Manchester City anuncia parceiro oficial de câmbio de criptomoedas OKX

Manchester City e OKX anunciaram hoje uma nova parceria de vários anos

A parceria abrangerá as equipes masculinas e femininas do Manchester City, além das operações de esports do Clube

VICTORIA, Seychelles, March 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os campeões da Premier League Manchester City anunciaram hoje uma parceria global com o segundo maior câmbio de criptomoedas do mundo, a OKX, com a sua nomeação como Parceira Oficial de Câmbio de Criptomoedas do Clube.

Primeiro empreendimento da OKX no mundo dos esportes e entretenimento, a parceria abrangerá equipes masculinas e femininas do Manchester City, além das operações de esports do Clube.

Mais de 20 milhões de pessoas em mais de 180 mercados confiam na OKX para a troca rápida, segura e inovadora de criptomoedas em um lugar ondem podem explorar o poder da criptomoeda.

A OKX e a Man City acreditam em inspirar inovação contínua, desenvolvimento de talentos e avanços tecnológicos – um importante alinhamento de parceria das organizações.

Os novos parceiros colaborarão em várias experiências exclusivas para a base de clientes global da OKX, além da sua presença nos Etihad Stadium e Academy Stadium. Os novos parceiros também irão explorar em conjunto futuros projetos de inovação.

Roel De Vries, Diretor de Operações do City Football Group, disse: “É com prazer que recebemos a OKX como Parceira Oficial do Manchester City hoje, na sua entrada no mundo dos esportes. A nova parceria alinha nossos valores compartilhados de inovação, impulsiona o sucesso e está na vanguarda dos nossos respectivos setores. Sua abordagem ampla e inclusiva para atingir diversos públicos é semelhante à nossa abordagem. Estamos prontos para trabalhar juntos nesta parceria.”

Manchester City Stadium

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com o Manchester City, uma das equipes mais amadas e bem-sucedidas do mundo. O futebol e as criptomoedas compartilham algo importante; são para todos e criam inclusão na sociedade. Para a OKX, o Manchester City é um clube que representa o efeito que o futebol tem de fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, de unir as pessoas em torno de uma paixão compartilhada pelo belo jogo. Estamos entrando na Premier League pela primeira vez como parceiro oficial de criptografia do City, comemorando esse espírito comunitário no mundo do futebol compartilhado por nós”, disse Jay Hao, CEO da OKX.

