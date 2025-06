Premiers essais moteur du FTC-250 de Jetoptera au Salon du Bourget 2025

PARIS, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — À l’occasion de la présentation de Jetoptera au Salon du Bourget 2025, nous sommes fiers d’annoncer la réussite des premiers essais du moteur qui équipera le J-500, le drone cargo VTOL de 227 kg développé par Jetoptera en collaboration avec Eanan Al Samma pour le marché des Émirats arabes unis (EAU).

Le premier moteur à tester (FETT) a été évalué dans les installations de Van Der Lee Turbo Systems à Zaandam, aux Pays-Bas. Cœur du Fluidic Propulsive System , le turbocompresseur de 250 kW est un moteur à deux arbres utilisant une turbine libre couplée mécaniquement à un compresseur axial à deux étages, conçu pour produire les débits et les rapports de pression requis par le FPS . « Le FETT a démontré un démarrage et une opérabilité très fluides en mode turboréacteur. Le moteur a été instrumenté dans cette configuration afin de surveiller la pression, la température et la poussée produite. L’étape suivante comprend la cartographie des performances du turbocompresseur, suivie de l’intégration du FPS à la cellule du J-500 », a déclaré Andrei Evulet, PDG et directeur technique de Jetoptera, Inc.

Le prototype du J-500 est spécifiquement développé pour les marchés des Émirats arabes unis et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Grâce au FPS , il permettra d’effectuer des missions de transport de fret sans pilote avec décollage et atterrissage verticaux (VTOL), et d’atteindre une vitesse, un niveau sonore et une fiabilité inégalés grâce à son système de propulsion breveté. La modularité du système FTC-250 permet à ses composants de fonctionner en modes turboréacteur, turbofan et FPS .

Jetoptera et Eanan Al Samma remercient Parametric Solutions, Inc. et VAN DER LEE Turbo Systems pour leur soutien essentiel à la conception et à la fabrication de l’architecture unique du FTC-250 en un temps record.

