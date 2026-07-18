La Society for Medical Decision Making décerne le 2026 Career Achievement Award à Uwe Siebert, professeur à Harvard et à UMIT TIROL

OSLO, Norvège, 18 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — La Society for Medical Decision Making (SMDM) a remis sa distinction professionnelle la plus prestigieuse, le 2026 Career Achievement Award, au professeur Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD de UMIT TIROL et l’université Harvard, qui reconnaît ses décennies de contributions transformatrices à travers de la recherche innovante, un leadership international, l’enseignement et des services.

Cette récompense a été décernée lors de la remise du Leadership Award à l’occasion de la 48e réunion annuelle de la SMDM d’Oslo, en Norvège, par le professeur Mark Bounthavong, PharmD, PhD, président du SMDM Awards Committee et professeur de pharmacie clinique à la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences de l’Université de Californie de San Diego.

Le SMDM Career Achievement Award reconnaît les éminents investigateurs seniors dont les contributions soutenues ont font progresser de manière significative la science et la pratique de la prise de décision médicale. Les récipiendaires sont sélectionnés grâce à un processus de nomination compétitif, faisant suite à un appel à candidatures ouvert et sont évalués par le Awards Committee de la Society.

« C’était un immense honneur de décerner le Career Achievement Award de 2026 de la Society for Medical Decision Making à Uwe Siebert, professeur à Harvard » a déclaré le professeur Bounthavong. « Tout au long de sa carrière, le professeur Siebert a démontré les qualités célébrées par ce prix, à savoir l’excellence scientifique, l’innovation méthodologique, le leadership visionnaire et un engagement sans faille dans l’amélioration des décisions en matière de soins de santé grâce à des démonstrations rigoureuses. Son travail a influencé des chercheurs, des cliniciens, des décideurs politiques et des générations de stagiaires du monde entier, le rendant exceptionnellement digne d’être ainsi reconnu. »

Le professeur Siebert occupe le poste de professeur de santé publique, de prise de décision médicale et d’évaluation de technologie de santé, et de responsable de l’Institute of Public Health, Medical Decision Making and Health Technology Assessment à l’université UMIT TIROL, université des sciences médicales et de la technologie médicale en Autriche. Il est également professeur adjoint de politique et gestion de sant, et d’épidémiologie à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, et chercheur affilié au Center for Health Technology Assessment de Mass General Brigham, Harvard Medical School.

Formé en tant que médecin, le professeur Siebert a débuté sa carrière en travaillant sur des projets de santé publique internationaux en Afrique occidentale, au Brésil et en Allemagne, avant de poursuivre une formation dans les sciences de santé publique, épidémiologie et prise de décision. Il a obtenu son master de santé publique à la Munich School of Public Health and Epidemiology et son master de science de l’épidémiologie, ainsi que son doctorat en sciences, politique et gestion de la santé à la Harvard School of Public Health.

Pendant plus de trois décennies, le professeur Siebert est devenu l’une des voix les plus influentes au monde en matière de prise de décision médicale. Son travail pionnier dans l’analyse de la décision médicale, l’évaluation des bénéfices-risques, l’évaluation de la santé dans un contexte économique, le modelage de l’analyse de décision, l’évaluation de la technologie en matière de santé, l’épidémiologie et l’inférence causale a fait progresser la science des soins de santé basés sur des preuves tout en éclairant les directives cliniques, les programmes de détection du cancer, les évaluations de technologie de santé, les décisions de remboursement et les politiques en matière de santé nationales dans le monde entier.

Son influence s’étend bien au-delà de la recherche. Le professeur Siebert est un ancien président de la SMDM et occupe le poste d’ancien président récent de la ISPOR – The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research. Tout au long de sa carrière, il a conseillé des gouvernements, des agences d’évaluation de technologie de santé, des sociétés professionnelles et des organismes internationaux dans les politiques basées sur des preuves et dans la prise de décision en soins de santé. Il est l’auteur de plus de 500 publications, y compris des articles scientifiques, des chapitres de manuels, des synthèses de politique publique et des rapports du HTA, et occupe des postes de leadership éditorial pour plusieurs revues scientifiques mondialement reconnues.

Le professeur Siebert est également un pédagogue engagé qui enseigne l’évaluation des technologies de santé, les sciences décisionnelles et l’inférence causale basée sur des données réelles dans le cadre du HTADS Program à UMIT TIROL et la Decision Analysis in Clinical Research dans le cadre du programme estival de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

En recevant son prix, le professeur Siebert a partagé sa réflexion sur les maîtres, collègues, étudiants et collaborateurs qui ont façonné sa carrière et a souligné que les progrès scientifiques se fondent non seulement sur des idées, mais s’appuient également sur les personnes qui inspirent, relèvent des défis et se soutiennent mutuellement.

