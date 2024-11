Network Intelligence as a Service (NIaaS) da Mavenir Premiado com Advancing Artificial Intelligence no 2024 Glotels

RICHARDSON, Texas, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, foi reconhecida como líder em IA com a premiação Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) Award por sua Network Intelligence as a Service (NIaaS). Com a aplicação de IA/ML de última geração às operações de telecomunicações, a NIaaS da Mavenir eleva os recursos de resolução de problemas e tomada de decisões para o aprimoramento da experiência do usuário.

Com o aprimoramento da eficiência dos recursos e redução dos custos, a NIaaS faz parte integrante do portfólio de soluções líder do mercado da Mavenir, para redes 5G autônomas. Com as operações de rede cada vez mais complexas, a capacidade das redes autônomas tornou-se crucial. Até o 4G, a prestação de serviços de telecomunicações atendia principalmente a serviços acessados por pessoas, com processos operacionais criados em torno do comportamento humano. A partir de 5G as redes passaram a ser obrigadas a fornecer serviços para uma matriz de rápido crescimento de dispositivos não humanos com requisitos variados em termos de largura de banda, latência e padrões de uso.

As operações de telecomunicações com capacidade de suporte de um conjunto tão heterogêneo de serviços passaram ser progressivamente mais complexas, exigindo redes autônomas. As soluções da Mavenir para redes autônomas otimizam as principais estruturas de código aberto – abrangendo K8s/nuvem de contêineres, automação nativa em nuvem baseada em GitOps e algoritmos de IA/ML de última geração – de acordo com as necessidades exclusivas dos provedores de serviços de comunicação (CSPs). O resultado é a entrega de inovação de ponta na velocidade da luz e com agilidade sem precedentes.

No serviço comercial, a NIaaS da Mavenir elevou os recursos de resolução de problemas e tomada de decisões do pessoal operacional, permitindo o aumento da produtividade das operações de rede, acordos de nível de serviço, aprimoramento da experiência do usuário final e utilização dos recursos da rede com mais eficiência. A NIaaS fornece uma camada de visualização que exibe a inferência da saída do modelo de ML de uma maneira fácil de usar, permitindo que o pessoal de operações de telecomunicações que não tenha formação em ciência de dados compreenda facilmente a saída dos modelos de ML. A NIaaS cria um gêmeo digital da rede operacional, usando modelos de IA geradores, para reduzir os riscos das operações de circuito fechado. O gêmeo digital serve como uma ferramenta de teste ao vivo para avaliar as ações de otimização sugeridas pela NIaaS, antes de serem implementadas na rede ao vivo.

“Nosso compromisso com a criação das melhores soluções de IA para operações de telecomunicações é sem igual”, disse Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Cloud, AI & IMS Business Strategy da Mavenir. “O futuro do setor de telecomunicações está nas redes autônomas, e os CSPs precisam adotar rapidamente a IA em suas operações para permanecerem relevantes. A NIaaS da Mavenir aplica IA de última geração em operações de telecomunicações para criar o futuro das redes – hoje, permitindo que os CSPs ofereçam serviços avançados e melhor experiência do usuário a seus consumidores a um custo menor e com maior eficiência operacional.”

O 12º Glotel Awards anual é o Global Telecoms Awards, organizado pela Telecoms.com. Lista completa dos vencedores aqui: 2024 Winners | Global Telecoms Awards

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e088278e-bd35-49ab-94b8-472df81683dc

