcon Medellín oferece uma oportunidade única de conhecer de perto uma das regiões imobiliárias mais dinâmicas do mundo. O evento foi desenvolvido para ajudar os participantes a entender melhor os mercados emergentes, fortalecer as redes de referência e descobrir novas oportunidades para atender clientes com interesses imobiliários em toda a América Latina.

“A América Latina está tendo um papel cada vez mais importante no setor imobiliário global”, disse Virginia Restrepo, Diretora Regional da CALA na eXp International. “Durante anos, nossos agentes viajaram pelo mundo todo para aprender. Agora é a nossa vez de receber o mundo na América Latina e mostrar a inovação, a experiência e o espírito empreendedor que moldam o futuro do setor imobiliário nos nossos mercados. A apresentação da eXpcon inteiramente em espanhol garante que essas conversas sejam autênticas para as pessoas e comunidades que impulsionam esse momento.”

A conferência de três dias contará com palestrantes de destaque, capacitação em negócios e liderança, oportunidades de networking e programação específica para a região, tudo em espanhol.

As inscrições com desconto de pré-venda já estão abertas em expcon.intl.exprealty.com. Também estão disponíveis passes “eXplorer” para corretores que não fazem parte da eXp e desejam conhecer, na prática, o modelo colaborativo da empresa.

Sobre a AGNT, Inc. (AGNT)

Criada por Agentes. Criada para Agentes. A AGNT, (Nasdaq: AGNT) é a controladora global da eXp Realty®, a corretora imobiliária mais centrada em agentes do planeta, da NextHome, Inc., uma franquia imobiliária nacional premiada, da FrameVR.io, uma plataforma de colaboração virtual, e da SUCCESS® Enterprises, uma marca líder em desenvolvimento pessoal e mídia para empreendedores. A plataforma AGNT oferece em conjunto um sistema operacional multimodelo de classe mundial que capacita agentes independentes, proprietários de franquias e líderes de equipe nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e África do Sul. Uma empresa de capital aberto, a AGNT, Inc. prioriza a transparência, a inovação e o valor de longo prazo para agentes, proprietários de franquias, funcionários e acionistas.

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a eXpcon Medellín, a expansão contínua da Empresa na região da CALA e a ocasião, programação e benefícios esperados do evento. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem a capacidade da Empresa de atrair e reter agentes e expandir sua rede na região CALA e em outros mercados internacionais; riscos associados à atuação em jurisdições estrangeiras, incluindo flutuações cambiais, instabilidade política e econômica, e requisitos regulatórios ou legais distintos; flutuações gerais do mercado imobiliário; alterações regulatórias; e outros riscos detalhados periodicamente nos documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo, entre outros, os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e o Relatório Anual no Formulário 10-K mais recentemente arquivados. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações, exceto conforme exigido por lei.

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