« Je suis profondément honoré de recevoir ce prix et suis reconnaissant de cette distinction spéciale » a commenté le professeur Siebert. « Ce prix reflète non seulement mon travail personnel, mais aussi l’engagement et l’expertise de toute mon équipe. Il reflète également le soutien, les encouragements et l’inspiration que j’ai reçus de la part de mes étudiants, pairs, collègues, maîtres, amis et famille tout au long de ma carrière. J’ai toujours considéré la SMDM comme une extraordinaire communauté de pensée et lui suis reconnaissant pour les opportunités qu’elle m’a offertes d’apprendre, collaborer et de grandir. »

L’un des propos les plus poignants du professeur Siebert présentait sa réflexion sur l’influence profonde de son maître de longue date, Milton Weinstein, PhD, dont les cours à Harvard l’ont initié à l’analyse décisionnelle, façonnant la direction définitive de sa carrière. Le professeur Weinstein a reçu le Career Achievement Award de la SMDM en 1996, créant une symbolique d’autant plus forte pour le prix du professeur Siebert, reçu exactement trente ans après que son maître ait obtenu le prix le plus prestigieux de la Society.

Lors de son discours de remerciement, le professeur Siebert a élaboré la réflexion suivante : « Une carrière se fonde sur des idées, mais s’appuie également sur les personnes qui nous inspirent, croient en nous et favorisent des avancées. »

Tout au long de son discours, le professeur Siebert a souligné l’importance de la collaboration interdisciplinaire et de travailler directement avec les décisionnaires du monde de la santé pour transformer la recherche en améliorations significatives pour les soins aux patients. En s’appuyant sur des exemples tirés de sa propre carrière, il a décrit à quel point le modelage de la décision collaborative a éclairé les stratégies de vaccination de la COVID-19 et les recommandations de détection du cancer, illustrant combien une science décisionnelle rigoureuse peut avoir un impact durable sur les systèmes de soins de santé et la santé des populations.

Il a conclu en encourageant la génération suivante de chercheurs à adopter pleinement la collaboration à travers les régions et les disciplines, et à se rappeler que l’une des compétences les plus valables de la science est d’écouter les collègues, les patients, les décideurs et l’écoute mutuelle en général.

Le professeur Siebert rejoint un groupe prestigieux de récipiendaires d’un Career Achievement Award, dont le travail a façonné et fait progresser le champ de la prise décisionnelle médicale au cours des trois dernières décennies. Les précédents lauréats comprennent : Anne Stiggelbout, John B. Wong, Dawn Stacey, Michael Kattan, Doug Coyle, Karen Kuntz, Murray Krahn, M.G. Myriam Hunink, Valerie Reyna, Ivar Kristiansen, Alvin Mushlin, Mark Roberts, Donald Redelmeier, Annette O’Connor, Howard Raiffa, J. Sanford (Sandy) Schwartz, Alan Garber, Barbara J. McNeil, Peter Wakker, David J. Spiegelhalter, Allan Detsky, Joseph Pliskin, Jerome P. Kassirer, Daniel Kahneman, George Torrance, John Eisenberg, Dennis Fryback, Harold Sox, Arthur Elstein, Milton Weinstein et Stephen Pauker.

À propos de la Society for Medical Decision Making

Fondée en 1979, la Society for Medical Decision Making (SMDM) est une organisation professionnelle internationale qui s’engage pour l’amélioration des résultats de santé par de meilleures prises décisionnelles. La Société réunit des chercheurs, des cliniciens, des pédagogues, des responsables politiques, des patients et des leaders d’industrie pour faire progresser la science et l’application des prises de décision médicales grâce à la recherche, la formation, la collaboration et la dissémination des méthodes basées sur des preuves.

Contact presse

Wendy Weber

Communications & Membership Director

Society for Medical Decision Making (SMDM)

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Photo : Beate Jahn, PhD, Présidente de la SMDM (2025–2026) ; Professeur Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, lauréat du 2026 SMDM Career Achievement Award ; Mark Bounthavong, PharmD, PhD, président du SMDM Awards Committee ; et Milton Weinstein, PhD, lauréat du 1996 SMDM Career Achievement Award et maître de longue date du professeur Siebert, à la suite de la remise de la plus prestigieuse distinction professionnelle de la SMDM lors de la 48e réunion annuelle de la SMDM à Oslo, en Norvège le 30 juin 2026.

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