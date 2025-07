VICTORIA, Seychelles, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, testemunhou uma demanda explosiva após o lançamento do GetAgent, o primeiro assistente de negociação por IA nativo para criptomoedas do mundo. Em apenas alguns dias, o GetAgent conquistou o mundo cripto, impulsionando um engajamento de usuários recorde, um burburinho viral nas mídias sociais e queimas de token significativas.

O GetAgent é um assistente de negociação por IA que combina inteligência de mercado em tempo real com estratégias de negociação personalizadas. Construído sobre um modelo de linguagem grande treinado pela Bitget, o GetAgent permite que os usuários interajam com o mercado usando linguagem natural, fazendo perguntas como “O que está em alta hoje?” ou “Compre US$ 1.000 em USDT de ETH” e recebam insights acionáveis e suporte de execução. O assistente pode gerar estratégias de negociação personalizadas com base nas preferências do usuário e até mesmo ajudar a executar negociações na Bitget.

O lançamento no início de julho gerou uma demanda sem precedentes, com a Bitget projetando uma queima de token de US$ 300.000 a US$ 500.000 nos primeiros 30 dias. Essa queima reflete não apenas o interesse avassalador em negociações de cripto impulsionadas por IA, mas também o profundo compromisso da Bitget em criar valor sustentável para sua comunidade e ecossistema.

As plataformas de mídias sociais foram inundadas de sentimentos positivos, com os usuários compartilhando capturas de tela de negociações lucrativas feitas com a ajuda do GetAgent. Com mais de 30.000 menções nos primeiros 14 dias de lançamento, 1,2 bilhão de impressões na mídia e quase 20.000 usuários ainda na lista de espera, os códigos de acesso rapidamente se tornaram uma das mercadorias mais cobiçadas na comunidade cripto.

As métricas de engajamento do usuário reforçam ainda mais o impulso do GetAgent. Aqueles com acesso estão fazendo uma média de mais de 15 interações diárias, com uma taxa de retenção de 7 dias superior a 30% — um marco notável em qualquer categoria de produto digital. Os usuários estão cada vez mais dependendo do GetAgent como um companheiro de negociação diário.

“O GetAgent é mais do que apenas uma ferramenta — é o começo de um novo paradigma de negociação, onde a IA capacita cada trader de cripto, independentemente do nível de experiência”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A resposta esmagadora de nossa comunidade reafirma nossa visão de trazer produtos inteligentes, acessíveis e centrados no usuário para o mercado. Estamos empolgados para ver como o GetAgent vai remodelar o futuro das negociações.”

Para o futuro, a expectativa é que o GetAgent esteja disponível para todos os usuários da Bitget no terceiro trimestre. O produto também será atualizado para suportar negociação de contratos, produtos de rendimento e bots de negociação, permitindo que os usuários completem uma ampla gama de atividades de investimento em cripto por meio de interações simples e conversacionais.

Como o primeiro produto desse tipo na indústria, o GetAgent combina IA conversacional com execução real de mercado, tornando a negociação de cripto mais inteligente, rápida e intuitiva. A Bitget continuará a liberar o acesso para os usuários da lista de espera e aprimorar as capacidades do produto.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem negociações de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso .

