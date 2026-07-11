Les robots humanoïdes de Booster Robotics remportent tous les titres de champion à la RoboCup 2026

SANTA CLARA, Californie, 11 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Lors de la RoboCup 2026, la plus prestigieuse compétition mondiale de robotique, les équipes utilisant les robots humanoïdes de Booster Robotics ont remporté l’ensemble des titres de champion dans les divisions Small, Middle et Large. Cette année, 59 équipes du monde entier ont participé à la RoboCup 2026, dont 38 ont concouru avec des robots Booster. Parmi elles figuraient notamment Badger Bots (États-Unis), Bahia Robotics Team (Brésil), Berlin United (Allemagne), B-Human (Allemagne), HTWK Robots (Allemagne), HULKs (Allemagne), Inha-United (Corée du Sud), KURA (Émirats arabes unis), NUbots (Australie), Pumas (Mexique), RedbackBots (Australie), RFC-Tsudanuma (Japon), Rhoban (France), RoboEireann (Irlande), Robo-Erectus (Singapour), Ruhrbot Devils (Allemagne), rUNSWift (Australie), SPQR Team (Italie), Tech United (Pays-Bas), UT AustinVilla (États-Unis), whIRLwind Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que de nombreuses autres équipes.

Division Large : champion, Tsinghua Hephaestus ; deuxième place, CAU Mountain&Sea ; troisième place, BISTU Water. Toutes ces équipes ont concouru avec le robot Booster T1.

champion, Tsinghua Hephaestus ; deuxième place, CAU Mountain&Sea ; troisième place, BISTU Water. Toutes ces équipes ont concouru avec le robot Booster T1. Division Middle : champion, B-Human ; deuxième place, HTWK Robots ; troisième place, Rhoban. Toutes ces équipes ont concouru avec le robot Booster K1.

champion, B-Human ; deuxième place, HTWK Robots ; troisième place, Rhoban. Toutes ces équipes ont concouru avec le robot Booster K1. Division Small : champion, Invic ; deuxième place, Hamburg Bit-Bots ; troisième place, GeoHBots. Invic et GeoHBots ont participé avec le robot Booster K1 Air.

Le champion derrière les champions

Cette adoption massive témoigne d’une évolution fondamentale dans la manière dont les compétitions de robotique sont abordées : l’enjeu n’est plus de savoir « qui construit le meilleur robot », mais « qui parvient à rendre le robot le plus intelligent ». Par le passé, les équipes consacraient une grande partie de leurs ressources de recherche et développement à concevoir le robot lui-même, investissant massivement dans la conception mécanique, le développement matériel et les systèmes de locomotion de base. L’édition 2026 marque un véritable tournant. Les meilleures équipes ont concentré leurs efforts presque exclusivement sur le développement de la perception, de la prise de décision en temps réel et de la coordination multi-agents. Pendant ce temps, Booster Robotics a assuré le rôle de plateforme technologique sous-jacente, poursuivant l’amélioration des capacités fondamentales de locomotion des jambes et des pieds de ses robots. L’entreprise a notamment renforcé leur fiabilité lors des courses à haute vitesse, des arrêts brusques, des changements de direction, des récupérations après chute et des déplacements prolongés. Cette séparation entre matériel et logiciel permet aux algorithmes complexes de fonctionner de manière fiable dans des conditions réelles.

Booster Robotics construit un écosystème mondial pour l’intelligence incarnée

Booster Robotics a récemment lancé Booster Studio, présenté comme le premier environnement de développement intégré (IDE) au monde conçu pour l’intelligence incarnée. Cette plateforme offre aux ingénieurs, chercheurs et développeurs du monde entier un environnement unifié permettant de programmer, simuler et déployer plus efficacement des comportements de robots humanoïdes. Parallèlement, l’entreprise a officiellement lancé le Booster Champion 3v3 Soccer Tournament (champion.booster.tech/?lang=en), invitant développeurs et passionnés d’intelligence incarnée du monde entier à concourir, collaborer et contribuer ensemble à la construction de l’avenir de cette technologie. À l’avenir, cette compétition devrait s’étendre à un nombre croissant de scénarios réels.

L’une des équipes les plus jeunes présentes à la RoboCup 2026 provenait du collège Pui Ching Middle School de Macao. Grâce à Booster Studio, ces jeunes développeurs ont pu concevoir, entraîner et valider leurs algorithmes dans un environnement numérique hautement réaliste avant de les déployer de manière transparente sur des robots réels. Des grandes universités de recherche et laboratoires de pointe aux développeurs indépendants et équipes étudiantes, un écosystème ouvert et partagé dédié au développement de l’intelligence incarnée est en train d’émerger.

À propos de Booster Robotics

Booster Robotics est une entreprise spécialisée dans la robotique humanoïde dont la mission est de favoriser le déploiement concret de l’intelligence incarnée dans le monde réel. Lors de la RoboCup 2026, les équipes utilisant les robots Booster ont remporté tous les titres de champion dans les divisions Small, Middle et Large, renforçant ainsi la position de leader technologique de l’entreprise dans le domaine de la robotique humanoïde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur booster.tech. Pour en savoir plus sur Booster Studio, consultez studio.booster.tech.

SOURCE Booster Robotics

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