Ronival Real Estate, leader de l’immobilier de luxe au Mexique, rejoint eXp Realty

La marque de référence de l’immobilier de luxe en Basse-Californie du Sud vient de franchir une étape décisive

BELLINGHAM, Washington, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet » et la principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : AGNT), ont annoncé ce jour que Ronival Real Estate, le leader des transactions immobilières en Basse-Californie du Sud, Mexique, a choisi eXp Realty comme plateforme mondiale. Les fondateurs Nick Fong et Rocio Montaño, deux des figures de proue de l’immobilier de luxe dans la région, intègrent l’ensemble de leurs activités au réseau mondial d’eXp.

La Basse-Californie du Sud a changé de visage. Autrefois simple destination de villégiature, elle est devenue l’un des marchés de l’immobilier de luxe les plus compétitifs au monde. En 2025, plus de 1,1 milliard de dollars de ventes y ont été réalisées, avec un prix moyen de 3,2 millions de dollars sur le segment de l’ultraluxe dans le corridor de San José et une moyenne régionale de 970 000 dollars. La demande est très largement portée par une clientèle internationale fortunée, principalement originaire des États-Unis, du Canada et d’autres pays. Ces acquéreurs ne se contentent plus d’y séjourner : ils s’y installent, y investissent et y établissent durablement leur résidence.

« Nick et Rocio ont fait de Ronival le leader de l’immobilier de luxe en Basse-Californie du Sud en considérant les frontières comme des opportunités, là où d’autres y voyaient des obstacles. C’est précisément l’état d’esprit d’eXp », a déclaré Leo Pareja, directeur général d’eXp Realty. « Nos agents bénéficient désormais d’un accès direct à l’un des marchés de l’immobilier de luxe les plus prisés au monde, grâce à une équipe qui a mis 20 ans à se hisser au sommet. Quand le numéro un du marché choisit eXp, le message est clair. Nous sommes fiers de les accueillir au sein de notre réseau. »

Nick Fong, qui a cofondé Ronival avec Rocio Montaño en 2010 et en a fait le leader de l’immobilier de luxe en Basse-Californie du Sud, a expliqué ce qui les a convaincus de rejoindre eXp.

« Nous recherchions une capacité de développement sans compromis : une structure capable d’accroître les revenus de nos agents, d’étendre notre réseau de recommandations à l’échelle internationale et de nous fournir les moyens nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau, sans remettre en cause tout ce qui a fait le succès de Ronival. Lorsque nous avons pris la mesure des possibilités offertes par ce partenariat, nous avons compris que nous changions de dimension. Il ne s’agit pas d’un simple cumul de forces, mais d’une dynamique de croissance exponentielle, où chacun décuple la valeur de ce que l’autre a construit. C’est précisément cet effet multiplicateur que nous recherchions, et nous ne l’avons trouvé nulle part ailleurs », a déclaré Nick Fong.

Pour eXp, cette opération permet d’établir immédiatement une présence stratégique sur l’un des marchés de l’immobilier de luxe les plus compétitifs du Mexique et marque une nouvelle avancée dans son expansion à travers la région CALA. Pour Ronival, ce partenariat ouvre l’accès à l’infrastructure mondiale, au réseau de recommandations et à la plateforme technologique nécessaires pour se développer sur de nouveaux marchés et répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus internationale.

« Ce que Nick et Rocio ont bâti en Basse-Californie du Sud est exceptionnel à tous points de vue. Leur décision de rejoindre eXp témoigne de leur vision et de leur ambition. Ils ont compris que leurs clients étaient déjà tournés vers l’international, que leur marché avait dépassé les capacités de l’infrastructure existante et que la prochaine phase de leur développement exigeait une plateforme capable d’accompagner cette croissance. C’est exactement le type d’initiative qui contribue à faire progresser la vision d’eXp dans la région CALA et au-delà », a déclaré Felix Bravo, directeur général d’eXp Realty International.

Alors que le secteur immobilier poursuit sa mondialisation, l’alliance entre eXp Realty et Ronival illustre un nouveau modèle de développement, dans lequel des acteurs locaux de premier plan et des plateformes internationales peuvent croître ensemble.

À propos d’eXp World Holdings, Inc. (AGNT)

Conçu par des agents, pour des agents. (Built by Agents. Built for Agents.) eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : AGNT) est la société mère d’envergure mondiale d’eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet », de NextHome, Inc., un réseau national de franchises immobilières récompensé à plusieurs reprises, de FrameVR.io, une plateforme de collaboration virtuelle, et de SUCCESS® Enterprises, une marque de référence dans les domaines du développement personnel et des médias destinés aux entrepreneurs. Ensemble, les sociétés réunies au cœur de la structure AGNT proposent un système opérationnel multimodèle de premier ordre, conçu pour accompagner les agents indépendants, les franchisés et les responsables d’équipes à travers le continent américain, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et l’Afrique du Sud. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings place la transparence, l’innovation et la création de valeur durable au cœur de ses priorités, au bénéfice de ses agents, de ses franchisés, de ses collaborateurs et de ses actionnaires.

Dispositions dites Safe Harbor et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Celles-ci sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats réels. Ces déclarations comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant la réussite anticipée des agents ou des équipes rejoignant eXp Realty, les objectifs futurs en matière de production ou les projections de volume, ainsi que la participation aux programmes de la Société ou les avantages qui pourraient découler de sa plateforme, de ses outils, de son modèle de rémunération ou de ses programmes d’actionnariat. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, les pressions exercées par la concurrence, les évolutions d’ordre réglementaire et d’autres risques régulièrement détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement sous les formulaires 10-Q et 10-K. La Société décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

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