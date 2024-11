Lantronix renforce son leadership IdO par l’acquisition stratégique du portefeuille IdO Entreprises de NetComm, filiale de DZS

Lantronix offre une connectivité IdO sans fil supérieure grâce à une technologie 5G de pointe

Meilleure offre concurrentielle et portefeuille clients élargi à des enseignes prestigieuses

IRIVINE, Californie, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité, annonce ce jour la signature d’un accord définitif avec DZS, Inc., visant l’acquisition de l’ensemble des actifs de la branche Internet des objets, ou IdO, de sa filiale NetComm Wireless Pty Ltd (ci-après « NetComm ») pour une enveloppe de 6,5 millions de dollars et la prise en charge d’un certain montant de dette. Cette acquisition confirme l’orientation marquée de Lantronix envers les verticales « Entreprises » et « Urbanisme intelligent » et contribue à élargir son réseau 5G nouvelle génération.

« L’acquisition stratégique du portefeuille IdO de NetComm renforce nos offres de calcul et de connectivité et nous permet de proposer des solutions IdO de pointe à nos clients » indique Saleel Awsare, Président et PDG de Lantronix. Puis d’ajouter : « Cette acquisition développe notre gamme de passerelles, de routeurs et de modems et intègre les derniers produits 5G, ce qui vient renforcer nos solutions d’informatique en périphérie. Elle nous permet également d’accueillir de nouveaux clients prestigieux et nous ouvre des opportunités commerciales croisées, tout en introduisant nos produits sur de nouveaux marchés, riches en opportunités, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. »

La clôture de l’acquisition est soumise à certaines conditions. Lantronix estime que la transaction prendra fin au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025. Lantronix s’attend à en tirer des avantages dès sa clôture et entend souligner son orientation stratégique envers les solutions IdO industrielles innovantes de grande échelle. En intégrant ce nouveau portefeuille IdO, Lantronix verra la consolidation de ses solutions de connectivité dans des domaines clés tels que les infrastructures critiques, la surveillance des actifs ou les télécommunications.

