Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group e SunLine Transit Agency Comemoram Inauguração da Nova Estação de Abastecimento de Hidrogênio na Califórnia

TEMECULA, Calif., Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group e SunLine Transit Agency comemoraram recentemente a inauguração da nova estação de abastecimento de hidrogênio líquido em Thousand Palms, Califórnia. Esta estação de abastecimento de trânsito de última geração representa uma expansão significativa da infraestrutura de hidrogênio da Califórnia, com a oferta de uma solução de abastecimento mais limpa e eficiente para a região. Atualmente a estação de hidrogênio pode abastecer a frota atual de 32 ônibus de célula de combustível de hidrogênio da SunLine Transit — esse número crescerá à medida que mais veículos da frota da SunLines fizerem a transição para emissões zero.

“A parceria com a SunLine Transit Agency apoia a infraestrutura crítica necessária na Califórnia para promover a economia do hidrogênio”, disse Adrian Ridge, Presidente e CEO da Nikkiso CE&IG. “Com a experiência e o equipamento avançado da Nikkiso, a estação da SunLine será considerada o padrão ouro do design moderno da estação de abastecimento de hidrogênio, fornecendo um plano para outros centros de trânsito em transição ou adicionando opções de abastecimento de hidrogênio.”

“Este projeto é uma expansão da nossa parceria existente com a SunLine, que teve início há alguns anos, quando concluímos um posto de gás natural comprimido em Thousand Palms”, disse Mike Mackey, Presidente da Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. “Com esse projeto criamos um forte relacionamento que levou à oportunidade de entregar a nova estação de hidrogênio da SunLine. Estamos prontos para o nosso trabalho conjunto durante a total transição para uma frota de emissão zero”.

As estações de abastecimento de hidrogênio líderes de mercado da Nikkiso fornecem capacidade de abastecimento de hidrogênio 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a manter os ônibus da SunLine na região do Coachella Valley sempre no horário. Os dispensadores de mangueira dupla de alto desempenho da instalação atendem aos protocolos de abastecimento H35 e H70 e podem abastecer um ônibus em menos de 10 minutos. A estação também tem capacidade ilimitada de abastecimento.

“Como único provedor de transporte público da região de Coachella Valley, estamos empenhados em levar o transporte com emissão zero aos três milhões de passageiros que atendemos anualmente”, disse Mona Babauta, CEO/Gerente Geral da SunLine Transit Agency. “Esta estação representa um marco significativo na nossa jornada para converter toda a nossa frota em ônibus de célula de combustível de hidrogênio para o benefício dos nossos clientes, da nossa comunidade e do planeta.”

A SunLine Transit planeja abrir uma terceira unidade de distribuição de mangueira dupla para uso público nas próximas semanas — tornando o combustível de hidrogênio limpo acessível a veículos particulares e comerciais da região e impulsionando a adoção de tecnologias de baixo carbono. A posição estratégica da estação entre Los Angeles e Phoenix é útil a rotas de longa distância, permitindo que carros, caminhões e ônibus de longa distância que viajam pela região expandam seu alcance atual.

Fatos principais sobre as soluções de abastecimento de hidrogênio da Nikkiso

A Nikkiso começou a projetar, fabricar, instalar e atender estações de hidrogênio em 2002

Em 2025, a Nikkiso completará a entrega de mais de 35 estações de hidrogênio permanentes e prontas para uso em todo o mundo

As estações turnkey permanentes da Nikkiso podem ter até oito pistas distribuindo até 2.000 kg de hidrogênio por hora

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases é fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.800 pessoas em 14 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Para mais informações sobre a Nikkiso CE&IG, visite NikkisoCEIG.com.

Sobre a SunLine Transit Agency

A SunLine fornece serviços de transporte público no Coachella Valley, na Califórnia, abrangendo uma área de serviço de 1.800 km e transportando aproximadamente 3 milhões de passageiros. Ela foi pioneira em implantações de ônibus de emissão zero, particularmente ônibus elétricos de célula de combustível de hidrogênio (FCEB). Em 1993, o Conselho da SunLine adotou uma política voluntária de buscar soluções de combustíveis alternativos que proporcionassem as menores emissões possíveis, o que levou a SunLine a se tornar a primeira agência de trânsito do estado a converter toda a sua frota para gás natural comprimido (GNC). A SunLine está empenhada em fazer a transição de toda a sua frota de ônibus para emissões zero até 2035.

Para mais informação sobre os serviços e políticas da SunLine Transit Agency, visite SunLine.org.

