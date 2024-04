Les Stevie® Awards annoncent les gagnants de la 18e édition annuelle des Stevie® Awards for Sales & Customer Service

FAIRFAX, Virginie, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Les lauréats de la 18e édition annuelle des Stevie® Awards for Sales & Customer Service, reconnus comme les meilleurs prix du service à la clientèle et les meilleurs prix de vente au monde , ont été dévoilés vendredi soir à l’occasion d’une cérémonie de gala qui s’est tenue à Las Vegas, dans le Nevada (États-Unis), à laquelle ont assisté plus de 400 cadres dirigeants du monde entier.

La liste complète des lauréats Stevie par catégorie est disponible à l’adresse suivante : http://www.StevieAwards.com/ Sales .

Les 10 organisations les plus récompensées dans le cadre de l’édition 2024 des Stevie Awards for Sales & Customer Service ont reçu des trophées Grand (« best in show ») Stevie Award. Les candidats n’ont pas pu poser leur candidature directement pour recevoir les Grand Stevie Awards. Les gagnants ont été déterminés par un système de points basé sur le nombre total de prix remportés, ainsi que sur le score moyen le plus élevé dans les catégories sélectionnées.

DP DHL Worldwide, qui a raflé 13 Stevie Awards d’or, 18 Stevie Awards d’argent et 14 Stevie Awards de bronze, a été l’organisation la plus primée cette année, remportant ainsi le trophée le plus prestigieux, le Grand Stevie Award. Par ordre décroissant, les organisations ci-dessous se sont vu décerner des trophées Grand Stevie Award dans le cadre de l’édition 2024 des Stevie Awards for Sales & Customer Service en leur nom propre et/ou en celui de leurs clients. Toco Warranty et Purpol Marketing Limited étaient à égalité à la neuvième place.

DP DHL (Monde), 96 points IBM (Armonk, État de New York, États-Unis), 64 points Support Services Group, Inc. ( Waco, État du Texas, États-Unis), 49 points Allianz Services Pvt Ltd ( Trivandrum, Kerala, Inde), 39 points Sales Partnerships, Inc. ( Broomfield, État du Colorado, États-Unis), 38,5 points UPMC Health Plan (Pittsburgh, État de Pennsylvanie, États-Unis), 31 points Blackhawk Network (Pleasanton, État de Californie, États-Unis), 26 points VIZIO, Inc. (Irvine, État de Californie, États-Unis), 22 points Toco Warranty (Los Angeles, État de Californie, États-Unis), 19 points

Purpol Marketing Limited ( Chippenham, Royaume-Uni), 19 points

Parmi les autres lauréats notables ayant reçu trois Stevie Awards d’or figurent Alight Solutions ( Lincolnshire, État de l’Illinois, États-Unis), Optum (Eden Prairie, État du Minnesota, États-Unis) et WNS (Holdings) Limited ( Mumbai, Inde).

Les organisations qui ont remporté une combinaison d’au moins cinq Stevie Awards d’or, d’argent ou de bronze incluent TransPerfect Translations, New York, État de New York, États-Unis (huit), VMware (Broadcom), Palo Alto, État de Californie, États-Unis (sept), Intuit, Toronto, Canada (sept), Avetta, Lehi, État de l’Utah, États-Unis (sept), SAP (Monde) (sept), ValueSelling Associates, Inc, Carlsbad, État de Californie, États-Unis (six), Element Electronics, Winnsboro, État de Caroline du Sud, États-Unis (six), Voya Financial, New York, État de New York, États-Unis (six), CivicPlus, Manhattan, État du Kansas, États-Unis (cinq), Capital Rx, New York, État de New York, États-Unis (cinq), Datasite, Minneapolis, État du Minnesota, États-Unis (cinq), Inspiro, Makati City, Philippines (cinq), Loveholidays, Londres, Royaume-Uni (cinq), OpenGov, San Francisco, État de Californie, États-Unis (cinq), QNB Finansbank, Istanbul, Turquie (cinq), et Qualitest Group, Bridgewater, État du New Jersey, États-Unis (cinq).

Plus de 2 300 candidatures provenant d’organisations de toutes tailles et de représentant presque tous les secteurs ont été évaluées lors du concours de cette année. Les vainqueurs ont été déterminés par des notes moyennes données par plus de 200 professionnels à travers le monde au sein de sept comités de décision spécialisés .

Les candidatures ont été prises en compte pour plus de 60 catégories listant les réalisations en matière de service client et de centre de contact, notamment les prix de Centre de contact de l’année, d’Innovation en matière de service client et Service client de l’année. 60 catégories sont également consacrées aux réalisations en matière de ventes et de développement commercial, notamment les prix de Directeur des ventes de l’année, Formation commerciale de l’année, ou encore Réalisation en matière d’automatisation des ventes. D’autres catégories encore récompenseront les nouveaux produits et services et les prestataires de solutions, entre autres.

Les lauréats d’une catégorie spéciale, le Sales Partnerships Ethics in Sales Award, ont également été annoncés et récompensés lors de la cérémonie du 12 avril. Ce prix récompense les organisations pour leurs meilleures pratiques et leurs réalisations en matière de respect des normes éthiques les plus strictes dans le secteur de la vente. Integrity Solutions, de Nashville, dans l’État du Tennessee, aux États-Unis, est le lauréat du Stevie d’or dans cette catégorie. Les vainqueurs du Stevie d’argent de cette catégorie sont Better Way Health (Kennesaw, État de Géorgie, États-Unis), Stateside Affairs (Manasquan, État du New Jersey, États-Unis) et Desiderate (Nouvelle-Galles du Sud, Australie). Les gagnants du Stevie de bronze de cette catégorie sont Alright Retiree Health Solutions (Chicago, État de l’Illinois, États-Unis), Belkins (Dover, État du Delaware, États-Unis), Rootstack (Panama), Shell International Aviation ( Makati, Philippines), TCN (St. George, État de l’Utah, États-Unis) et Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (Istanbul, Turquie).

Les lauréats de l’édition 2024 des Stevie® Awards dans la catégorie People’s Choice pour le meilleur service à la clientèle, annoncés le 4 avril , ont également été honorés lors du gala de remise des prix du 12 avril. Les lauréats du People’s Choice Stevie Award reçoivent le très convoité People’s Choice Stevie Award en cristal, décerné à l’issue d’un vote du public dans le monde entier.

Les présentations ont été diffusées en direct via Vimeo et sont disponibles en ligne .

Les candidatures pour l’édition 2025 des Stevie Awards for Sales & Customer Service seront acceptées à partir de ce mois de juillet. Le kit d’inscription peut être demandé à l’adresse : http://www.StevieAwards.com/ Sales .

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards® , les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Sales & Customer Service et le nouveau Stevie Awards for Technology Excellence. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit tous les ans plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site : http://www.StevieAwards.com .

Les sponsors de la 18e édition annuelle des Stevie Awards for Sales & Customer Service incluent Sales Partnerships, Inc., Support Services Group, Inc. et ValueSelling Associates, Inc.

