Helus Pharma nomme Michael Cola au poste de directeur général pour piloter la prochaine phase de développement et d’exécution

Ancien président de la division pharmaceutique spécialisée de Shire PLC (« Shire »), il cumule plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des neurosciences, des maladies rares et des produits pharmaceutiques spécialisés, notamment à des postes de direction chez Astra-Merck et AstraZeneca PLC.

Leader reconnu dans le développement clinique avancé, la commercialisation mondiale et la formation de capital pour les programmes relatifs au système nerveux central (« SNC »)

Cette nomination intervient alors qu’Helus Pharma fait progresser son portefeuille de produits vers des étapes cliniques clés, notamment les données de phase 2 attendues pour HLP004 ce trimestre et les principaux résultats de phase 3 pour HLP003 plus tard cette année.

Cette annonce constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 30 décembre 2025, à son prospectus simplifié préalable daté du 17 septembre 2025, tel que modifié le 19 décembre 2025.

BOSTON et TORONTO, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Helus PharmaTM (« Helus ») (Nasdaq : HELP) (Cboe CA : HELP), une société pharmaceutique en phase clinique engagée à contribuer à la guérison mentale en développant de nouveaux agonistes sérotoninergiques (« ASN »), a annoncé aujourd’hui la nomination de Michael Cola au poste de directeur général, avec effet immédiat.

La nomination de M. Cola intervient à un moment charnière, alors qu’Helus fait progresser son portefeuille de traitements de santé mentale de nouvelle génération vers des étapes cliniques et commerciales clés, notamment la publication prévue des données de phase 2 pour HLP004 ce trimestre et des données principales de phase 3 pour HLP003 au quatrième trimestre 2026. En parallèle, Helus continue de développer un patrimoine de propriété intellectuelle vaste et solide couvrant son portefeuille multi-actifs, avec plus de 350 demandes de brevets déposées dans le monde entier et plus de 100 brevets accordés. La Société poursuit des programmes différenciés conçus pour traiter les troubles mentaux graves. Alors que la transition du développement clinique précoce à l’exécution des phases ultérieures est en cours, la Société se concentre de plus en plus sur l’engagement réglementaire mondial et la planification commerciale à long terme. Cette évolution souligne l’importance d’un leadership expérimenté dans le développement de médicaments, la formation de capital et l’expansion mondiale.

« Michael possède une combinaison rare d’expertise approfondie en neurosciences, d’expérience en commercialisation mondiale et de leadership éprouvé sur les marchés financiers », a déclaré le cofondateur et président exécutif Eric So. « Alors qu’Helus développe son portefeuille de produits différenciés en santé mentale, son expérience dans la création de franchises de premier plan dans le domaine du SNC et dans le développement d’organisations mondiales fait de lui le candidat idéal pour diriger Helus tandis que nous nous efforçons de traduire nos découvertes scientifiques en traitements significatifs pour les patients et en valeur à long terme pour les actionnaires. »

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans les neurosciences, les maladies rares et les produits pharmaceutiques spécialisés, M. Cola apporte une expertise approfondie dans l’accompagnement de projets innovants ciblant le SNC tout au long de leur développement et sur les marchés mondiaux, dans la création d’organisations performantes et dans la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Son parcours professionnel comprend des postes de direction de haut niveau dans les domaines de la R&D, de la commercialisation, de la stratégie d’entreprise et de la formation de capital, ce qui le positionne idéalement pour mener Helus dans sa prochaine phase de croissance.

« Je suis honoré de rejoindre Helus à ce moment charnière et stimulant », confie M. Cola. « Grâce aux données cliniques très différenciées déjà disponibles concernant l’HLP003 et à un portefeuille prometteur de nouvelles molécules en développement, Helus est idéalement placée pour proposer un nouveau paradigme dans le traitement des troubles mentaux graves. Je suis ravi de collaborer avec le Conseil d’administration et l’équipe d’Helus pour tirer parti de ces bases et traduire les progrès scientifiques en un impact durable pour les patients et les actionnaires. »

En tant que président de la division pharmaceutique spécialisée de Shire, M. Cola a contribué à faire de l’entreprise un leader mondial dans le domaine du SNC, en lançant et en développant des traitements révolutionnaires, notamment en faisant de Vyvanse une franchise de plusieurs milliards de dollars et en contribuant à la croissance de la capitalisation boursière de Shire, qui est passée de 5 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, ce qui a permis de positionner l’entreprise en vue de son acquisition ultérieure par Takeda pour 62 milliards de dollars, l’une des plus importantes acquisitions pharmaceutiques du secteur. Au début de sa carrière, M. Cola a été l’un des premiers employés de Merck sélectionnés pour contribuer à la création d’Astra-Merck, l’une des entreprises pharmaceutiques dérivées les plus réussies, formée pour commercialiser le Prilosec, une franchise qui a généré à un moment donné plus de 6 milliards de dollars de revenus annuels. Il a ensuite occupé des postes de direction chez AstraZeneca PLC, participant à l’expansion du cycle de vie du Prilosec et à la transition vers le Nexium.

