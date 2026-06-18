Mavenir collabore avec Red Hat pour lancer une plateforme d’IA intégrée permettant aux opérateurs de devenir fournisseurs de services d’IA

Une solution conçue spécifiquement pour les opérateurs de réseaux, offrant une IA souveraine sur site, des petits modèles de langage (SLM) développés par les opérateurs, un accès aux modèles de pointe régi par des politiques de gouvernance, ainsi qu’une sécurité IA fondée sur le modèle « zero trust », le tout sur une plateforme unique de facturation à l’usage basée sur des jetons et d’assurance de service

RICHARDSON, Texas, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir a annoncé aujourd’hui une plateforme d’IA intégrée développée en collaboration avec Red Hat, permettant aux opérateurs de réseaux de monétiser l’IA de la même manière qu’ils monétisent déjà les données : via des offres de consommation fondées sur des jetons (tokens), facturées directement sur la facture téléphonique, avec un contrôle total sur les tarifs, les accords de niveau de service (SLA) et les modèles qui alimentent chaque interaction. La plateforme d’IA intégrée sera exploitée selon trois modèles : des services d’IA sous la marque de l’opérateur pour ses propres abonnés ; une couche d’infrastructure d’IA destinée à alimenter les déploiements AI Grid des opérateurs ; et une plateforme d’IA managée grâce à laquelle les opérateurs proposeront des capacités d’IA à leurs clients entreprises sur la base d’une consommation mesurée en jetons. En utilisant Red Hat AI comme plateforme unifiée réunissant des capacités d’intelligence artificielle exécutées sur une infrastructure Kubernetes propulsée par Red Hat OpenShift, la plateforme d’IA intégrée de Mavenir offre aux opérateurs une architecture flexible privilégiant la souveraineté. Elle leur permet d’utiliser des modèles déployés sur site ainsi que des petits modèles de langage (SLM) développés sur mesure pour répondre à une large variété de cas d’usage, tout en bénéficiant d’une connectivité sélective et gouvernée par des politiques vers des modèles de pointe pour les tâches nécessitant des capacités de raisonnement avancées. Les opérateurs décident quel modèle traite quelle requête, qui en supporte le coût et selon quelles modalités elle est facturée.

Monétisation de l’IA : une opportunité pour les opérateurs

Le marché mondial des services d’IA génère de nouvelles sources de revenus que les opérateurs de réseaux sont particulièrement bien placés pour capter. La consommation d’IA basée sur les jetons — unité de mesure qui sous-tend chaque interaction avec un grand modèle de langage — reproduit le paradigme de facturation des données mobiles que les opérateurs maîtrisent depuis des décennies. Les forfaits mensuels de jetons IA, les quotas d’entreprise par département et les offres assorties de SLA pour les services d’IA fournis par les opérateurs représentent une nouvelle couche structurelle de monétisation venant s’ajouter aux services de connectivité existants.

Pour saisir cette opportunité, les opérateurs ont besoin d’une infrastructure IA de niveau production capable de gérer les ressources de calcul souveraines sur site, le routage intelligent des modèles, la mesure précise de la consommation en jetons, l’assurance de service de qualité opérateur et l’intégration avec les systèmes de facturation. Surtout, aucun modèle de déploiement unique ne convient à tous les cas d’usage. Les usages courants ont vocation à être exécutés sur des SLM appartenant aux opérateurs, pour des raisons de coût et de souveraineté. Les tâches nécessitant un raisonnement complexe peuvent justifier un accès sélectif à des modèles de pointe. Développée en collaboration avec Red Hat, la plateforme d’IA intégrée de Mavenir prend en charge ces deux approches dans un cadre unique de gouvernance et de facturation, offrant aux opérateurs une architecture hybride qui optimise l’économie globale sans compromettre les performances lorsque celles-ci sont essentielles.

La plateforme d’IA intégrée

La plateforme d’IA intégrée associe la plateforme logicielle d’IA de Mavenir aux capacités Kubernetes et d’IA de niveau entreprise de Red Hat, déployées sur du matériel validé fourni par des partenaires tiers. Il en résulte une plateforme d’infrastructure IA cloud native de qualité opérateur que les opérateurs peuvent déployer sur site tout en renforçant la souveraineté de leurs données. L’architecture est conçue de manière hybride : elle utilise par défaut des modèles open source et hébergés sur site pour traiter la majorité du trafic, tandis que le routeur de modèles de Mavenir offre un accès mesuré et régi par des politiques aux modèles de pointe externes pour les cas d’usage nécessitant des capacités avancées de raisonnement ou multimodales. La plateforme permet les opérations et l’orchestration agentiques, le routage intelligent des modèles et l’optimisation des jetons, des capacités d’IA en tant que service (AI PaaS) et de MLOps alimentées par Red Hat AI, la facturation à l’usage et la tarification basées sur les jetons via Mavenir Digital Enablement, une assurance de service en boucle fermée et une gestion des identités, une authentification et une sécurité IA fondées sur le principe du « zero trust ». L’ensemble est pris en charge sur l’infrastructure de conteneurs de niveau opérateur de Red Hat OpenShift, principale plateforme hybride d’applications cloud du marché basée sur Kubernetes.

Trois modèles d’exploitation

La plateforme prend en charge trois modèles d’exploitation distincts, offrant aux opérateurs une grande flexibilité dans le déploiement et la monétisation de l’IA.

