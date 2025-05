DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Faltando poucos dias para a EBACE 2025, a Falcon, parte do Alex Group Investment, está se preparando para receber os visitantes em seu estande durante o principal evento de aviação executiva da Europa, que acontece de 20 a 22 de maio no Palexpo, em Genebra, Suíça.

Esta será a primeira vez que a Falcon participa de uma feira de aviação na Europa, onde apresentará sua linha completa de serviços de aviação ao mercado europeu. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a Falcon Luxe (fretamento de jatos particulares), Falcon Flight Support, Falcon Elite (terminal privado de jatos) e Falcon Technic (manutenção, reparo e revisão), que juntos posicionam a Falcon como uma verdadeira solução completa para serviços de aviação executiva.

“Participar da EBACE é um passo claro em direção ao mercado europeu”, disse o Sr. Sultão Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente do Alex Group Investment. “Temos orgulho de apresentar todas as capacidades da Falcon a um novo público e abrir caminho para parcerias significativas e duradouras”.

A equipe da Falcon estará presente no estande 864, pronta para receber os visitantes e discutir oportunidades futuras.

Saiba mais sobre a linha completa de serviços da Falcon em: Aviação privada, FBO, MRO e serviços de atendimento em solo – Falcon

Sobre a Falcon

A Falcon é uma fornecedora de serviços de aviação de excelência, oferecendo uma solução completa para todas as suas necessidades na aviação. Com a Falcon Luxe, oferecemos uma frota de jatos particulares modernos disponíveis para fretamento global, garantindo conforto e privacidade em cada viagem. A Falcon Elite conta com um terminal exclusivo para jatos particulares (FBO), oferecendo um serviço de alto padrão e uma experiência inesquecível antes mesmo do embarque. A Falcon Technic oferece serviços de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas para nossa frota, mas também para aeronaves de terceiros, garantindo desempenho e confiabilidade ideais. Além disso, a Falcon Flight Support se dedica a tornar sua viagem descomplicada, oferecendo suporte personalizado do início ao fim. Na Falcon, todas as suas necessidades de aviação estão reunidas em um só lugar.

Saiba mais em flyfalcon.com, Instagram e LinkedIn

Informações para a mídia

Ines Nacerddine

Diretora de Marketing – Aviação

Alex Group Investment

E-mail: [email protected]

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

