Ronival Real Estate, a Principal Imobiliária de Luxo do México, Faz Parceria com a eXp Realty

Principal marca de luxo da Baja California Sur dá um passo decisivo

BELLINGHAM, Wash., Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT), anunciou hoje que a Ronival Real Estate, a maior empresa de transações da Baja California Sur, México, escolheu a eXp Realty para sua plataforma global. Os fundadores Nick Fong e Rocio Montaño, dois dos nomes mais reconhecidos do setor imobiliário de luxo da região, estão integrando suas operações na rede global da eXp.

A Baja California Sur não é mais o mercado que era antes. O que era simplesmente um destino de férias passou a ser um dos mercados imobiliários de luxo mais competitivos do mundo, com vendas de mais de US$ 1,1 bilhão em 2025, uma média de ultra luxo de US$ 3,2 milhões no Corredor de San José, e uma média regional de US$ 970.000. Os compradores que estão impulsionando o mercado são pessoas de alto patrimônio líquido dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países que, além de visitar, estão se mudando, investindo e criando raízes permanentes.

“Nick e Rocio transformaram a Ronival na principal corretora de luxo da Baja California Sur, vendo as fronteiras como oportunidades onde outros viam obstáculos. Essa é a mentalidade da eXp”, disse Leo Pareja, CEO da eXp Realty. “Nossos agentes agora têm uma linha direta para um dos mercados de luxo mais procurados do mundo, com uma equipe que passou 20 anos conquistando seu lugar no topo. Quando a melhor corretora do mercado escolhe a eXp, isso tem um significado muito grande. Temos orgulho de recebê-los na rede.”

Fong, que fundou a Ronival juntamente com Montaño em 2010 e a transformou na força dominante no setor imobiliário de Baja Sur, descreveu o que os atraiu para a eXp.

“Buscávamos uma escala sem precisar abrir mão de nada, uma estrutura capaz de aumentar a renda dos nossos corretores, expandir internacionalmente o nosso alcance de indicações e nos fornecer a infraestrutura necessária para competir em alto nível, sem modificar tudo o que levou à Ronival ao sucesso. Quando analisamos as possibilidades dessa parceria, entendemos que não era somente uma adição. Era uma solução geométrica, com cada lado ampliando o que o outro construiu. Esse efeito multiplicador é o que estávamos procurando mas não encontramos em nenhum outro lugar”, disse Fong.

Para a eXp, essa parceria estabelece uma base sólida em um dos mercados de luxo mais competitivos do México, avançando a sua expansão em toda a região CALA. Para a Ronival, a parceria abre as portas para a infraestrutura global, a rede de referência e a plataforma de tecnologia necessárias para a expansão em novos mercados e atendimento de uma base de clientes cada vez mais internacional.

“O que Nick e Rocio construíram na Baja California Sur é excepcional em todos os aspectos. O fato de que eles agora estão escolhendo eXp é resultado da sua visão e ambição. Eles observaram que seus clientes já estavam operando globalmente, que seu mercado havia superado a infraestrutura existente e que o próximo capítulo exigia uma plataforma criada para essa escala. Este é exatamente o tipo de sinal que avança o que a eXp está construindo na região CALA e outras”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo da eXp Realty International.

Com a globalização do setor imobiliário, a união da eXp Realty com a Ronival passa a ser um novo modelo de como as operadoras locais de classe mundial e as plataformas globais podem crescer juntas.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.(AGNT)

Criada Por Agentes. Desenvolvida para Agentes. A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT) é a controladora global da eXp Realty®, a corretora imobiliária mais centrada em agentes do planeta, da NextHome, Inc., uma franquia imobiliária nacional premiada, da FrameVR.io, uma plataforma de colaboração virtual, e da SUCCESS® Enterprises, uma marca líder em desenvolvimento pessoal e mídia para empreendedores. A plataforma AGNT oferece em conjunto um sistema operacional multimodelo de classe mundial que capacita agentes independentes, proprietários de franquias e líderes de equipe nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e África do Sul. Uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings prioriza a transparência, a inovação e o valor de longo prazo para agentes, proprietários de franquias, funcionários e acionistas.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o sucesso previsto para os agentes ou equipes que entrem para a eXp Realty, previsões de futuras metas ou volumes de produção, e participação ou benefícios derivados da plataforma, ferramentas, modelo de remuneração ou programas de participação acionária da Empresa. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento e retenção de agentes, mudanças regulatórias, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

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