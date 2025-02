O Fundo de Proteção da Bitget atinge média de US$ 648 milhões em janeiro de 2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa de Web3, anunciou que seu Fundo de Proteção alcançou uma avaliação de US$ 648 milhões em janeiro de 2025, refletindo o crescimento contínuo e a estabilidade do mercado de criptomoedas. O fundo, criado para oferecer segurança financeira aos usuários durante períodos de volatilidade no mercado, continua a demonstrar sua resiliência e importância à medida que o Bitcoin e outros ativos digitais passam por variações significativas de preço.

Em janeiro de 2025, o Fundo de Proteção da Bitget atingiu uma avaliação máxima de US$ 690 milhões, mantendo sua trajetória de crescimento enquanto o Bitcoin foi negociado entre US$ 87.000 e US$ 105.000. Em janeiro, o Fundo de Proteção manteve uma avaliação média de aproximadamente US$ 648 milhões, desempenhando um papel essencial como uma proteção confiável para os ativos dos usuários de diante das oscilações do mercado.

“O crescimento constante do nosso Fundo de Proteção está alinhado com nosso compromisso de aprimorar a segurança e fortalecer a confiança dos usuários”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “À medida que o mercado de criptomoedas evolui, seguimos comprometidos em oferecer um ambiente seguro e transparente para nossos usuários, permitindo que eles operem com confiança”.

Lançado em 2022 com um compromisso inicial de US$ 300 milhões, o Fundo de Proteção cresceu de forma constante, oferecendo aos usuários maior segurança durante períodos de volatilidade no mercado. Essa última avaliação reflete a sólida estrutura de gestão de riscos da Bitget, garantindo que o fundo permaneça bem capitalizado para proteger os ativos dos usuários, mesmo em períodos de intensa atividade no mercado. O desempenho do fundo em janeiro está alinhado com as tendências gerais do mercado, incluindo o crescente interesse institucional e os avanços regulatórios que continuam a moldar o cenário de criptomoedas.

Além do Fundo de Proteção, a Prova de Reservas da Bitget mantém uma proporção de reserva de 1:1, o que reforça ainda mais a transparência e a segurança. Recentemente, a Forbes incluiu a Bitget na lista das principais plataformas de criptomoedas confiáveis do mercado. Essas iniciativas posicionam a Bitget como uma corretora líder que prioriza a segurança e a confiança dos usuários em um ambiente de mercado em constante mudança.

Para consultar relatórios detalhados sobre o Fundo de Proteção e a Prova de Reservas, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma corretora líder de criptomoedas e empresa de Web3, com mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões. A corretora Bitget é dedicada a fornecer aos usuários soluções de negociação inovadoras, incluindo sua pioneira funcionalidade de copy trading, além de oferecer acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e de outras criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional, que oferece soluções completas para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs e um navegador DApp.

A Bitget continua a promover a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, incluindo seu papel como parceiro oficial de criptomoedas da LALIGA nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e da AMÉRICA LATINA, além de sua colaboração com os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de Luta), Samet Gümüş (medalhista de ouro no Boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de Vôlei). Essas parcerias têm como objetivo inspirar comunidades globais a adotarem o futuro das criptomoedas.

