PU Prime Obtém Licença da CMA nos Emirados Árabes Unidos, Expandindo Sua Presença Reguladora Global

Dubai, Emirates Árabes Unidos, 13 de fevereiro de 2026 – A PU Prime, um dos principais grupos globais de corretagem multiativos, tem o orgulho de anunciar que sua entidade sediada em Dubai recebeu oficialmente uma licença da Capital Market Authority (CMA) dos Emirados Árabes Unidos. A licença (Nº 20200000388) foi emitida sob a PU Prime Financial Services LLC e autoriza a empresa a conduzir atividades reguladas de introdução e promoção dentro dos EAU.

Este marco representa um passo significativo na expansão estratégica global do grupo e reforça seu compromisso em fornecer um ambiente de negociação seguro, transparente e de padrão internacional para investidores na região. Atualmente, a PU Prime já possui licenças em diversas jurisdições relevantes, incluindo a ASIC da Austrália, a FSCA da África do Sul, a FSC de Maurício e a FSA de Seychelles.

A obtenção da licença nos EAU é um testemunho da dedicação da PU Prime à excelência regulatória. Ao atender aos rigorosos padrões estabelecidos pelos reguladores do mercado de capitais dos Emirados Árabes Unidos, a PU Prime passa a integrar um seleto grupo de instituições financeiras autorizadas a operar em um dos centros financeiros de mais rápido crescimento no mundo.

“Isso é mais do que apenas uma licença; é uma promessa aos nossos clientes”, afirmou o Sr. Ali Afzaal, Head de Categoria da PU Prime. “Os Emirados Árabes Unidos são um mercado estratégico para nós. Ao garantir a supervisão da CMA, demonstramos nosso compromisso em apoiar a visão da região de um ecossistema financeiro robusto. Queremos que nossos traders saibam que, ao negociar com entidades licenciadas dentro do grupo PU Prime, estão respaldados por uma marca que valoriza integridade, transparência e conduta profissional acima de tudo.”

A expansão para o mercado dos EAU faz parte da missão mais ampla da PU Prime de apoiar participantes do mercado globalmente. Com essa nova autorização regulatória em Dubai, a PU Prime planeja fortalecer sua presença na região, realizar seminários educacionais e promover a conscientização financeira no mercado como um todo.

Sobre o PU Prime

Fundada em 2015, a PU Prime é um grupo global líder em fintech e uma marca de corretagem CFD multiativos que opera por meio de diversas entidades licenciadas em múltiplas jurisdições. Atualmente, o grupo oferece produtos financeiros regulados em forex, commodities, índices, ações e títulos. Presente em mais de 190 países e com mais de 40 milhões de downloads de seu aplicativo, o grupo PU Prime fornece plataformas de negociação inovadoras e um recurso integrado de copy trading, capacitando traders em todo o mundo a alcançarem o sucesso financeiro com confiança.

Para consultas da imprensa, entre em contato: [email protected]