Plateforme d’IA pour les entreprises : l’opérateur propose aux entreprises un accès mesuré aux modèles d’IA, aux ressources de calcul et aux outils d’IA en tant que service à valeur ajoutée complémentaire à leurs contrats de connectivité existants. Les clients entreprises déploient leurs propres applications ou consomment des API d’IA selon leur usage. L’opérateur fournit l’infrastructure et les SLA associés à la plateforme ; les SLA relatifs aux applications d’entreprise sont régis par les accords de service spécifiques conclus entre l’opérateur et le client.

Infrastructure AI Grid : l’opérateur utilise la plateforme comme socle de calcul et de services d’IA pour ses déploiements AI Grid, hébergeant des applications d’IA intégrées au réseau ainsi que des charges de travail tierces sur une infrastructure contrôlée par l’opérateur. La plateforme fournit des garanties de disponibilité au niveau de l’infrastructure ; les performances applicatives et les niveaux de service relèvent de la responsabilité du propriétaire de l’application, sauf lorsque l’opérateur commercialise celle-ci comme une offre managée sous sa propre responsabilité.

Services d’IA de l’opérateur : l’opérateur exploite la plateforme pour fournir à ses propres abonnés des produits et services reposant sur l’intelligence artificielle. Cela comprend des forfaits d’assistants IA facturés en fonction de la consommation de jetons, des services réseau enrichis par l’IA et des applications d’IA commercialisées sous la marque de l’opérateur. L’opérateur détient la relation commerciale, définit les SLA et conserve le contrôle total sur la tarification, la marque et la qualité de service.

La plateforme est conçue pour générer des résultats concrets, notamment :

De nouvelles sources de revenus liées à l’IA grâce à des forfaits de jetons regroupés, allant d’offres grand public de base à des quotas illimités pour les entreprises.

Une économie de l’IA prévisible grâce au transfert de la majorité du trafic vers des modèles hébergés sur site, avec des plafonds stricts de dépenses pour tout recours aux modèles de pointe.

Une souveraineté des données intégrée dès la conception, l’ensemble des données abonnés et des poids des modèles restant sur l’infrastructure de l’opérateur dans des conditions normales d’exploitation.

Des SLA contractuels pour les services d’IA gérés par l’opérateur, soutenus par une assurance de service en boucle fermée, avec des garanties de disponibilité de la plateforme étendues aux charges de travail Entreprise et AI Grid.

Une mise sur le marché rapide grâce à des guides de déploiement prévalidés, le propre déploiement de production de Mavenir servant d’architecture de référence.

Une sécurité de niveau entreprise reposant sur des contrôles d’identité « zero trust » et une protection contre les menaces spécifiques à l’IA, répondant aux exigences de conformité des environnements de communication réglementés.

« Les opérateurs voient aujourd’hui les revenus de l’IA profiter aux hyperscalers et aux plateformes tierces alors qu’ils fournissent la connectivité qui rend tout cela possible. Cela change dès aujourd’hui. La plateforme d’IA intégrée développée conjointement par Mavenir et Red Hat donne aux opérateurs l’infrastructure nécessaire pour devenir eux-mêmes fournisseurs de services d’IA. Les opérateurs obtiennent un contrôle souverain sur les modèles et les données, une monétisation précise basée sur les jetons intégrée à leurs systèmes BSS existants, ainsi que les capacités d’assurance de service leur permettant de garantir leurs propres services d’IA managés au moyen de SLA contractuels. Qu’il s’agisse de lancer des services d’IA pour les abonnés, de développer une infrastructure AI Grid ou de proposer des capacités d’IA aux entreprises selon un modèle de consommation, la plateforme fournit les contrôles commerciaux et opérationnels nécessaires pour opérer à l’échelle des réseaux télécoms. Pour les cas d’usage les plus exigeants, la plateforme offre également un accès aux modèles de pointe régi par des politiques, afin que les opérateurs ne soient jamais limités par ce qui fonctionne sur site. Cette solution a été conçue dès l’origine pour répondre aux exigences de monétisation des opérateurs. » Bejoy Pankajakshan, directeur de la technologie et de la stratégie chez Mavenir

« Dans un monde de plus en plus piloté par l’IA, les opérateurs de réseaux ont plus que jamais besoin d’une haute disponibilité, d’une souveraineté des données et d’une fiabilité de niveau opérateur pour déployer l’IA à l’échelle de millions d’abonnés. En travaillant avec Mavenir, nous fournissons une solution intégrée reposant sur une architecture native Kubernetes alimentée par Red Hat AI, qui apporte des capacités de MLOps, d’inférence vLLM et d’AgentOps. Cette architecture hybride permet aux opérateurs d’exécuter des modèles souverains sur site pour la majeure partie de leur trafic et de se connecter de manière sélective à des modèles de pointe lorsque certaines tâches l’exigent, le tout via un cadre unique de gouvernance et de facturation. Ensemble, nous offrons aux opérateurs un parcours leur permettant de passer de l’expérimentation de l’IA à sa monétisation sans avoir à reconstruire leur modèle opérationnel. » Chris Wright, directeur de la technologie et vice-président principal de l’ingénierie mondiale chez Red Hat

Retrouvez Mavenir au DTW Ignite 2026, du 23 au 25 juin – stand n°334 :

À l’occasion du DTW Ignite, Mavenir présentera comment ses logiciels pensés avec l’IA dès la conception produisent des résultats concrets pour les réseaux : accélération de l’innovation autour du cœur de réseau 5G, création de nouvelles sources de revenus de services et amélioration radicale de l’efficacité opérationnelle.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

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