Le U.S. Institute of Peace annonce que Josephine Ekiru est la lauréate du Women Building Peace Award 2021

Ce prix annuel prestigieux rend hommage aux femmes qui amènent la paix dans les pays touchés par un conflit. Un conseil d’experts distingués a sélectionné neuf finalistes sur 125 nominées issues de plus de 30 pays.

« Si vous regardez dans le monde, la plupart des bâtisseurs de paix sont des femmes », a déclaré Lise Grande, présidente de l’USIP. « Il est de notre responsabilité de faire davantage pour soutenir et célébrer ces femmes. »

Mme Ekiru est la coordinatrice de la paix pour le Northern Rangelands Trust au Kenya, un groupe de paix unique en son genre rassemblant plus de 320 000 personnes originaires du nord et de l’est du Kenya qui travaillent ensemble pour mettre fin aux conflits, conserver les terres, protéger la faune et la flore et mettre fin au braconnage.

Le prix a été remis par l’amirale de l’U.S. Navy (Ret.) Michelle Howard, au cours d’une cérémonie virtuelle qui a réuni les autres finalistes et a rendu un hommage particulier aux femmes en Afghanistan.

« Mme Ekiru est une héroïne », a affirmé Nancy Lindborg, présidente honoraire du Women Building Peace (WBP) Council. « Son travail pour apporter la paix dans le nord du Kenya en fait un modèle pour nous tous »

« Ce fut une expérience merveilleuse d’entendre les histoires de ces femmes », a déclaré Marcia Myers Carlucci, coprésidente du WBP Council. « Leur engagement pour la paix, leur leadership exceptionnel et l’impact qu’elles ont eu sur leurs communautés sont tout simplement de grandes sources d’inspiration. »

« Ces femmes sont parmi les plus fortes et les plus courageuses que vous puissiez rencontrer », a expliqué Megan Beyer, coprésidente du WBP Concil. « Nous sommes touchés par ce qu’elles accomplissent chaque jour ».

