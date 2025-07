VICTORIA, Seychelles, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e Web3 do mundo, divulgou seus dados mais recentes de Prova de Reservas (PoR), que revelam um aumento acentuado no Bitcoin detido pelos usuários, com os saldos de BTC aumentando mais de 45% em julho, em relação ao mês anterior. Isso representa o maior crescimento em todos os principais ativos monitorados na plataforma.

De acordo com os números públicos de PoR publicados, o BTC em posse dos usuários cresceu de 6.594 BTC em junho para 9.531 BTC em julho. As participações em USDT também tiveram um aumento notável de 21%, aumentando de aproximadamente 1,61 bilhão para quase 1,95 bilhão. Os saldos em ETH aumentaram 31% em relação ao mês anterior, passando de 148.754 ETH para 195.466 ETH, enquanto os saldos em USDC aumentaram por volta de 14%.

O aumento substancial nas participações de ativos de usuários segue os esforços contínuos de todo o setor para promover práticas de reserva transparentes. A Bitget continua a publicar dados de reserva em tempo real por meio da infraestrutura da Merkle Tree e de ferramentas de verificação de código aberto. Em 23 de julho, a plataforma manteve um índice de reserva de mais de 200% nos principais ativos, o dobro do percentual de referência do setor, que é de 100%.

“Esse aumento nos ativos de usuários na plataforma, especialmente Bitcoin, mostra um pouco da tendência geral no comportamento do usuário, em que os comerciantes e as instituições podem favorecer cada vez mais corretoras que permitem a verificação independente dos ativos”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Nossa prioridade sempre será manter a Bitget como uma das maiores e mais seguras plataformas de negociação de criptomoedas”, acrescentou.

O crescimento da PoR em julho também corresponde à melhora do sentimento do mercado e ao aumento do interesse institucional pelos ativos digitais, principalmente depois da recente estabilização do preço do Bitcoin acima do limite de US$ 110.000.

A metodologia de PoR da Bitget inclui instantâneos mensais e atualizações diárias dos saldos de ativos, comparados com os passivos por meio de provas criptográficas publicamente auditáveis. A transparência das reservas da plataforma continua a ser um importante diferencial, à medida que os órgãos reguladores globais intensificam as exigências de prestação de contas das corretoras centralizadas.

Em julho, todos os números de reservas ultrapassaram a marca de 100% em BTC, ETH, USDT e USDC, e a bolsa continua a ser uma das poucas plataformas de primeira linha a publicar constantemente instantâneos em tempo real para análise dos usuários. Essa transparência permanente é cada vez mais valorizada por usuários institucionais e de varejo que buscam proteção contra má administração ou práticas obscuras de balanço patrimonial.