Plus récemment, M. Cola a occupé les fonctions de président et de directeur général d’Avalo Therapeutics, Inc., où il a mené la transition vers une spécialisation dans les maladies rares et la médecine génomique, a concédé des licences pour des actifs de première génération en phase clinique et a levé des fonds importants. Il a également occupé des postes de direction au sein de conseils d’administration, notamment en tant que président de Phathom Pharmaceuticals, Inc. et ancien membre du conseil d’administration de Sage Therapeutics, Inc., accompagnant des organisations lors de phases cliniques cruciales et de lancements commerciaux.

M. Cola est titulaire d’une licence en biologie de l’Ursinus College, d’une maîtrise en sciences et ingénierie biomédicales de l’Université Drexel et a étudié la bioingénierie à l’Université de Pennsylvanie, où il a également travaillé comme ingénieur biomédical dans son hôpital affilié.

À propos de Helus Pharma

Helus Pharma , nom commercial de Cybin Inc., fondée en 2019 (la « Société »), est une société pharmaceutique en phase clinique qui s’engage à aider l’esprit à guérir en développant des ASN exclusifs, de nouveaux agonistes sérotoninergiques : des molécules synthétiques conçues pour activer les voies de la sérotonine censées favoriser la neuroplasticité. Les ASN exclusifs de la Société sont destinés à répondre à l’important besoin non satisfait des personnes souffrant de dépression, d’anxiété et d’autres troubles de santé mentale.

S’appuyant sur des données de pointe, Helus Pharma ambitionne d’améliorer le paysage thérapeutique grâce à l’introduction d’ASN visant à apporter des améliorations durables en matière de santé mentale. Helus Pharma développe actuellement le HLP003, un ASN exclusif, en phase 3 de développement clinique pour le traitement adjuvant du trouble dépressif majeur, qui a reçu la Désignation de thérapie innovante de la Food and Drug Administration américaine (FDA), et le HLP004, également un ASN exclusif, en phase 2 pour le trouble d’anxiété généralisée. De plus, Helus Pharma possède un vaste portefeuille de recherche sur les ASN expérimentaux.

La Société exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. Pour obtenir des informations actualisées sur la Société et en savoir plus sur Helus Pharma, visitez www.helus.com ou suivez l’équipe sur X, LinkedIn, YouTube et Instagram. Helus PharmaTM est une marque déposée de Cybin Corp.

Mises en garde et déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant la Société constituent des déclarations prospectives ou des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives ») et sont de nature prospective. Les déclarations prospectives ne reposent pas sur des faits historiques, mais plutôt sur des attentes et des projections actuelles concernant les événements futurs et sont donc soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « a l’intention de », « estime », « planifie », « anticipe », « s’attend à », « croit » ou « continue », ou leur forme négative ou des variantes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l’intention de la Société de faire progresser de manière significative le traitement des troubles mentaux graves ; la capacité des ASN de la Société à répondre aux importants besoins non satisfaits des personnes souffrant de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale ; la publication des données de phase 2 pour HLP004 au premier trimestre 2026 et des données préliminaires de phase 3 pour HLP003 au quatrième trimestre 2026 ; et les projets de la Société de concevoir des plateformes exclusives de découverte de médicaments, des systèmes d’administration de médicaments innovants, de nouvelles approches de formulation et des schémas thérapeutiques pour les troubles mentaux.

Ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement, car les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : les fluctuations de la conjoncture macroéconomique générale ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; les attentes concernant la taille du marché des ASN ; la capacité de la Société à atteindre ses objectifs commerciaux ; ses plans de croissance ; les incertitudes politiques, sociales et environnementales ; les relations avec les employés ; l’existence de lois et de règlements pouvant imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités ; les répercussions des épidémies sur les activités de la Société ; et les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 30 septembre 2025, ainsi que dans la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2025, documents disponibles dans le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov/edgar. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction de la Société considère, ou considérait à l’époque, comme des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives, car d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance excessive aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives relatives à ses convictions, opinions, projections ou autres facteurs, si ceux-ci venaient à changer, sauf si la loi l’exige.

La Société ne fait aucune allégation médicale, thérapeutique ou relative aux bienfaits pour la santé des produits qu’elle propose. La Food and Drug Administration américaine (FDA), Santé Canada ou d’autres autorités réglementaires similaires n’ont pas évalué les allégations concernant les ASN ou les programmes HLP003, HLP004 et autres programmes de la Société. L’efficacité de ces produits n’a pas été confirmée par des recherches approuvées. Il n’existe aucune garantie que l’utilisation des ASN, HLP003, HLP004 ou d’autres programmes de la Société puisse diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un problème quelconque. Des recherches scientifiques rigoureuses et des études cliniques sont nécessaires. Si Helus Pharma ne parvient pas à obtenir les autorisations ou les recherches nécessaires à la commercialisation de ses activités, cela pourrait avoir un impact négatif important sur les performances et les opérations de la Société.

Ni Cboe Canada, ni la bourse Nasdaq Global Market, n’ont approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse et ne sont responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations qui y figurent.

