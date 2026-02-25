Learning Tree International Fecha Contrato Plurianual Exclusivo de Serviços de Treinamento Comercial com a NATO NCIA – IFB-CO-423236

LONDRES, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Learning Tree International, líder global em transformação da força de trabalho e treinamento de tecnologia de missão crítica, fechou um contrato plurianual exclusivo com a Agência de Comunicações e Informação (NCIA) da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de parceria no setor de Educação e Treinamento.

O Contrato de Serviços de Treinamento Comercial – IFB-CO-423236 de fornecimento de soluções de treinamento, inclui o suporte de consultoria, para mais de 3.000 alunos por ano em entidades europeias e norte-americanas da OTAN, garantindo que os funcionários tenham as habilidades necessárias para preparo operacional durante todo o prazo do contrato.

O contrato baseia-se em uma parceria estratégica em apoio ao desenvolvimento da força de trabalho técnica, cibernética e operacional da OTAN. Este contrato exclusivo é um exemplo da confiança que a OTAN tem na capacidade da Learning Tree de oferecer treinamento inovador, consistente, escalável e alinhado à missão em um dos ambientes de defesa multinacionais mais complexos do mundo.

Sob o acordo, a Learning Tree fornecerá serviços comerciais e personalizados de treinamento e consultoria conduzidos por instrutor, projetados para fortalecer as capacidades digitais, cibernéticas e técnicas da OTAN em toda a Aliança. O treinamento será ministrado por meio de uma combinação de cursos de treinamento de equipe privada e horários abertos.

Reforço das Competências da Força de Trabalho da OTAN

A Árvore de Aprendizagem fornecerá treinamento em:

Com mais de 50 anos de experiência no apoio a organizações empresariais, do setor público e de defesa, em mais de 65 países, a Learning Tree tem um profundo conhecimento institucional dos requisitos de entrega segura, padrões de preparo operacional, e prioridades de capacidade digital em evolução. A empresa é reconhecida mundialmente por oferecer treinamento ministrado por instrutor em ambientes altamente regulamentados e sensíveis à segurança.

“A nossa seleção pela OTAN para um contrato plurianual é um exemplo da força da nossa parceria e da confiança depositada nas soluções seguras de transformação da força de trabalho da Learning Tree”, disse David Brown, Diretor Executivo da Learning Tree International. “Há mais de 15 anos temos apoiado orgulhosamente a OTAN no fortalecimento do preparo da força de trabalho nos domínios cibernético, digital e técnico.”

Com a OTAN dando continuidade à modernização da sua infraestrutura tecnológica e ao aumento da sua resiliência cibernética, a Learning Tree fornecerá treinamento credenciado e alinhado à missão para garantir o preparo operacional de toda a Aliança.

Este contrato plurianual reforça ainda mais a posição da Learning Tree como principal provedora global de soluções seguras de transformação da força de trabalho para organizações de defesa e governamentais.

Sobre a Learning Tree International

A Learning Tree International é líder global em soluções de desenvolvimento de força de trabalho e treinamento de tecnologia. Há mais de 50 anos, a Learning Tree ajuda organizações e profissionais em todo o mundo a desenvolver as habilidades críticas necessárias para prosperar em um cenário em rápida mudança. Os programas de aprendizagem híbridos e orientados por instrutores da empresa capacitam indivíduos e organizações a acelerar a transformação, aprimorar o desempenho e alcançar resultados duradouros.

Visite www.LearningTree.co.uk para mais informações.

Perguntas da Mídia

Learning Tree International

Email: [email protected]

Website: www.LearningTree.co.uk

GlobeNewswire Distribution ID 9661033