Mavenir s’associe à TextNow pour faire évoluer un service MVNO 5G basé sur application

L’adoption du BSS et du Core cloud-native de Mavenir s’inscrit dans la stratégie d’innovation à long terme de TextNow

SAN FRANCISCO et RICHARDSON, Texas, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — TextNow, principal service sans fil gratuit financé par la publicité aux États-Unis, et Mavenir, fournisseur innovant de technologies télécom cloud-native, annoncent aujourd’hui l’intégration du BSS mobile et du Core cloud-native de Mavenir au sein de l’infrastructure d’opérateur mobile virtuel (MVNO) de TextNow.

La solution de plateforme BSS et Core cloud-native de Mavenir est conçue pour permettre à TextNow d’intégrer plus rapidement de nouveaux utilisateurs, de lancer des offres différenciées et d’étendre son modèle de téléphonie gratuite afin de toucher encore davantage parmi les millions d’Américains à la recherche d’un service mobile de qualité sans coûts excessifs. Illustrant l’engagement de TextNow en faveur de l’innovation, cette intégration Mavenir apporte une gamme de fonctionnalités destinées à mieux servir plus de 8 millions d’utilisateurs actifs, notamment la gestion des partenaires sponsors, le développement de relations d’itinérance et la fourniture de profils SIM indépendants aux utilisateurs.

« Depuis 17 ans, TextNow démontre qu’un service mobile peut être gratuit, financé par la publicité et offrir une excellente expérience sur un réseau 5G national », a déclaré Tristan Huntington, vice-président principal, Partenariats et innovation, chez TextNow. « Notre partenariat avec Mavenir nous permet de rester à la pointe de l’innovation, en nous donnant davantage de contrôle sur l’expérience client et en accélérant le lancement de nouvelles fonctionnalités — grâce à quoi nous pouvons continuer à repousser les limites de ce que doit être un service mobile gratuit. »

La plateforme modulaire flexible cloud-native de Mavenir peut prendre en charge tous les modèles MVNO et leurs stratégies de mise sur le marché, qu’il s’agisse de lancer une sous-marque, d’ajouter des services mobiles à un portefeuille existant ou de faire évoluer une marque challenger.

« Le marché des MVNO continue d’évoluer, les opérateurs cherchant à innover et à différencier leurs offres — mais cela n’est possible qu’avec la flexibilité et l’évolutivité offertes par une plateforme cloud-native sous-jacente », a souligné Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général, Solutions commerciales, chez Mavenir. « L’adoption de Mavenir par TextNow est un exemple concret de la manière dont notre technologie cloud permet de faire passer un MVNO au niveau supérieur, en passant d’un modèle “thin” à un modèle “thick”, en favorisant un haut niveau d’innovation et de différenciation des services, et en apportant une connectivité gratuite à des millions de clients supplémentaires. »

La plateforme Mavenir permet aux MVNO « thin » d’entrer sur le marché avec une plateforme BSS de niveau mondial, offrant personnalisation, différenciation et création intelligente d’offres groupées pour maximiser les revenus. Elle permet également aux MVNO « thick » de disposer d’un contrôle complet au niveau réseau pour innover et développer une intégration approfondie, incluant des fonctionnalités telles que la segmentation QoS, la monétisation de la connectivité 5G Standalone et la gestion du trafic IoT.

Mobile World Congress [#MWC26] :

Mavenir réunit les leaders MVNO pour une table ronde à fort impact lors du MWC26

En collaboration avec Mobile World Live, Mavenir organisera une table ronde MVNO lors du MWC26 intitulé « MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G – Mavenir » (Table ronde MWC26 : Plus de possibilités, moins de contraintes : l’essor d’une nouvelle génération de MVNO adoptant l’IA, le cloud et la 5G – Mavenir), sur son Stand 2H60 dans le Hall 2. Cette session mettra en lumière la manière dont les MVNO peuvent accélérer leur croissance grâce aux architectures cloud-native, aux analyses pilotées par l’IA et à des modèles de monétisation flexibles, en proposant des approches concrètes pour se différencier par l’expérience plutôt que par le prix.

Inscription – Pour participer en présentiel ou suivre la diffusion en direct de la table ronde.

À propos de TextNow :

TextNow a pour mission de rendre les services téléphoniques gratuits, simples et accessibles à tous en tant que seul opérateur mobile offrant des appels et des SMS illimités, ainsi que des données essentielles gratuites sur le plus grand réseau 5G du pays. Fondée en 2009, TextNow est le plus grand fournisseur de services mobiles gratuits aux États-Unis et le seul à proposer un service gratuit financé par la publicité. L’entreprise possède des bureaux à San Francisco et à Waterloo (Ontario), et son application a été téléchargée plus de 300 millions de fois dans le monde. Son service permet à des millions de personnes de communiquer librement chaque mois. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.textnow.com/ et suivez la marque sur Instagram.

À propos de Mavenir :

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles basées sur le cloud, conçues avec lʼIA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mavenir.com

