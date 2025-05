DUBAI, Émirats arabes unis, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — À l’approche de l’EBACE 2025, Falcon, société du groupe Alex Group Investment, se prépare à accueillir les visiteurs sur son stand lors du principal salon européen de l’aviation d’affaires, qui se tiendra du 20 au 22 mai au Palexpo de Genève, en Suisse.

Il s’agira de la première participation de Falcon à un salon européen consacré à l’aviation. L’entreprise y présentera l’ensemble de ses services aéronautiques au marché européen. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir en détail Falcon Luxe (affrètement de jets privés), Falcon Flight Support (services d’assistance en vol), Falcon Elite (terminal pour jets privés) et Falcon Technic (maintenance, réparation et révision). Ensemble, ces services font de Falcon un guichet unique de l’aviation d’affaires.

« Participer à l’EBACE est une étape évidente vers le marché européen », a déclaré M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investment. « Nous sommes fiers de présenter à un nouveau public toute l’expertise de Falcon et d’ouvrir la porte à des partenariats pertinents et à long terme. »

L’équipe Falcon sera présente au stand 864, prête à accueillir les visiteurs et à discuter des opportunités futures.

Pour découvrir la gamme complète des services de Falcon, veuillez vous rendre sur le site : Aviation privée, FBO, MRO et services d’assistance en escale – Falcon

À propos de Falcon

Falcon est un prestataire de services aéronautiques de premier plan, offrant un guichet unique pour tous vos besoins en matière d’aviation. Avec Falcon Luxe, vous bénéficiez d’une flotte moderne de jets privés disponibles à l’affrètement dans le monde entier, pour des trajets confortables et en toute intimité. Falcon Elite dispose d’un terminal exclusif (FBO) pour jets privés, offrant un service haut de gamme et une expérience inoubliable dès votre arrivée. Falcon Technic propose des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) 24 h/24 et 7 j/7, non seulement pour notre flotte, mais aussi pour les appareils de tiers, afin de garantir des performances et une fiabilité optimales. Falcon Flight Support vous accompagne tout au long de votre voyage, avec une assistance personnalisée du départ à l’arrivée. Chez Falcon, nous nous occupons de tous vos besoins en matière d’aviation.

Pour en savoir plus, veuillez consulter flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn

Demandes des médias

Ines Nacerddine

Directrice marketing – Aviation

Alex Group Investment

E-mail : [email protected]

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

