Learning Tree International se voit attribuer un contrat pluriannuel exclusif par l’Agence NCIA de l’OTAN pour la prestation de services de formation commerciale – IFB-CO-423236

LONDRES, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Learning Tree International, leader mondial de la transformation des compétences et de la formation aux technologies critiques, s’est vu attribuer un contrat pluriannuel exclusif par la Communications and Information Agency (NCIA, Agence de communication et d’information) de la North Atlantic Treaty Organisation (NATO) (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)) en tant que partenaire industriel dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Le contrat de services de formation commerciale – IFB-CO-423236 prévoit la fourniture de solutions de formation, incluant des prestations de conseil, pour plus de 3 000 stagiaires par an au sein des entités de l’OTAN en Europe et en Amérique du Nord, afin de garantir que le personnel dispose des compétences requises pour assurer la préparation opérationnelle pendant toute la durée du contrat.

Cette attribution s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat stratégique visant à soutenir le développement des compétences techniques, cyber et opérationnelles de la main-d’œuvre de l’OTAN. Ce contrat exclusif témoigne de la confiance de l’OTAN dans la capacité de Learning Tree à fournir des formations innovantes, cohérentes, évolutives et alignées sur les missions, dans l’un des environnements de défense multinationaux les plus complexes au monde.

Dans le cadre de cet accord, Learning Tree proposera des formations commerciales et sur mesure, animées par des formateurs, ainsi que des services de conseil destinés à renforcer les capacités numériques, cybernétiques et techniques de l’Alliance. Les formations seront dispensées via une combinaison de sessions privées en équipe et de sessions ouvertes.

Renforcer les compétences de la main-d’œuvre de l’OTAN

Learning Tree assurera des formations dans les domaines suivants :

Forte de plus de 50 ans d’expérience auprès d’entreprises, d’organisations du secteur public et d’acteurs de la défense dans plus de 65 pays, Learning Tree dispose d’une connaissance approfondie des exigences en matière de sécurité, des standards de préparation opérationnelle et des priorités évolutives liées aux capacités numériques. L’entreprise est reconnue à l’échelle mondiale pour la qualité de ses formations dispensées par des experts dans des environnements fortement réglementés et sensibles sur le plan de la sécurité.

« Être sélectionné par l’OTAN pour un accord pluriannuel reflète la solidité de notre partenariat et la confiance accordée aux solutions sécurisées de transformation des compétences de Learning Tree », a déclaré David Brown, PDG de Learning Tree International. « Depuis plus de 15 ans, nous sommes fiers de soutenir l’OTAN dans le renforcement de la préparation de ses effectifs dans les domaines de la cybernétique, du numérique et de la technique. »

Alors que l’OTAN poursuit la modernisation de ses infrastructures technologiques et renforce sa résilience face aux cybermenaces, Learning Tree fournira des formations accréditées et alignées sur les missions afin de garantir la préparation opérationnelle de l’ensemble de l’Alliance.

Ce contrat pluriannuel consolide davantage la position de Learning Tree en tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions sécurisées de transformation des compétences pour les organisations de défense et les administrations publiques.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un leader mondial dans le développement des compétences et la formation technologique. Depuis plus de 50 ans, Learning Tree aide les organisations et les professionnels du monde entier à acquérir les compétences essentielles pour prospérer dans un environnement en constante évolution. Les programmes de formation, en présentiel ou hybrides, permettent aux individus et aux organisations d’accélérer la transformation, d’améliorer leurs performances et d’obtenir des résultats durables.