Les solutions 4G et 5G permettant une connectivité Ethernet-accessoires mobiles et Wi-Fi® ultra-rapide pour les appareils hébergés dans les environnements les plus exigeants se trouvent au cœur de cette acquisition. Conçus pour les secteurs nécessitant une connectivité robuste et fiable, ces produits présentent des performances à faible latence et des capacités supérieures de gestion à distance. Certaines des entreprises les plus prestigieuses au monde se reposent sur cette suite IdO. Lantronix entend dégager de l’acquisition du portefeuille IdO Entreprises de la filiale NetComm de DZS un chiffre d’affaires compris entre 6 et 7 millions de dollars au cours de l’année civile 2024.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité destinées aux secteurs à forte croissance, notamment l’urbanisme intelligent, l’automobile et les entreprises. Ses produits et services permettent aux entreprises de se démarquer sur les marchés IdO en plein essor via des solutions personnalisables déclinées sur l’ensemble de la pile de l’IdO. Les solutions de pointe développées par Lantronix comprennent une infrastructure de sous-stations intelligentes, des systèmes d’infodivertissement et de surveillance vidéo, mais également une administration hors bande (ou OBB pour Out-of-Band) avancée adaptée au cloud et à l’informatique en périphérie.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Lantronix.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations relatives aux avantages attendus de l’acquisition du portefeuille IdO Entreprises de la filiale NetComm de DZS, à savoir le renforcement de notre offre concurrentielle, l’intégration de nouveaux clients prestigieux au sein de notre portefeuille et l’ouverture de nouvelles opportunités de croissance pour nos clients IdO, mais aussi à la clôture anticipée de la transaction visée, son calendrier ou les opportunités de croissance qu’elle induit. Ces déclarations prospectives sont soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « Sphère de sécurité ») de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives reflètent nos attentes et projections actuelles envers les tendances propres à nos activités et notre secteur économique, et d’autres événements futurs. Si nous estimons que nos déclarations prospectives reposent sur une base raisonnable, nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes majeurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats ou expériences, nos activités à venir, notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou nos performances diffèrent sensiblement de nos résultats passés ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective du présent communiqué. Les autres facteurs susceptibles de se répercuter négativement sur nos opérations et perspectives futures, ou risquant de provoquer des écarts sensibles entre nos résultats réels et nos attentes comprennent, sans toutefois s’y limiter : notre capacité à finaliser le projet d’acquisition dans les conditions et délais prévus ; notre capacité à intégrer avec succès les actifs qui résultent de sa clôture et à en tirer les bénéfices attendus ; l’hypothèse que certaines conditions de clôture liées à l’acquisition soient insatisfaites ou levées ; les risques liés à toute dette imprévue inhérente aux actifs visés par l’acquisition ; les effets négatifs du contexte économique régional et mondial ou de l’instabilité des marchés sur notre activité, y compris ses effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à limiter l’apparition de toute faille dans nos chaînes d’approvisionnement et celles de nos fournisseurs et sous-traitants en raison de la pandémie de COVID-19 ou d’autres épidémies, de guerres et conflits récents en Europe, Asie et Moyen-Orient, des hostilités dans la région de la mer Rouge ou d’autres facteurs ; notre capacité à convertir avec succès notre carnet de commandes et à répondre à la demande actuelle ; notre capacité à concrétiser positivement notre stratégie d’acquisition ou à intégrer avec succès les entreprises acquises ; l’incertitude quant à la rentabilité future des entreprises acquises, et les retards dans la matérialisation, ou le défaut de matérialisation de tout avantage lié aux transactions d’acquisition ; l’acquisition, la gestion et l’intégration de nouvelles opérations, activités ou actifs, et le détournement consécutif de l’attention de la direction ou d’autres coûts ou difficultés connexes ; notre capacité à continuer de dégager des recettes des ventes de nos produits sur des marchés matures ; notre capacité à développer, commercialiser et vendre de nouveaux produits ; notre capacité à rencontrer le succès à l’appui de nouvelles offres logicielles ; les fluctuations de notre chiffre d’affaires en vertu du calendrier prévisionnel de commandes de certains clients ; le calendrier incertain de nos recettes induit par le long cycle de vente de nos produits et services et les retards de réalisation potentiels des projets de nos clients ; notre capacité à prévoir précisément la demande future pour nos produits ; les retards accusés dans la qualification des révisions de produits actuels ; les contraintes ou retards d’approvisionnement de certains matériaux ou composants, ou les problèmes de contrôle qualité qui s’y rapportent ; les difficultés de livraison, qualité ou budget de nos produits issus de sous-traitants ou fournisseurs ; les risques liés à l’externalisation de la production et à nos opérations internationales ; les difficultés rencontrées avec nos distributeurs ou revendeurs ; la concurrence intense qui s’exerce dans notre secteur d’activité et la pression de baisse tarifaire qui en découle ; l’augmentation des niveaux de stocks et leur obsolescence ; les erreurs et défauts logiciels ou matériels non identifiés de nos produits ; les risques de cybersécurité ; notre capacité à obtenir les certifications propres à notre secteur ou les permis des autorités réglementaires gouvernementales ; les évolutions juridiques, réglementaires et tarifaires instituées par les autorités américaines et étrangères compétentes ; notre capacité à protéger nos brevets et autres droits de propriété et à ne pas violer les droits de propriété technologique de tiers ; les enjeux liés à la stabilité de nos institutions financières et bancaires et de notre relationnel ; notre niveau d’endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions prévues par nos accords de dette ; l’effet de la hausse des taux d’intérêt ; notre capacité à attirer et à fidéliser du personnel cadre qualifié ; et tous les autres facteurs supplémentaires repris dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K déposé pour l’exercice clos le 30 juin 2024 auprès de la Securities and Exchange Commission, la « SEC », le 9 septembre 2024, y compris à la rubrique « Facteurs de risque », alinéa 1A du premier volet de ce même rapport et dans nos autres documents publics également déposés auprès de la SEC. Par ailleurs, les résultats réels peuvent varier en raison de risques et incertitudes supplémentaires dont nous n’avons pas nécessairement conscience à ce jour ou que nous ne considérons pas comme majeurs pour nos activités. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à leur date de publication. Nous déclinons expressément toute intention ou obligation de les mettre à jour postérieurement à ce communiqué en vue de les adapter selon nos résultats réels ou les revirements intervenus dans nos avis ou attentes, sauf si la loi applicable ou les règles du Nasdaq Stock Market LLC l’exigent. Si nous mettons à jour ou corrigeons l’une quelconque de ces déclarations, les investisseurs ne sauraient tenir d’autres mises à jour ou révisions pour garanties. © 2024 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Contact médias — Lantronix :

Gail Kathryn Miller

Responsable du Marketing et de la

Communication

media@lantronix.com

949-212-0960

Contact analystes et investisseurs — Lantronix :

investors@lantronix.com

GlobeNewswire Distribution ID 9270461