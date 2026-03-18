Refeyn lança instrumento MyMass para simplificar a avaliação da qualidade de amostras de biologia estrutural

O fotômetro de massa compacto tudo em um ajuda os pesquisadores a verificar a qualidade das amostras antes de prosseguir para crio-EM, MS nativa, BLI, SPR e outros experimentos caros

OXFORD, Reino Unido, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Refeyn, desenvolvedora da pioneira tecnologia de fotometria de massa, anuncia o lançamento do fotômetro de massa MyMass (MyMassMP), um instrumento compacto projetado para responder a uma pergunta crítica de pesquisa: A amostra é boa o suficiente para análises mais aprofundadas?

O design de fármacos com base em estrutura e o desenvolvimento terapêutico impulsionado por IA estão transformando como novos medicamentos são descobertos, mas dependem de amostras de alta qualidade. Fluxos de trabalho estruturais e biofísicos, tais como crio-EM, espectrometria de massa nativa (MS), interferometria de biocamada (BLI) e ressonância plasmônica de superfície (SPR), são demorados e caros, e a má qualidade das amostras continua sendo uma das principais razões pelas quais eles falham. O MyMassMP oferece aos pesquisadores uma avaliação rápida e precisa da pureza, homogeneidade e estado em oligomerização da solução antes de se comprometerem com experimentos intensivos em recursos.

Desenvolvido com a mesma tecnologia comprovada do fotômetro de massa TwoMP da Refeyn, que já é usado pelos principais laboratórios de biologia estrutural e bioterapêutica em todo o mundo, o MyMassMP incorpora essa capacidade de verificação de qualidade em um instrumento de bancada mais simples e independente. Com um display integrado e um computador para análise de dados a bordo, além de consumíveis dedicados, ele oferece um fluxo de trabalho intuitivo, da amostra ao resultado.

“A biologia estrutural e a descoberta de medicamentos impulsionada pela IA estão avançando rapidamente, mas dependem da qualidade das amostras. O MyMass aborda diretamente esse desafio e é um passo significativo para a Refeyn, pois coloca o poder da fotometria de massa ao alcance de mais pesquisadores do que nunca”, disse Gerry Mackay, CEO da Refeyn.

Fiona Coats, Diretora de Produtos e Marketing da Refeyn, disse: “Nos últimos anos, nossos usuários têm mostrado consistentemente como a fotometria de massa é valiosa para uma avaliação rápida da qualidade da amostra antes que eles se comprometam com experimentos mais complexos. Com o MyMassMP, tornamos esse recurso ainda mais acessível – capacitando os pesquisadores a responder com confiança a uma pergunta simples, mas crítica: Minhas amostras estão prontas?”

O MyMassMP já está disponível. Saiba mais em: refeyn.com/mymass

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Sobre a Refeyn

A Refeyn (www.refeyn.com) é especializada no desenvolvimento, produção e distribuição de fotometria de massa para a indústria e a academia. Ao possibilitar a medição precisa da massa de moléculas individuais em seu estado nativo e sem marcadores, os produtos da Refeyn fornecem análises cruciais com maior rapidez e exigindo menos amostras do que os métodos convencionais. A visão da empresa é acelerar as descobertas por meio da inovação, capacitando os mais recentes avanços científicos na pesquisa básica e transformando o desenvolvimento e a fabricação de bioterapêuticos.

Contato:

Catie Lichten – Gerente de Comunicações Científicas

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