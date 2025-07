VICTORIA, Seychelles, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a publié ses dernières données concernant ses preuves de réserves (PoR). Celles-ci révèlent une forte augmentation des avoirs des utilisateurs libellés en Bitcoin (BTC), avec une hausse de plus de 45 % des soldes libellés en BTC en juillet par rapport au mois précédent. Il s’agit là de la plus forte croissance enregistrée parmi tous les principaux actifs suivis sur la plateforme.

Selon les chiffres publics publiés dans le cadre des preuves de réserves, les BTC détenus par les utilisateurs sont ainsi passés de 6 594 BTC en juin à 9 531 BTC en juillet. Les avoirs libellés en USDT ont également connu une hausse notable de 21 % en passant d’environ 1,61 milliard à près de 1,95 milliard. Les soldes libellés en ETH ont quant à eux enregistré une augmentation de 31 % en glissement mensuel, passant de 148 754 ETH à 195 466 ETH, tandis que les avoirs libellés en USDC ont connu une progression de 14 %.

Cette augmentation substantielle des actifs détenus par les utilisateurs fait suite aux efforts déployés en continu par l’ensemble du secteur afin de promouvoir des pratiques transparentes en matière de réserves. Bitget continue de publier des données de réserves en temps réel via une infrastructure basée sur la technologie blockchain des arbres de Merkle et des outils de vérification open source. Au 23 juillet, la plateforme affichait un ratio de réserves de plus de 200 % sur les principaux actifs, soit le double de la référence du secteur qui est de l’ordre de 100 %.

« Cette augmentation des actifs des utilisateurs sur la plateforme, notamment en Bitcoin, illustre une tendance générale du comportement des utilisateurs selon laquelle traders et institutions privilégient de plus en plus les plateformes d’échange qui permettent d’effectuer une vérification indépendante des actifs », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le maintien de Bitget parmi les plateformes les plus importantes et les plus sécurisées pour le trading de cryptomonnaies sera toujours notre priorité », a-t-elle ajouté.

La croissance des preuves de réserves en juillet s’explique également par l’amélioration du sentiment du marché et l’intérêt accru des institutions pour les actifs numériques, notamment grâce à la récente stabilisation du cours du Bitcoin au-dessus des 110 000 dollars.

La méthodologie mise en œuvre par Bitget en matière de preuves de réserves comprend des instantanés mensuels et des mises à jour quotidiennes des soldes d’actifs, lesquels sont comparés aux passifs grâce à des preuves cryptographiques publiquement vérifiables. Dans un contexte où les régulateurs mondiaux renforcent leurs exigences de reddition de comptes envers les plateformes d’échange centralisées, la transparence des réserves de la plateforme demeure un facteur de différenciation clé.

En juillet, tous les chiffres de réserves ont dépassé la barre des 100 % pour le BTC, l’ETH, l’USDT et l’USDC, et la plateforme reste l’une des rares plateformes de premier plan à publier en continu des instantanés en temps réel que les utilisateurs peuvent consulter. La constante de cette transparence est de plus en plus appréciée par les utilisateurs particuliers et institutionnels à la recherche de garanties contre la mauvaise gestion ou les pratiques opaques en matière de bilan.

