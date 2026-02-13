PU Prime obtient la licence CMA aux Émirats Arabes Unis, élargissant son empreinte réglementaire mondiale

Dubaï, Émirats arabes unis, 13 février 2026 – PU Prime, un groupe de courtage multi-actifs de premier plan mondial, est fier d’annoncer que son entité basée à Dubaï a officiellement obtenu une licence de la Capital Market Authority (CMA) des Émirats Arabes Unis. La licence (n° 20200000388) est délivrée sous le nom de PU Prime Financial Services LLC et permet à la société de mener des activités réglementées d’introduction et de promotion au sein des EAU.

Cette étape marque un pas significatif dans l’expansion mondiale stratégique du groupe et renforce son engagement à fournir un environnement de trading sécurisé, transparent et de classe mondiale pour les investisseurs de la région. Actuellement, PU Prime détient déjà des licences de plusieurs juridictions majeures, notamment l’ASIC en Australie, la FSCA en Afrique du Sud, la FSC de Maurice et la FSA des Seychelles.

L’acquisition de la licence des EAU témoigne du dévouement de PU Prime à l’excellence réglementaire. En répondant aux normes strictes fixées par les régulateurs des marchés de capitaux des EAU, PU Prime rejoint un groupe d’élite d’institutions financières autorisées à opérer au sein de l’un des centres financiers à la croissance la plus rapide au monde.

« C’est plus qu’une simple licence ; c’est une promesse faite à nos clients », a déclaré M. Ali Afzaal, responsable de catégorie chez PU Prime. « Les EAU sont un marché pivot pour nous. En obtenant la surveillance de la CMA, nous démontrons notre engagement à soutenir la vision de la région d’un écosystème financier robuste. Nous voulons que nos traders sachent que lorsqu’ils négocient avec des entités agréées au sein du groupe PU Prime, ils sont soutenus par une marque qui valorise l’intégrité, la transparence et la conduite professionnelle avant tout. »

L’expansion sur le marché des EAU fait partie de la mission plus large de PU Prime visant à soutenir les acteurs du marché à l’échelle mondiale. Avec cette nouvelle autorisation réglementaire à Dubaï, PU Prime prévoit de renforcer sa présence dans la région, d’organiser des séminaires éducatifs et de promouvoir la sensibilisation financière au sein des marchés financiers au sens large.

À propos de PU Prime Fondé en 2015, PU Prime est un groupe fintech mondial de premier plan et une marque de courtage de CFD multi-actifs opérant via diverses entités agréées dans plusieurs juridictions. Aujourd’hui, le groupe propose des produits financiers réglementés sur le forex, les matières premières, les indices, les actions et les obligations. Opérant dans plus de 190 pays avec plus de 40 millions de téléchargements d’applications, le groupe PU Prime propose des plateformes de trading innovantes et une fonction de copy trading intégrée, permettant aux traders du monde entier d’atteindre le succès financier en toute confiance.

Pour toute demande média, veuillez contacter : [email protected]

