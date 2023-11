ATLANTA, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Matmerize, Inc ., líder do setor em Informática de Polímeros e Formulações, orgulhosamente anuncia sua seleção pelo Departamento de Defesa dos EUA (DOD) para um contrato de Pesquisa de Inovação em Pequenas Empresas (SBIR) com o objetivo de promover metodologias de IA para acelerar o design de novos materiais compósitos poliméricos de baixa inflamabilidade. A Matmerize está entusiasmada com o potencial transformador deste projeto, que irá aumentar a segurança contra incêndios em navios e submarinos da Marinha, de também irá encontrar aplicações em uma ampla gama de indústrias, incluindo construção, aeroespacial, automotiva e produtos de consumo. Este contrato dá seguimento a outro SBIR recentemente concedido a Matmerize pela National Science Foundation (NSF) para desenvolvimento de arquiteturas de aprendizado de máquina informadas e aplicadas à física para o avanço do desenvolvimento de materiais.

A inflamabilidade dos compósitos poliméricos é quantificada por um conjunto de parâmetros quantitativos, tipicamente medidos com instrumentos/testes altamente padronizados definidos pela American Society for Testing and Materials (ASTM) e outras agências. Os materiais poliméricos desejáveis que atendem aos valores específicos dos testes padronizados ASTM e não-ASTM requerem uma combinação ideal de polímeros de base, aditivos funcionais, retardadores de chama e condições de processamento. A Matmerize irá colaborar com o DOD no desenvolvimento de uma capacidade de Informática de Polímeros com curados adequados dados e técnicas avançadas de IA/ML, visando o projeto acelerado de compósitos de matriz polimérica de baixa inflamabilidade que atendam a outras metas críticas de desempenho mecânico e térmico necessárias para a Marinha.

Destaques do contrato:

(1) criação de um banco de dados de materiais compósitos com inflamabilidade e outras propriedades relevantes, tais como taxa máxima de liberação de calor, tempo de ignição e densidade de fumaça,

(2) desenvolvimento de modelos de IA treinados no banco de dados para prever as propriedades relevantes das novas formulações compostas, e

(3) recomendação de um conjunto de compósitos poliméricos promissores, isto é, as combinações de polímeros de base, aditivos funcionais, retardadores de chama e condições de processamento, para síntese e teste experimentais.

Huan Tran, Diretor de Pesquisa e Inovação da Matmerize, disse: “Esta colaboração significa uma grande conquista na busca de compósitos poliméricos mais seguros e de menor inflamabilidade. Temos muito orgulho em liderar o desenvolvimento de soluções de ponta orientadas por IA de materiais compósitos de baixa inflamabilidade que não apenas atendem aos rigorosos padrões de teste ASTM, mas também atendem aos requisitos vitais de segurança exigidos para os navios da Marinha.”

O centro da inovação da Matmerize é o PolymRize , seu principal produto – uma plataforma de software de informática de polímeros com base na nuvem meticulosamente criada para acelerar o avanço de polímeros, compósitos e formulações. O SBIR do DOD se alinha perfeitamente à missão principal da Matmerize de revelar o imenso potencial da IA em engenharia avançada de materiais para enfrentar desafios críticos e melhorar a funcionalidade, a segurança contra incêndios e a sustentabilidade. Tanto os SBIRs do DOD quanto os da NSF acontecem em um momento oportuno e, juntos, irão impulsionar e avançar a tecnologia PolymRize com em IA de maneira sinérgica.

Chiho Kim, CTO da Matmerize, expressou seu entusiasmo dizendo: “Os dois contratos SBIR com o DOD e a NSF representam um endosso retumbante da pioneira plataforma de informática de polímeros da Matmerize, a PolymRize . Esses contratos nos fornecerão os recursos e o suporte necessários para que possamos avançar ainda mais nossa plataforma PolymRize com base em IA.”

Para mais informação sobre a inovadora plataforma PolymRize , visite: https://www.matmerize.com/ polymrize

Sobre a Matmerize:

A Matmerize, Inc. é uma recente subsidiária do Georgia Institute of Technology fundada pelos Drs. Rampi Ramprasad e Chiho Kim. A Matmerize é uma líder inovadora na interseção de engenharia avançada de materiais e inteligência artificial. Com a missão de revolucionar a segurança contra incêndios e a sustentabilidade através da tecnologia de IA, estamos empenhados em expandir os limites do que é possível. Nossa equipe dedicada de especialistas se esforça para criar soluções que impactem positivamente o desenvolvimento de novos materiais, minimizando o impacto ambiental.

