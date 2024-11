O Asahi Group lança uma iniciativa global de sustentabilidade: The Challenge exige que startups e scaleups promovam inovações de zero emissões líquidas

TÓQUIO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Asahi Group Holdings, Ltd. anuncia o lançamento da Plataforma de Crescimento em Sustentabilidade, começando com o The Challenge (Environment) – uma chamada global para startups e scaleups para promover soluções ambientais inovadoras. Essa iniciativa está alinhada com a meta da Asahi de atingir zero emissões líquidas em toda a sua cadeia de valor até 2040.

“A Asahi está comprometida com a sustentabilidade, e o The Challenge reflete nossa dedicação em forjar parcerias que impulsionem mudanças impactantes”, disse Drahomira Mandikova, diretora de sustentabilidade da Asahi Group Holdings. “Ao trabalhar com startups inovadoras, pretendemos acelerar o progresso em direção a um futuro mais sustentável”.

Em colaboração com a Antler Ibex, o braço de inovação corporativa da empresa de capital de risco mundialmente reconhecida Antler, a Asahi aproveitará a experiência do setor e a vasta rede da Antler para promover soluções inovadoras de sustentabilidade. “Juntamente com a Antler Ibex, estamos prontos para apoiar ideias ousadas que nos aproximem de nossa meta de zero emissões líquidas”, acrescentou Mandikova.

The Challenge (Environment) convida startups e scaleups em todo o mundo a abordar os principais temas de sustentabilidade, incluindo:

Agricultura sustentável e matérias-primas

Energia renovável e eficiência

Embalagens sustentáveis e economia circular

Conservação e eficiência da água

Transporte Sustentável

Design de produto sustentável e modelos de mercado

Novos modelos de negócios de impacto

Nathan Jackson, da Circular Ventures da Asahi Beverages, destacou a importância da colaboração de risco: “Estou continuamente inspirado pelo nível de inovação proveniente de startups e empresas de capital de risco no espaço de sustentabilidade. The Challenge nos permite trazer as melhores ideias para a Asahi, apoiando nossa jornada de sustentabilidade e ajudando as startups a dimensionar suas soluções. Juntos, podemos criar um impacto significativo”.

Os participantes selecionados terão a oportunidade de:

Construir relacionamentos estratégicos com a Asahi e sua rede de empresas de capital de risco e líderes do setor

Acessar o ecossistema proprietário de conhecimento, dados e ferramentas especializadas da Asahi

Desenvolver potenciais parcerias comerciais para impulsionar a inovação sustentável

Baz Saidieh, sócio global da Antler, ecoou o espírito da iniciativa: “Resolver os maiores desafios do mundo requer colaboração e pensamento ousado. Estamos entusiasmados em apoiar a Asahi em sua jornada de zero emissões líquidas por meio de nossa plataforma de inovação, Ibex. O ecossistema de startups e scaleups não é apenas uma oportunidade, é uma base crítica para o sucesso. Grandes coisas nunca são construídas apenas por indivíduos; elas são construídas por equipes que ultrapassam os limites juntos”.

Inscreva-se no The Challenge (Environment) aqui: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Prazo para inscrição: 00:01 GMT, sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Sobre a Asahi Group Holdings

A Asahi Group Holdings, Ltd. é líder global que oferece uma coleção diversificada de marcas centradas em cerveja, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e alimentos. Nossa missão é cumprir nossa promessa de ótimo sabor e trazer mais diversão à vida. Estabelecido no Japão em 1889, o grupo sempre esteve comprometido com a inovação e a qualidade. Essa dedicação reuniu marcas icônicas e a experiência de cervejarias renomadas de todo o mundo, incluindo aquelas com uma rica herança que se estende por séculos. Nossa abordagem culminou em um portfólio de marcas reconhecido globalmente que inclui cervejas premium como Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell e Grolsch. “Make the world shine” (“Faça o mundo brilhar”) articula o compromisso do Asahi Group de construir conexões entre as pessoas, abrindo caminho para um futuro sustentável juntos. Por meio dessas conexões, podemos contribuir para um mundo melhor, hoje e no futuro. Com presença global principalmente no Japão, Europa, Oceania e Sudeste Asiático, fornecemos mais de 10 bilhões de litros de bebidas para consumidores em todo o mundo e geramos receitas de mais de 2,7 trilhões de ienes anualmente. Com sede no Japão, a Asahi Group Holdings está listada na Bolsa de Valores de Tóquio (Prime Market: 2502.T).

Sobre a Antler Ibex

A Ibex, o braço de inovação corporativa da Antler, foi projetada como uma plataforma de inovação e investimento específica do setor. O objetivo é ajudar as empresas a transformar sua abordagem ao desenvolvimento tecnológico, promovendo colaborações com startups. Por meio da Ibex, as empresas podem navegar melhor pelas complexidades do crescimento, garantindo que suas parcerias com startups levem a resultados mensuráveis e impactantes.

Antler é um dos investidores em estágio inicial mais ativos do mundo. A empresa lidera o investimento “Day Zero”, uma abordagem de capital de risco focada em parcerias com os fundadores antes do lançamento. A Antler remove sistematicamente as restrições de capital e rede para empreendedores de tecnologia em estágio inicial, fornecendo correspondência de cofundadores, validação profunda do modelo de negócios, capital inicial, suporte de expansão e financiamento subsequente. A Antler está presente em 27 cidades na maioria dos principais ecossistemas de tecnologia do mundo e fez mais de 1.300 investimentos em startups em estágio inicial, com o objetivo de apoiar mais de 6.000 até 2030. Para mais informações sobre a Ibex, consulte aqui.

