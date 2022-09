Le Huawei Cloud Summit à Bangkok : stimuler la croissance de l’économie numérique grâce au cloud natif

BANGKOK, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ — Le HUAWEI CONNECT 2022 a débuté le 19 septembre à Bangkok. Lors du Huawei Cloud Summit dont le thème est « Inspirer l’innovation avec Everything as a Service », Zeng Xingyun, président de Huawei Cloud APAC, William Fang, chef de produit de Huawei Cloud, ainsi que des clients et des partenaires, ont prononcé des discours liminaires. Au cours de l’événement, Huawei Cloud a publié le livre blanc sur l’architecture Cloud Native 2.0 (Cloud Native 2.0 Architecture White Paper) et a lancé le Cloud Native Elite Club (CNEC) APAC avec la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Pour accélérer la transformation numérique dans la région Asie-Pacifique, Huawei Cloud a proposé trois initiatives : agir avec une détermination stratégique, adopter le cloud natif et cultiver les talents numériques.

Dans son discours d’ouverture, Zeng a déclaré qu’il fallait penser et agir en termes de cloud natif. Huawei, en collaboration avec ses clients et ses partenaires, assistera à une croissance à pas de géant de la transformation numérique alimentée par le cloud natif dans la région APAC. Adhérant à l’approche « par le local, pour le local », Huawei Cloud va promouvoir l’industrie numérique de la région Asie-Pacifique en renforçant les investissements dans l’infrastructure, les services professionnels B2B, l’écosystème des partenaires, les services aux développeurs et le soutien aux start-ups.

Huawei Cloud a déjà mis en place 13 centres de services localisés dans la région Asie-Pacifique, avec plus de 1 000 ingénieurs certifiés pour fournir des services sur mesure. En outre, le développement de l’écosystème a été fructueux, avec plus de 2 500 partenaires locaux générant plus de 50 % des revenus de Huawei Cloud. Huawei Cloud va également de l’avant avec la collaboration industrie-gouvernement- université en Asie-Pacifique. Les investissements dans la Huawei ASEAN Academy et le programme Seeds for the Future serviront à former plus d’un million d’experts numériques au cours des cinq prochaines années.

En tant que pionnier du cloud natif, Huawei Cloud sert 80 % des 50 meilleures sociétés Internet en Chine et plus de 200 grandes sociétés Internet dans la région Asie-Pacifique. Au Sarawak, en Malaisie, Huawei Cloud, en collaboration avec ses partenaires, a construit une infrastructure cloud native pour soutenir la collaboration de plus de 30 départements gouvernementaux dans cinq domaines, et a fourni plus de 80 services de gouvernement numérique et de ville intelligente pour assurer une prise de décision plus efficace et mieux informée. En Indonésie, Huawei Cloud a fourni une fondation de données unifiée pour aider CT Corp à migrer ses services de médias, de vente au détail et de finance vers le cloud, permettant des recommandations précises pour 200 millions d’internautes. Les technologies cloud natives de Huawei Cloud ont aidé la Siam Commercial Bank (SCB) en Thaïlande à déployer rapidement son service de prêt numérique. L’approbation et l’émission de prêts, qui nécessitaient auparavant un mois de travail, sont désormais entièrement automatisées et peuvent être réalisées en seulement cinq minutes.

William a réaffirmé l’engagement de Huawei Cloud à penser et à agir en mode cloud natif et à adhérer à sa stratégie « Everything-as-a-Service ». L’objectif ultime est d’offrir aux clients des capacités cloud natives complètes. Les quatre pipelines et plus de 10 produits dévoilés lors de la conférence HUAWEI CONNECT de cette année, tels que CCE Turbo (le moteur de conteneurs de nouvelle génération) et UCS (un service pour le cloud natif omniprésent), seront déployés dans la région Asie-Pacifique, puis à l’échelle mondiale. À l’avenir, Huawei Cloud ira au-delà pour donner un nouveau souffle à l’infrastructure cloud native, au développement d’applications cloud native et à la convergence données-IA. Lors de ce sommet, Huawei Cloud a également publié Cloud Native 2.0 Architecture White Paper, qui vise à aider les clients à évoluer et à progresser vers la transformation numérique de demain.

Pour accélérer la numérisation de la région Asie-Pacifique grâce au cloud natif, Huawei Cloud s’est associé à la CNCF et aux pionniers de la technologie pour lancer le CNEC APAC. Le CNEC a contribué à la popularisation et à la maturité des technologies cloud natives en Chine au cours des deux dernières années. Le CNEC APAC rassemblera les plus grands esprits cloud natif de la région et les fera se concentrer sur la transformation numérique des entreprises locales. Il s’agit d’une plateforme d’échange d’expériences en matière de cloud natif afin que davantage d’organisations puissent plonger plus profondément dans l’avant-garde des technologies cloud natives et mieux utiliser le cloud natif. L’échange d’idées créera davantage d’opportunités pour que le cloud natif favorise les innovations industrielles, ouvrant ainsi une nouvelle voie à la numérisation dans la région Asie-Pacifique.

William a déclaré que Huawei Cloud continuerait d’innover dans le domaine des technologies à pile complète afin d’ouvrir la voie dans le domaine du cloud natif, de permettre aux industries de fonctionner grâce à l’infrastructure en tant que service, à la technologie en tant que service et à l’expertise en tant que service, et de libérer la productivité numérique grâce à « Everything as a Service ».