Riqueza global ultrapassa fronteiras, 1 em cada 5 ultra ricos agora nasceu no exterior

População de Ultra Alto Patrimônio Líquido (UHNW) atingirá 734.100 até 2030, um aumento de 33%

O patrimônio líquido combinado dos mais ricos do mundo aumentará para US$ 84 trilhões até 2030

Quase 79% são self-made, com apenas 5% herdando sua riqueza

MONTREAL, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O último relatório da Altrata, Global Citizens: Entrepreneurship, Mobility and the Ultra Wealthy (Cidadãos do Mundo, Empresariado, Mobilidade e Ultra Ricos), patrocinado pela principal consultoria de migração de investimentos Arton Capital, revelou que 1 em cada 5 indivíduos UHNW do mundo (UHNWI*) nasceram no exterior**, revelando o caráter cada vez mais internacional dos ultra ricos de hoje. O relatório histórico também revelou que a população de UHNW deve aumentar em um terço (33%) para chegar a 734.100 até 2030.

População de Patrimônio Líquido Ultra Alto Deve se Expandir Rapidamente

O relatório prevê um rápido aumento no patrimônio líquido de indivíduos UHNW globais. O patrimônio líquido combinado deve aumentar de US$ 63 trilhões em 2025 para US$ 84 trilhões até o final da década. Até 2030, estima-se que 7,7 milhões de pessoas sejam titulares de mais de US$ 5 milhões em ativos.

Criação de Riqueza Dominada por Pessoas Self-Made com Mentalidade Global

De modo significativo, a pesquisa revela que os indivíduos UHNW nascidos no exterior são, na grande maioria, “criadores de riqueza”, e não herdeiros. Cerca de 79% são self-made, em comparação com 16% que atribuem sua riqueza a uma combinação de empreendedorismo e herança, e apenas 5% cuja riqueza é totalmente herdada.

Os resultados apontam para uma mudança estrutural na forma como a riqueza global é criada e administrada. A riqueza pessoal está se tornando menos ligada a uma única nação, com os mais ricos do mundo tendo a vida, ativos e negócios em locais. Veja como os UHNW de hoje operam em todo o mundo: 17% são proprietários, totais ou parciais, de empresas com sede fora do país de residência, enquanto 34% cursaram ensino superior fora do país de nascimento — ressaltando que a mobilidade transfronteiriça não é acidental, e sim está incorporada na forma como a riqueza moderna é acumulada.

Em conjunto, os dados revelam uma clara relação entre a mobilidade e o empreendedorismo. Pessoas com mobilidade internacional são mais propensas a criar empresas, buscar oportunidades além das fronteiras e gerar sua própria riqueza – refletindo um grupo definido pela ambição, apetite ao risco e acesso aos mercados globais. A mobilidade, neste contexto, é um facilitador fundamental para a criação de riqueza moderna.

Vidas Transfronteiriças Tornam-se a Norma para os Ultra-Ricos

Embora a riqueza seja cada vez mais transfronteiriça, as principais cidades globais continuam sendo os centros primários para pessoas UHNW.

Londres continua sendo um centro proeminente para pessoas UHNW, principalmente para quem pertence ao setor bancário e financeiro, apesar dos crescentes contratempos, incluindo regimes fiscais mais rígidos e restrições comerciais.

Por outro lado, os EUA continuam sendo o principal centro de riqueza do mundo, com cerca de 40% da população global de UHNW (205.000), destacando sua constante atração, mesmo em meio a mudanças na dinâmica política. No entanto, a evolução das condições políticas pode começar a influenciar os fluxos futuros, com pesquisas anteriores da Arton Capital indicando que um terço dos milionários americanos*** considerou deixar os EUA devido ao impacto da presidência de Trump.

No Golfo, Dubai consolida sua reputação de “centro de riqueza jovem” para as elites globais, com quase um quinto (19%) das pessoas UHNW com menos de 50 anos de idade na cidade nascidas no exterior. Seu status, apesar das tensões geopolíticas em curso no Oriente Médio, indica uma tendência mais ampla: As pessoas UHNW não estão se afastando do movimento global, e sim se tornando mais estratégicas em como e onde fazem uso dele.

Armand Arton, CEO da Arton Capital, comentou: “A mobilidade global não é mais um subproduto da criação da riqueza – e sim um ativo estratégico que a sustenta. As pessoas de sucesso de hoje não estão apenas criando negócios – elas estão criando acesso a: mercados, talentos, educação e segurança de longo prazo em vários locais.”

“O que estamos vendo é uma dissociação entre a riqueza e a localização geográfica. As pessoas de maior sucesso estão estruturando a vida e ativos em várias locais, reduzindo a dependência de um único país. A próxima geração de pessoas UHNW está pensando além das soluções em um único país, priorizando a flexibilidade, a resiliência e a opcionalidade de como e onde viver, investir e aumentar a riqueza. Em um mundo cada vez mais complexo, a capacidade de atravessar fronteiras sem problemas está se tornando uma das ferramentas mais potentes para a criação e preservação da riqueza.”

Moira Boyle, Diretora Sênior, Dirigente Global de Luxo da Altrata, disse: “O que se destaca nesta pesquisa é o aumento contínuo da criação de riqueza empresarial em nível global. Quase 80% das pessoas ultra-ricas nascidas no exterior são self-made, indicando que a riqueza de hoje está cada vez mais sendo impulsionada pela inovação, ambição e criação de negócios.

“Por outro lado, a população de UHNW está se expandindo rapidamente, com a riqueza e a influência total devendo crescer significativamente até o final da década. Para as organizações, entender quem são essas pessoas e como sua riqueza é criada é essencial para identificar oportunidades, criar relacionamentos e se manter competitivo em um mercado em rápida evolução.”

Notas as Editor

*Patrimônio Líquido Ultra Alto definido como pessoas com mais de US$ 30 milhões em patrimônio líquido.

**Os ricos nascidos no exterior são definidos como pessoas com mais de US$ 30 milhões em patrimônio líquido que nasceram fora do país de residência e onde seu principal negócio está localizado.

***Entre 9 de janeiro de 2026 e 14 de janeiro de 2026, a Arton Capital entrevistou 1.000 residentes dos EUA com idade entre 18 e 70 anos com patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão. 33% dos entrevistados disseram que estavam mais propensos a deixar os EUA agora do que antes das eleições presidenciais de 2024.

** ** Cidadãos globais é um termo usado de forma intercambiável no relatório com ricos nascidos no exterior

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85811040-92fb-42c9-bb5d-92088ad73e53

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