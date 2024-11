Le programme Bitget Builders franchit le cap des 5 000 membres et révèle des projets d’expansion

VICTORIA, Seychelles, 29 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, a annoncé l’expansion de son programme Bitget Builders. Grâce à cette initiative mondiale de recrutement, l’entreprise vise à établir un réseau dynamique de membres internationaux dans le domaine des crypto-monnaies. Conçu dans le but de favoriser l’adoption des crypto-monnaies dans le monde entier, le programme fait appel aux talents d’influenceurs et de leaders d’opinion clés pour attirer le prochain milliard d’utilisateurs dans l’écosystème des actifs numériques. Depuis son lancement en juin 2023, l’initiative a réuni avec succès plus de 5 000 participants de plus de 55 pays, dont plus de 1 300 contribuent activement à la croissance de Bitget.

En organisant des événements communautaires, en promouvant des projets de grande envergure et en gérant l’engagement local, les participants au programme jouent un rôle important dans l’expansion mondiale de Bitget. Ces activités ont permis de renforcer la présence et la visibilité de la marque Bitget dans des régions clés. Conformément à l’engagement pris par Bitget en faveur de l’inclusion et de la diversité, l’initiative est ouverte aux leaders communautaires, aux créateurs de contenus ainsi qu’aux passionnés de cryptomonnaies du monde entier.

« De jour en jour, les crypto-monnaies et la blockchain occupent une place de plus en plus importante dans l’espace public. Nos activités se développent à un rythme soutenu afin de répondre aux demandes du marché. Nous y voyons une opportunité de tirer parti de notre plateforme en vue d’accélérer l’adoption des cryptomonnaies par le grand public et d’apporter notre soutien aux personnes qui souhaitent faire de même. En menant des actions auprès de nos communautés, nous souhaitons créer une armée de supporters qui partagent la même vision que Bitget : apporter la crypto au plus grand nombre », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur opérationnel de Bitget.

Le programme offre aux développeurs une plateforme qui leur permet d’assumer une grande variété de rôles qui correspondent à leurs compétences et à leurs intérêts. Ces rôles englobent des domaines tels que le soutien aux activités de trading crypto, les activités de valorisation de la marque et de création de contenus, ainsi que la gestion de communautés. Les membres du programme Bitget Builders reçoivent par ailleurs des incitations personnalisées et un accès aux ressources de Bitget, ce qui renforce leur propre développement professionnel tout en contribuant à l’écosystème de la plateforme. Les participants qui se distinguent par leurs contributions exceptionnelles ont également la possibilité de recevoir des récompenses exclusives.

Le programme Bitget Builders fait partie d’un effort plus large qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Blockchain4Youth de Bitget, laquelle vise à donner aux jeunes talents les moyens de s’épanouir et à favoriser l’innovation dans l’univers de la cryptographie. Lancée en mai 2023, cette initiative répond à l’objectif de Bitget de former une nouvelle génération de leaders capables de favoriser l’adoption mondiale de la technologie blockchain. Dans sa prochaine phase, le programme prévoit d’intégrer de nouveaux membres afin de créer un solide réseau mondial de défenseurs de la cryptographie et de la technologie blockchain. Le programme Bitget Builders élargira ses horizons avec la mise en place de rencontres hors ligne et d’une tournée mondiale dont le but est d’encourager la création de liens plus forts entre ses participants. Ces initiatives visent à offrir aux membres du programme de meilleures opportunités d’interaction directe avec le programme, de collaboration sur des projets, et d’échange d’idées dans un cadre plus interactif et personnel. En facilitant ces rassemblements, Bitget vise à renforcer le sentiment de communauté et à permettre aux membres du programme de contribuer activement à la croissance et à la force d’innovation du programme à l’échelle mondiale.

Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le programme Bitget Builders, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux prix de Bitcoin, d’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique Latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bidget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d518141-7bcb-4599-ab22-85b8c1856710

GlobeNewswire Distribution ID 1001025858