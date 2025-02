Le fonds de protection de Bitget atteint une valorisation de 648 millions de dollars en janvier 2025

VICTORIA, Seychelles, 14 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la première Bourse de crypto-monnaies et société Web3, vient d’annoncer que son fonds de protection a atteint une valorisation de 648 millions de dollars en janvier 2025, reflétant ainsi une croissance et une stabilité soutenues sur le marché des crypto-monnaies. Conçu pour offrir une sécurité financière aux utilisateurs dans des conditions de marché volatiles, le fonds continue de démontrer sa résilience et son importance alors que le cours du Bitcoin et celui d’autres actifs numériques connaissent des fluctuations importantes.

En janvier 2025, le fonds de protection de Bitget a poursuivi sa trajectoire ascendante en atteignant une valorisation maximale de 690 millions de dollars, alors que le Bitcoin se négociait dans une fourchette comprise entre 87 000 et 105 000 dollars. Tout au long du mois de janvier, le fonds de protection a maintenu une valorisation moyenne de 648 millions de dollars environ, jouant ainsi son rôle essentiel de protection fiable des actifs des utilisateurs dans un contexte de conditions de marché fluctuantes.

« La croissance continue de notre fonds de protection s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’amélioration de la sécurité et de renforcement de la confiance des utilisateurs », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Au fil de l’évolution du marché des crypto-monnaies, nous restons déterminés à fournir un environnement sécurisé et transparent à nos utilisateurs afin de leur permettre d’explorer le marché en toute confiance. »

Le fonds de protection a été lancé en 2022 avec un engagement initial de 300 millions de dollars et a connu une croissance constante qui offre aux utilisateurs une sécurité renforcée pendant les périodes de volatilité du marché. Cette récente valorisation traduit parfaitement la robustesse du cadre de gestion des risques de Bitget, qui garantit que le fonds reste bien capitalisé de manière à protéger les actifs des utilisateurs, même en cas d’activité accrue du marché. La performance affichée par le fonds en janvier est en adéquation avec les tendances générales du marché, notamment en termes d’intérêt accru de la part des institutions et de développements réglementaires qui continuent de façonner le paysage des crypto-monnaies.

Outre le fonds de protection, la preuve de réserves de Bitget maintient un ratio de réserve de 1:1, ce qui renforce davantage encore la transparence et la confiance. Récemment, Forbes a mentionné Bitget dans son classement des plateformes cryptographiques les plus fiables. Collectivement, ces initiatives positionnent Bitget comme une Bourse de crypto-monnaies de premier plan qui accorde la priorité à la sécurité et à la confiance de ses utilisateurs dans un environnement de marché en constante évolution.

Pour consulter des rapports détaillés sur le fonds de protection et la preuve de réserves de Bitget, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est une Bourse de cryptomonnaies et société Web3 de premier plan, au service de plus de 100 millions d’utilisateurs dans plus de 150 pays et régions. La Bourse Bitget a pour vocation de fournir aux utilisateurs des solutions de trading innovantes, avec notamment sa fonction pionnière de copy trading, tout en offrant un accès en temps réel au cours du Bitcoin, au cours de l’Ethereum et aux cours d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre des solutions Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp.

Bitget continue de favoriser l’adoption des crypto-monnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de LALIGA sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi que sa collaboration avec les athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Ces partenariats ont pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez le site :

Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

[email protected]

Avertissement relatif aux risques : * Les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à recouvrer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos *Conditions d’utilisation.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2b64ea6-fbca-44ae-9700-7e5940d7e572

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57c8be45-47b5-4832-a5b8-4a0be2096c4e

GlobeNewswire Distribution ID 1001048642