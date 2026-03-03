Lançamento de Novo Consórcio Global de MVNOs no MWC para Simplificar Expansão Internacional

WARRINGTON, Reino Unido, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — No Mobile World Congress, em Barcelona, de 2 a 5 de março, a Jersey Telecom, a MVNE Pty Ltd, a MDS Global e a Ycorp anunciarão a formação de um novo consórcio global. A colaboração visa reformular a maneira como as Operadoras Móveis Virtuais (MVNOs) lançam, escalam e se expandem nos mercados internacionais.

A colaboração introduz um modelo moderno de lançamento de MVNO que reúne alcance de rede, experiência operacional, sistemas de negócios digitais e inovação pronta para o mercado em uma única estrutura coordenada. O objetivo é eliminar os obstáculos que historicamente tornaram a expansão internacional complexa, lenta e dispendiosa em termos de capital para operadoras virtuais.

Abordagem das verdadeiras barreiras ao crescimento das MVNOs

Para muitas MVNOs, a expansão para além do mercado doméstico exigiu a reconstrução da infraestrutura, a renegociação de acordos de roaming, a superação da complexidade regulatória e investimentos de grande porte em integração de sistemas. Por outro lado, a crescente pressão sobre as margens de lucro e os custos de aquisição dos clientes tornaram insustentável a competição com base exclusiva nos preços.

Este consórcio foi formado em resposta a esses desafios.

Ele oferece um caminho estruturado para que as marcas e operadoras criem, lancem e gerenciem serviços em vários territórios sem precisar recriar sua infraestrutura principal em cada novo mercado.

Em vez de posicionar as MVNOs como alternativas de baixo custo , o modelo apoia operadoras que desejam competir com base na experiência, marca, inovação de serviços e diferenciação digital.

Quatro parceiros. Um ecossistema integrado.

Cada parceiro contribui com uma capacidade distinta dentro do ecossistema.

A Jersey Telecom fornece a base de conectividade. Com mais de 500 parcerias globais de serviços móveis e roaming, além de uma rede segura de operadoras, a JT possibilita a entrega contínua de serviços internacionais. Sua infraestrutura dá suporte a funções essenciais, incluindo prevenção de fraudes, inteligência de rede relacionada à identidade, e engajamento digital seguro. Essa camada de conectividade global oferece às MVNOs acesso imediato a rotas internacionais consolidadas e desempenho de rede resiliente. Marcus Irwin, Dirigente de Inovação de Produto da JT, disse: “Estamos muito contentes como o nosso suporte de MVNOs inovadoras na sua expansão internacional com a nossa rede global. Com o nosso fornecimento de conectividade segura para operadoras e as parcerias de roaming estabelecidas, removemos as barreiras tradicionais ao crescimento e viabilizamos que as operadoras se expandam com confiança.”

A MVNE Pty Ltd tem uma profunda expertise em viabilização operacional. Com experiência prática no suporte a MVNOs em mercados competitivos e em rápida transformação, a MVNE estrutura propostas comercialmente viáveis, alinhadas ao comportamento real do cliente. Desde a integração e preparo para o lançamento até a otimização do ciclo de vida , a MVNE garante que a capacidade da rede se traduza em modelos de operação comercialmente sustentáveis. Yaron Assabi, fundador e CEO da DSG e da MVNE, explica: “Nossa missão é ajudar as MVNOs a terem sucesso na entrega e no crescimento a longo prazo. O nosso trabalho com esses parceiros nos permite unir uma forte execução operacional com uma visão comercial, oferecendo às operadoras um caminho mais claro e rápido para a expansão sustentável.”

A MDS Global fornece o Sistema de Suporte Empresarial (BSS) digital que sustenta o ecossistema. Sua ágil plataforma BSS dá suporte a faturamento em tempo real, estruturas de preços complexas, modelos de parceria e configuração rápida de serviços. O sistema foi projetado para viabilizar modelos de negócios multicamadas em estruturas de atacado, varejo e híbridas, viabilizando que as operadoras introduzam pacotes e serviços diferenciados sem restrições técnicas. Ryan O’Hanlon, VP de Vendas Globais da MDS Global, disse: “Como parte deste consórcio, temos orgulho de atuar como catalisador do crescimento moderno das MVNOs. Nossa plataforma BSS digital oferece às operadoras a flexibilidade para inovar, diferenciar-se e escalar internacionalmente sem as limitações dos sistemas legados.”

A Ycorp atua como MVNA dentro do consórcio buscando lançar MVNOs no ecossistema. Reconhecida por sua inovação digital e tradição em marcas próprias, a Ycorp oferece forte expertise regulatória e design de produto focado na marca. A Ycorp foi responsável pelo lançamento da primeira MVNO totalmente digital do Reino Unido, a Ymobile, em 2024, integrando clientes em menos de três minutos por meio de um aplicativo. Sua experiência na criação de serviços móveis rápidos, em conformidade com as normas e com marca própria, é um exemplo prático do que este modelo de consórcio possibilita. Stan Tang, COO da Ycorp, comentou: “Estamos muito contentes por estarmos na vanguarda digital das MVNOs de próxima geração. Após desenvolver propostas móveis totalmente digitais, estamos entusiasmados em poder ajudar outras operadoras a lançar, escalar e expandir com rapidez e confiança, com a nossa participação neste consórcio.”

Uma plataforma criada para a próxima geração de MVNOs

O ecossistema integrado foi projetado para dar suporte a uma ampla gama de propostas. Isso inclui marcas voltadas para o consumidor, operadoras focadas em viagens, serviços alinhados à tecnologia financeira (fintech), ofertas corporativas e negócios digitais específicos de cada setor.

As MVNOs cada vez mais estão tendo que atuar como produtos tecnológicos. Elas precisam ser orientadas por aplicativos, com provisionamento instantâneo, transparentes e responsivas. Este consórcio foi estruturado para atender a essa expectativa. Ele reduz o tempo de lançamento no mercado, reduz a necessidade de grande capital e fornece uma base escalável para o crescimento internacional.

Temos a ambição conjunta de, ao longo do tempo, fornecer uma rota consistente para a expansão internacional sem a necessidade de reestruturação dos sistemas em cada novo território.

Um novo modelo para operadores virtuais globais

Essa parceria introduz um novo modelo de como as operadoras virtuais podem ser criadas e dimensionadas em um ambiente de telecomunicações digitais.

Ao reunir conectividade global, experiência operacional prática, sistemas digitais flexíveis e conhecimento real do mercado, a Jersey Telecom, a MVNE Pty Ltd, a MDS Global e a Ycorp criaram uma plataforma de lançamento prática para MVNOs ambiciosas, prontas para pensar além das fronteiras e crescer com confiança.

