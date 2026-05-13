La richesse mondiale s’affranchit des frontières : un ultra-riche sur cinq naît désormais à l’étranger

La population des ultra-riches devrait compter 734 100 personnes à l’horizon 2030, soit une hausse de 33 %

En données cumulées, le patrimoine des personnes les plus riches au monde devrait franchir la barre des 84 000 milliards de dollars d’ici 2030

Près de 79 % des ultra-riches ont bâti leur fortune eux-mêmes, et seulement 5 % en ont entièrement hérité

MONTRÉAL, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Le dernier rapport d’Altrata, intitulé « Global Citizens: Entrepreneurship, Mobility and the Ultra Wealthy », publié avec le soutien du cabinet de conseil en migration d’investissement Arton Capital, révèle qu’à l’échelle du monde, un ultra-riche (ou IFFE pour Individus à fortune financière élevée*) sur cinq naît à l’étranger**, et souligne le caractère de plus en plus international des grandes fortunes actuelles. Cette étude de référence montre également que la population mondiale des ultra-riches devrait progresser d’un tiers (+33 %) pour atteindre 734 100 personnes d’ici 2030.

Une nette accélération du nombre d’ultra-riches en perspective

Le rapport table sur une progression rapide du patrimoine détenu par les ultra-riches à l’échelle mondiale. Leur richesse conjointe devrait passer de 63 000 milliards de dollars en 2025 à 84 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. À l’horizon 2030, près de 7,7 millions de personnes devraient détenir un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars.

Une création de richesse portée par des profils internationaux de type entrepreneurs

L’étude nous apprend également que les ultra-riches nés à l’étranger sont plutôt et très majoritairement des « bâtisseurs de fortune » que des héritiers. Environ 79 % d’entre eux ont construit leur fortune eux-mêmes, contre 16 % ayant combiné héritage et réussite entrepreneuriale, et seulement 5 % dont la fortune est exclusivement familial.

Ces observations témoignent d’une transformation structurelle de la manière dont la richesse mondiale se construit et se gère. Le patrimoine personnel est de moins en moins rattaché à un seul État, les plus grandes fortunes mondiales organisant désormais leur vie, leurs actifs et leurs entreprises dans plusieurs pays. Les pratiques actuelles des ultra-riches reflètent cette évolution, dans le sens où 17 % d’entre eux détiennent ou codétiennent des entreprises dont le siège est situé hors de leur pays de résidence, et 34 % ont effectué leurs études supérieures en dehors de leur pays d’origine. C’est bien la preuve que la mobilité internationale n’est aujourd’hui plus accessoire, mais ancrée au cœur même de la construction des fortunes modernes.

Dans leur ensemble, les données établissent clairement un lien entre mobilité internationale et esprit entrepreneurial. Les individus les plus mobiles à l’international ont davantage tendance à créer des entreprises, saisir des opportunités hors frontières et produire eux-mêmes leur richesse. Ils répondent à un profil marqué par l’ambition, l’appétence au risque et l’accès aux marchés mondiaux. Dans ce contexte, la mobilité apparaît comme un levier clé de la création de richesse contemporaine.

Le parcours de vie transfrontalier devient la norme des ultra-riches

Si la nature des patrimoines est de plus en plus internationale, certaines métropoles continuent de s’imposer comme des pôles majeurs pour les ultra-riches.

Ainsi, Londres demeure un centre incontournable pour les grandes fortunes, et plus particulièrement celles développées dans l’industrie bancaire ou le secteur financier, et ce malgré un durcissement du contexte fiscal et commercial de plus en plus marqué.

En parallèle, les États-Unis conservent leur position de premier centre mondial de richesse, où se regroupe près de 40 % de la population mondiale d’ultra-riches (soit 205 000 personnes). Ce constat fait ressortir une attractivité persistante malgré l’évolution du contexte politique. Toutefois, les changements de politique publique pourraient commencer à jouer d’influence sur les flux à venir. Une précédente étude menée par Arton Capital indiquait qu’un tiers des millionnaires américains*** envisageaient de quitter les États-Unis en raison des conséquences de l’administration Trump.

Dans le Golfe, Dubaï confirme sa réputation de « centre des jeunes fortunes » pour les élites mondiales, et rassemble près d’un cinquième des ultra-riches de moins de 50 ans nés à l’étranger, soit 19 %. En dépit des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, cette attractivité traduit une plus large tendance. En effet, les ultra-riches ne renoncent pas à la mobilité internationale, mais se montrent plus stratégiques envers la manière et les lieux où ils l’exploitent.

Pour Armand Arton, PDG d’Arton Capital : « La mobilité internationale n’est plus une simple conséquence de la création de richesse. Elle devient un actif stratégique qui l’accompagne. Aujourd’hui, les individus les plus prospères ne se contentent pas de bâtir des entreprises, mais établissent également un accès durable aux marchés, aux talents, à l’éducation et à la sécurité depuis plusieurs juridictions. »

« Nous observons que la richesse n’est plus liée à un territoire unique. Les individus les plus fortunés organisent leur vie et leurs actifs dans plusieurs pays en vue de réduire leur dépendance à un seul territoire. La nouvelle génération des ultra-riches raisonne désormais par-delà les uniques leviers nationaux pour privilégier la flexibilité, la résilience et les options disponibles quant aux lieux où vivre, investir et développer leur patrimoine. Dans un monde de plus en plus complexe, la capacité à circuler facilement d’un pays à l’autre devient un atout des plus puissants pour préserver et créer de la richesse. »

Moira Boyle, directrice principale et responsable mondiale du secteur du luxe chez Altrata, ajoute la remarque suivante : « Ce qui ressort particulièrement de cette étude, c’est la progression continue de la création entrepreneuriale de richesse à l’échelle mondiale. Près de 80 % des ultra-riches nés à l’étranger ont bâti eux-mêmes leur fortune, ce qui vient confirmer que la richesse d’aujourd’hui repose de plus en plus sur l’innovation, l’ambition et la création d’entreprise. »

« En parallèle, la population des ultra-riches est en plein essor, une nette hausse de leur patrimoine total et de leur influence étant attendue d’ici la fin de la décennie. Pour les entreprises, comprendre qui sont ces individus et comment ils ont construit leur richesse est un critère essentiel pour identifier les opportunités, nouer des relations et rester compétitives sur un marché en évolution rapide. »

Notes à l’attention de la rédaction

* Les individus à fortune financière élevée (ou IFFE) se définissent comme des personnes disposant d’un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars.

** Les ultra-riches nés à l’étranger désignent les individus disposant d’un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars, nés hors de leur actuel pays de résidence et d’exercice principal (le cas échéant).

*** Entre le 9 et le 14 janvier 2026, Arton Capital a interrogé 1 000 résidents américains âgés de 18 à 70 ans et disposant d’un patrimoine d’au moins 1 million de dollars. 33 % des répondants ont indiqué être davantage susceptibles de quitter les États-Unis qu’avant l’élection présidentielle de 2024.

**** L’expression « citoyens du monde » s’entend dans le rapport comme un synonyme de personnes fortunées nées à l’étranger.

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