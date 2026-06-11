O2 et Mavenir testent avec succès une technologie visant à améliorer la clarté des appels pour les personnes souffrant de perte auditive

O2 a mené avec succès un essai d’une nouvelle technologie destinée à offrir des appels téléphoniques plus clairs aux clients atteints de perte auditive

Ce test, mené en collaboration avec Mavenir, a abouti à la création d’un profil auditif personnalisé pour chaque participant, permettant ainsi au réseau d’optimiser automatiquement les appels en temps réel

Fonctionnant de manière totalement transparente en arrière-plan, cette technologie contribue à surmonter la frustration quotidienne liée aux difficultés de compréhension lors des conversations téléphoniques

READING, Royaume-Uni, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O2 a mené un essai de validation de concept utilisant une technologie de pointe conçue pour améliorer les appels téléphoniques des clients souffrant de perte auditive.

L’opérateur s’est associé à Mavenir, fournisseur de logiciels réseau cloud-native, afin de tester cette solution qui fonctionne discrètement en arrière-plan. Les participants utilisent leur téléphone et leur numéro habituels, tandis que la technologie améliore la clarté des appels en adaptant l’audio à leurs besoins auditifs spécifiques en temps réel.

Les participants ont d’abord effectué un court test auditif automatisé permettant d’identifier leur perception des différentes fréquences sonores. Ce test a généré un profil auditif personnalisé, associé de manière sécurisée à leur numéro de téléphone mobile, permettant à la technologie d’adapter la restitution de la parole pendant les appels afin de rendre les conversations plus claires et plus faciles à suivre.

Contrairement aux fonctionnalités d’accessibilité intégrées aux appareils ou aux applications tierces, l’optimisation s’effectuait directement au sein du réseau d’O2. Les participants pouvaient ainsi émettre et recevoir des appels normalement tout en bénéficiant d’un son plus clair et plus intelligible.

À l’issue de l’essai, près de 90 % des participants ont déclaré constater une amélioration de la clarté des appels, facilitant le suivi des conversations et réduisant les malentendus. Les participants ont également signalé un effort d’écoute moindre ainsi qu’une expérience d’appel plus naturelle.

Bien qu’encore à un stade précoce, cet essai de validation de concept démontre comment une technologie intégrée au réseau pourrait contribuer à améliorer l’accessibilité et la communication quotidienne des personnes souffrant de perte auditive.

Mary Higgins, atteinte d’une surdité profonde et participante à l’essai, a déclaré : « Je trouve généralement les appels téléphoniques fatigants et stressants, même avec des appareils auditifs. Passer un appel sans ces derniers est presque impossible. L’utilisation de cette technologie a été une expérience totalement différente : je pouvais entendre clairement sans mes appareils auditifs et je n’avais plus besoin de demander constamment à mes interlocuteurs de répéter. »

Jorge Ribeiro, directeur des réseaux cœur chez Virgin Media O2, a souligné : « Pour de nombreuses personnes souffrant de perte auditive, passer un appel téléphonique peut être une expérience difficile et frustrante. Cet essai vise à exploiter l’intelligence présente dans notre réseau afin d’améliorer cette expérience sans demander aux clients de changer leurs habitudes. Les premiers résultats de cette validation de concept sont encourageants et nous sommes impatients d’explorer la manière dont ce type de technologie pourrait permettre de proposer à l’avenir des services plus accessibles à nos clients. »

Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de la stratégie commerciale Cloud, IA et IMS chez Mavenir, a affirmé : « Les réseaux cœur constituent une plateforme puissante pour l’innovation des services et la création de nouvelle valeur pour les clients. Notre partenariat avec Virgin Media O2 pour améliorer l’expérience d’appel de leurs clients souffrant de perte auditive en est un excellent exemple. »

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

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