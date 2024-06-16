VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, encerrou julho como mais um mês de forte crescimento e expansão global da marca. A plataforma manteve sua classificação CoinGecko Spot como a terceira maior corretora de criptomoedas, alinhada com sua presença de mercado em constante crescimento. Em julho, a Bitget mostrou um crescimento constante em várias métricas de desempenho. Os seguidores de Copy trading da Bitget aumentaram de mais de 1 milhão para 1,1 milhão, registrando US$ 461,3 milhões em entradas líquidas.

A Bitget Wallet também lançou um cartão cripto com taxa zero em parceria com a Mastercard e a Immersve, oferecendo opções de pagamento integradas para usuários no Reino Unido e na UE. Essa conversão de criptomoeda para moeda fiduciária on-chain em tempo real agora está disponível em mais de 150 milhões de estabelecimentos no mundo todo. A atividade de trading de futuros aumentou, contribuindo para a classificação da Bitget entre as três principais corretoras por interesse aberto em futuros de Ethereum, apoiada por uma participação estável das instituições estabelecidas. O assistente de negociação com tecnologia de IA GetAgent fez sua estreia, atraindo mais de 20.000 usuários iniciais, enquanto o Bitget Onchain expandiu as ofertas de ações tokenizadas por meio de uma parceria com a xStocks.

Culturalmente, a Bitget continuou a ofuscar os limites entre a Web3 e o entretenimento convencional. A corretora foi nomeada parceira exclusiva da Web3 do UNTOLD Festival na Romênia e em Dubai, alcançando mais de 400.000 fãs por meio de ativações imersivas no local. Do lado do trading, o King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025 Team Battle começou com um prêmio de 6 milhões de USDT, atraindo mais de 1.300 equipes registradas.

A CEO da Bitget, Gracy Chen, declarou: “Os números contam uma história, mas a confiança por trás deles conta outra. Os usuários não estão apenas negociando conosco, eles estão optando por armazenar seus ativos, participar de nossas competições e interagir com a Bitget em diferentes culturas e continentes. Esse é o tipo de crescimento duradouro, e é por isso que estamos investindo igualmente em inovação de produtos, construção de comunidades e transparência.”

Com agosto já em curso, a Bitget está pronta para assegurar este dinamismo em um calendário de eventos lotado, incluindo sua estreia no UNTOLD X e o auge da KCGI 2025, enquanto continua a se expandir globalmente por meio de parcerias estratégicas, integrações de pagamento e inovações centradas no usuário.

Para ter acesso ao Relatório de Transparência completo de julho, clique aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como Parceira Oficial de Criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

