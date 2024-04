Stevie® Awards anuncia os vencedores da 18ª edição anual do evento na categoria Vendas e Atendimento ao Cliente

FAIRFAX, Virgínia, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Os vencedores da 18ª edição do Stevie® Awards, categoria Vendas e Atendimento ao Cliente, reconhecido como o principal programa mundial de premiação a profissionais de vendas e atendimento ao cliente , foram revelados na noite de sexta-feira em uma cerimônia de gala realizada em Las Vegas, Nevada, EUA, que contou com a presença de mais de 400 executivos de todo o mundo.

A lista completa dos ganhadores, por categoria, está disponível em http://www.StevieAwards. com/Sales .

As 10 organizações mais homenageadas na edição 2024 do Stevie Awards — Vendas e Atendimento ao Cliente — receberam os troféus Grand (“melhor do evento”) do Stevie Awards. Os indicados não puderam se inscrever diretamente no Grand Stevie Awards. Os vencedores foram determinados por um sistema de pontuação baseado no número total de prêmios conquistados, além da maior pontuação média obtida nas categorias selecionadas.

A DP DHL Worldwide, com 13 estatuetas de ouro, 18 de prata e 14 de bronze, foi a organização mais premiada este ano, ganhando o principal troféu do Grand Stevie Award. Em ordem decrescente, as organizações abaixo foram agraciadas com troféus do Grand Stevie Award na edição 2024 do Stevie Awards, categoria Vendas e Atendimento ao Cliente, em nome delas mesmas e/ou de clientes. Houve um empate em nono lugar entre as empresas Toco Warranty e Purpol Marketing Limited.

DP DHL (rede mundial), 96 pontos IBM (Armonk, NY, EUA), 64 pontos Support Services Group, Inc. (Waco, TX, EUA), 49 pontos Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, Índia), 39 pontos Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, EUA), 38,5 pontos UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, EUA), 31 pontos Blackhawk Network (Pleasanton, CA, EUA), 26 pontos VIZIO Inc. (Irvine, CA, EUA), 22 pontos Toco Warranty (Los Angeles, CA, EUA), 19 pontos

Purpol Marketing Limited (Chippenham, Reino Unido), 19 pontos

Entre outros vencedores notáveis, com três estatuetas de ouro, estão a Alight Solutions (Lincolnshire, IL, EUA), Optum (Eden Prairie, MN, EUA) e WNS (Holdings) Limited (Mumbai, Índia).

As organizações que ganharam uma combinação de cinco ou mais estatuetas de ouro, prata ou bronze incluem TransPerfect Translations, Nova York, NY, EUA (oito), VMware (Broadcom) Palo Alto, CA, EUA (sete), Intuit, Toronto, Canadá (sete), Avetta, Lehi, UT, EUA (sete), SAP, rede mundial (sete), ValueSelling Associates, Inc., Carlsbad, CA, EUA (seis), Element Electronics, Winnsboro, SC, EUA (seis), Voya Financial, Nova York, NY, EUA (seis), CivicPlus, Manhattan, KS, EUA (cinco), Capital Rx, Nova York, NY, EUA (cinco), Datasite, Minneapolis, MN, EUA (cinco), Inspiro, Makati City, Filipinas (cinco), Loveholidays, Londres, Reino Unido (cinco), OpenGov, São Francisco, CA, EUA (cinco), QNB Finansbank, Istambul, Turquia (cinco) e Qualitest Group, Bridgewater, NJ, EUA (cinco).

Mais de 2.300 indicações de organizações de todos os portes e em praticamente todos os setores foram avaliadas na competição deste ano. Os vencedores foram determinados pelas pontuações médias de mais de 200 profissionais em todo o mundo através de sete comitês julgadores especializados .

As inscrições foram consideradas em mais de 60 categorias de conquistas em atendimento ao cliente e contact center, incluindo Contact Center do Ano, Prêmio de Inovação em Atendimento ao Cliente e Departamento de Atendimento ao Cliente do Ano; 60 categorias para conquistas de vendas e desenvolvimento de negócios, de Diretor de Vendas do Ano a Prática de Treinamento de Vendas do Ano e Realização em Automação de Vendas; e categorias para reconhecimento de novos produtos e serviços e fornecedores de soluções, entre outros.

Os vencedores em uma categoria especial, o Prêmio Ética em Parcerias de Vendas, também foram anunciados e reconhecidos na cerimônia de 12 de abril. Este prêmio reconhece organizações pelas melhores práticas e realizações na demonstração dos mais altos padrões éticos no setor de vendas. A Integrity Solutions, de Nashville, TN, EUA, é a vencedora da estatueta de ouro nesta categoria. Entre as vencedoras de estatuetas de prata estão a Better Way Health (Kennesaw, GA, EUA), Stateside Affairs (Manasquan, NJ, EUA) e Desiderate (Nova Gales do Sul, Austrália). As vencedoras de estatuetas de bronze foram a Alright Retiree Health Solutions (Chicago, IL, EUA), Belkins (Dover, DE, EUA), Rootstack (Panamá), Shel l International Aviation (Makati, Filipinas), TCN (St. George, UT, EUA) e Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (Istambul, Turquia).

Os vencedores da edição 2024 do People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service, anunciados em 4 de abril , também foram homenageados na cerimônia de gala de 12 de abril. Os vencedores do People’s Choice Stevie Award recebem o cobiçado prêmio de cristal People’s Choice Stevie Award, que é determinado por votação pública aberta para o mundo todo.

As apresentações foram transmitidas ao vivo pelo Vimeo e estão disponíveis on-line .

As indicações para a edição de 2025 do Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente serão aceitas a partir de julho deste ano. O kit de inscrição pode ser solicitado em http://www.StevieAwards. com/Sales .

Sobre o Stevie Awards

O Stevie Awards é organizado em nove programas: o Asia-Pacific Stevie Awards, o German Stevie Awards, o Stevie Awards do Oriente Médio e Norte da África, o American Business Awards®, o International Business Awards®, o Stevie Awards para Grandes Empregadores, o Stevie Awards para Mulheres nos Negócios, o Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente e o novo Stevie Awards para Excelência em Tecnologia. As competições do Stevie Awards recebem mais de 12.000 inscrições anualmente de organizações de mais de 70 países. Premiando organizações de todos os tipos e portes e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem desempenhos excepcionais nos locais de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre o Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Entre os patrocinadores da 18ª edição do Stevie Awards na categoria Vendas e Atendimento ao Cliente estão a Sales Partnerships, a Inc. Support Services Group, Inc. e a ValueSelling Associates, Inc.

Assessoria de imprensa:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ e0520bf9-f814-4189-9d3f- b3a1f8a31877

GlobeNewswire Distribution ID 9090902