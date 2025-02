Nordic Capital Finaliza Aquisição da Anaqua

Investidora de capital privado líder em tecnologia e pagamentos adquire a Anaqua com foco em impulsionar ainda mais o crescimento da empresa

BOSTON, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Anaqua, fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (IP), anunciou hoje que a Nordic Capital, uma experiente investidora de capital privado em Tecnologia e Pagamentos em todo o mundo, adquiriu uma participação majoritária na Anaqua da Astorg.

A aquisição representa um investimento estratégico fundamental da Nordic Capital, focado em impulsionar o crescimento contínuo da Anaqua através do desenvolvimento de soluções de gestão de IP cada vez mais inovadoras. A Nordic Capital apoiará a expansão global da Anaqua e as melhorias contínuas nos seus melhores recursos operacionais e de software para fortalecer ainda mais a posição da empresa no mercado. As plataformas diferenciadas da Anaqua, AQX® e PATTSY WAVE®, integram fluxos de trabalho de melhores práticas, análise de dados, registros estrangeiros e pagamentos de renovação de patentes e marcas registradas em plataformas de software únicas e de missão crítica para profissionais de IP. As plataformas oferecem propostas completas de valor exclusivas para agilizar as operações, informar a estratégia e capacitar a tomada de decisões em torno dos valiosos portfólios de IP dos clientes.

A Nordic Capital tem mais de 20 anos de experiência em acelerar o crescimento de empresas de tecnologia inovadoras e fez 33 investimentos em tecnologia em empresas com um valor agregado de cerca de 26 mil milhões de euros.

“A Nordic Capital será um grande parceiro no futuro – tanto para a Anaqua quanto para nossos clientes – com nossa visão compartilhada de plataformas de gerenciamento de IP lideradas por software que podem impulsionar a transformação do setor”, comentou o CEO da Anaqua, Bob Romeo. Justin Crotty, COO da Anaqua, acrescentou: “A Nordic Capital será fundamental para a Anaqua concretizar a nossa estratégia de crescimento e fornecer soluções orientadas para a tecnologia para os nossos clientes e para o mercado de IP.”

Fredrik Näslund, Sócio e Chefe de Tecnologia e Pagamentos da Nordic Capital Advisors, comentou: “Estamos prontos para apoiar a Anaqua na sua próxima fase de crescimento, ajudando ainda mais na expansão da sua presença global e estabelecendo a plataforma líder de gestão de IP para indústrias orientadas para a inovação.”

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora premium de soluções e serviços de tecnologia integrada para o gerenciamento de propriedade intelectual (IP). As plataformas de gerenciamento de IP AQX® e PATTSY WAVE® da Anaqua combinam fluxos de trabalho de melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia, para a criação de um ambiente inteligente que informa as estratégias de IP, permite decisões de IP e simplifica os processos de IP. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores de IP usam a plataforma para gerenciamento de IP. A sede da empresa está localizada em Boston, com escritórios adicionais nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite anaqua.com ou LinkedIn.

Sobre a Nordic Capital

A Nordic Capital é uma investidora de patrimônio privado líder especializada no setor, com um compromisso firme com a criação de negócios mais fortes e sustentáveis por meio da melhoria operacional e do crescimento transformador. A Nordic Capital concentra-se em regiões e setores selecionados onde tem uma experiência profunda e uma longa história. Os setores de foco são Saúde, Tecnologia e Pagamentos, Serviços Financeiros, e Serviços e Tecnologia Industrial. As principais regiões são a Europa e o mundo para investimentos em Saúde, e Tecnologia e Pagamentos. Desde o início em 1989, a Nordic Capital já investiu aproximadamente 26 mil milhões de euros em cerca de 150 investimentos. As entidades mais recentes são a Nordic Capital XI com 9,0 mil milhões de euros em capital comprometido e a Nordic Capital Evolution II com 2 mil milhões de euros em capital comprometido, principalmente de investidores institucionais internacionais, como fundos de pensões. A Nordic Capital Advisors tem escritórios locais na Suécia, Reino Unido, EUA, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul. www.nordiccapital.com.

“Nordic Capital” refere-se, dependendo do contexto, a qualquer uma ou todas as entidades, veículos, estruturas e entidades associadas à marca Nordic Capital. Os sócios gerais e/ou gestores de carteiras representantes das entidades e veículos da Nordic Capital são aconselhados por várias entidades sub-consultoras não discricionárias, algumas ou todas referidas como “Nordic Capital Advisors”.

Contato com a Empresa:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

[email protected]

