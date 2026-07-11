Robôs Humanoides da Booster Robotics Conquistam Todos os Títulos do Campeonato da RoboCup 2026

SANTA CLARA, Califórnia, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Na RoboCup 2026, a principal competição de robótica do mundo, as equipes que competiram com robôs humanoides da Booster Robotics conquistaram todos os títulos do campeonato nas divisões Pequena, Média e Grande. Este ano, 59 equipes de todo o mundo participaram da RoboCup 2026; 38 delas competiram com robôs da categoria Booster, incluindo, entre outras: Badger Bots (EUA), Bahia Robotics Team (Brasil), Berlin United (Alemanha), B-Human (Alemanha), HTWK Robots (Alemanha), HULKs (Alemanha), Inha-United (Coreia do Sul), KURA (Emirados Árabes Unidos), NUbots (Austrália), Pumas (México), RedbackBots (Austrália), RFC-Tsudanuma (Japão), Rhoban (França), RoboEireann (Irlanda), Robo-Erectus (Singapura), Ruhrbot Devils (Alemanha), rUNSWift (Austrália), SPQR Team (Itália), Tech United (Países Baixos), UT AustinVilla (EUA) e whIRLwind Amsterdam (Países Baixos).

Divisão Grande: Campeão, Tsinghua Hephaestus; Vice-campeão, CAU Mountain&Sea; Terceiro lugar, BISTU Water. Todos competiram no Booster T1.

Campeão, Tsinghua Hephaestus; Vice-campeão, CAU Mountain&Sea; Terceiro lugar, BISTU Water. Todos competiram no Booster T1. Divisão Média: Campeão, B-Humano; Vice-campeão, HTWK Robots; Terceiro lugar, Rhoban. Todos competiram no Booster K1.

Campeão, B-Humano; Vice-campeão, HTWK Robots; Terceiro lugar, Rhoban. Todos competiram no Booster K1. Divisão Pequena: Campeão, Invic; Vice-campeão, Hamburg Bit-Bots; Terceiro lugar, GeoHBots. Invic e GeoHBots competiram no Booster K1 Air.

O Campeão dos Campeões

Essa adoção generalizada sinaliza uma mudança fundamental no que as competições de robótica analisam, de “quem pode construir o robô” para “quem pode tornar o robô mais inteligente”. Nos últimos anos, as equipes gastaram grande parte dos seus recursos de P&D construindo o próprio robô a partir do zero, com um esforço significativo em design mecânico, desenvolvimento de hardware e controle básico de locomoção. Este ano marcou um claro ponto de inflexão: as equipes líderes se concentraram quase inteiramente em expandir os limites da percepção, tomada de decisões em tempo real e coordenação multiagente, com a Booster Robotics atuando como uma plataforma paralela dando continuidade ao avanço dos recursos de locomoção de pernas e pés dos robôs, aumento da confiabilidade em corridas de alta velocidade, paradas e voltas repentinas, recuperação de quedas e movimento sustentado. Essa separação do hardware e do software possibilita que o código complexo tenha um desempenho confiável no mundo real.

Booster Robotics Constrói um Ecossistema Global de Inteligência Incorporada

A Booster Robotics lançou recentemente o Booster Studio, o primeiro ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do mundo focado na inteligência incorporada, oferecendo a engenheiros, pesquisadores e desenvolvedores de todo o mundo uma plataforma unificada para a programação, simulação e implantação de comportamentos mais eficientes dos robôs humanoides. A empresa também lançou oficialmente o Torneio de Futebol 3v3 Booster Champion (champion.booster.tech/?lang=en), convidando desenvolvedores e entusiastas de inteligência incorporada de todo o mundo a competir, colaborar e ajudar na criação conjunta do futuro da inteligência incorporada. A competição se expandirá para mais cenários do mundo real daqui para frente.

Uma das equipes mais jovens da RoboCup 2026 foi da Pui Ching Middle School (Macau). Usando o Booster Studio, esses jovens desenvolvedores conseguiram desenvolver, treinar e validar seus algoritmos em um ambiente digital altamente realista antes de implantá-los perfeitamente em robôs reais. Desde as principais universidades de pesquisa e laboratórios líderes até desenvolvedores e equipes de estudantes do dia a dia, um ecossistema aberto e compartilhado para o desenvolvimento de inteligência incorporada está tomando forma.

Sobre a Booster Robotics

A Booster Robotics é uma empresa de robótica humanóide dedicada em levar a inteligência incorporada para o mundo real. Na RoboCup 2026, as equipes que competiram em robôs Booster conquistaram todos os títulos do campeonato nas divisões Pequena, Média e Grande, ampliando a liderança técnica da Booster em robótica humanoide. Para mais informações, visite booster.tech. Para mais informações sobre o Booster Studio, visite studio.booster.tech.

FONTE Booster Robotics

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