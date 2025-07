Japão se une à crescente região Ásia-Pacífico da eXp com mais agentes em busca de modelos que oferecem liberdade, propriedade e alcance global.

BELLINGHAM, Wash., July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, a maior corretora de imóveis do planeta e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje sua expansão oficial para o Japão, marcando o quarto lançamento internacional da empresa no ano, após Peru, Turquia e Equador.

“Os agentes no Japão operam há anos em um sistema que deixa pouco espaço para vantagens”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo Internacional da eXp Realty. “Não se trata de trabalhar mais pois eles já fazem isso. O problema é estrutural. A maioria dos modelos exige muito e oferece muito pouco em troca. Oferecemos uma plataforma que inverte essa equação. Melhores finanças, real propriedade, presença mundial. O eXp é isso tudo.”

Para dar início ao lançamento, a eXp realizará um evento de boas-vindas ao vivo em Tóquio em 2 de outubro de 2025, onde a liderança da empresa compartilhará a visão, o modelo e o que esse momento significa para os agentes prontos para assumir o controle dos seus negócios.

A expansão do Japão fortalece a presença da eXp na Ásia-Pacífico e avança sua meta para 2030 de alcançar 50.000 agentes em países fora dos EUA. Com o modelo de negócios mais escalável em imóveis, a eXp oferece suporte a agentes individuais que administram empresas enxutas e de alto desempenho, bem como quem criam grandes equipes internacionais, proporcionando flexibilidade, propriedade e alcance para crescimento em qualquer nível.

Ken Tanaka, uma voz respeitada do setor imobiliário no Japão, liderará o novo mercado. Tanaka tem décadas de experiência, um profundo entendimento da dinâmica do mercado japonês e um foco claro em ajudar os agentes a prosperar em um ambiente de negócios moderno.

“O setor de corretagem imobiliária japonês tem demorado a romper com modelos legados desatualizados”, disse Ken Tanaka, líder nacional da eXp Japan. “A eXp é uma redefinição completa — uma plataforma criada voltada para a liberdade, a inovação e o crescimento. Aqui, os agentes desenvolvem seus negócios como querem. O Japão está pronto para um futuro em que o agente venha em primeiro lugar.”

As Diferenças Entre a eXp Realty e os Agentes Japoneses

Nenhum requisito de escritório — baseado na nuvem, para trabalho de qualquer lugar

— baseado na nuvem, para trabalho de qualquer lugar Estrutura de comissão atraente — maximiza os ganhos do agente

— maximiza os ganhos do agente Oportunidades de participação nos lucros — (sujeitas às leis e disponibilidade locais)

— (sujeitas às leis e disponibilidade locais) Rede global de agentes — abrange uma infinidade de países para indicações e colaboração

— abrange uma infinidade de países para indicações e colaboração Treinamento ao vivo, suporte à liderança e orientação — via eXp World, LearnWorlds e Slack

Agentes prontos para assumir o controle das suas carreiras podem saber mais detalhes em www.expjapan.co.jp.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI”) é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 81.000 agentes em 28 países. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para mais informações, visite expworldholdings.com.

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela SUCCESS® Magazine, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Visite success.com para mais informações.

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre expansão internacional, sucesso do agente individual e disponibilidade de programas de participação acionária. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem flutuações no mercado imobiliário, mudanças na retenção ou recrutamento de agentes, capacidade da Empresa de se expandir com sucesso nos mercados internacionais, pressões competitivas, mudanças regulatórias e outros riscos detalhados nos registros da Empresa no SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

