Selon un rapport de Messari, près d’un demi-million d’utilisateurs utilisent la plateforme de trading basée sur l’IA de Bitget

VICTORIA, Seychelles, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la première bourse universelle (UEX) au monde, a présenté les conclusions d’un rapport, récemment publié par Messari Pulse, sur l’adoption précoce de son agent IA de trading, un système de produits à quatre niveaux intégré à l’infrastructure de trading globale de Bitget, qui dessert 125 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Selon le rapport, l’architecture IA de Bitget se compose de quatre outils principaux : GetAgent pour l’analyse conversationnelle des marchés, GetClaw pour l’exécution autonome, Agent Hub pour l’accès développeur aux fonctionnalités de la plateforme d’échange, et Gracy AI, une interface d’orientation stratégique basée sur l’avatar de Gracy Chen, PDG de Bitget. La combinaison de ces différents produits permet, au sein de la suite Bitget, d’intégrer l’IA aux fonctionnalités d’analyse et d’exécution, ainsi qu’à l’infrastructure et aux interactions avec les utilisateurs.

Selon les données fournies par Bitget et citées dans le rapport, Gracy AI a attiré plus de 460 000 utilisateurs et généré plus de 2,6 millions de réponses au cours des onze premiers jours suivant son lancement en février, enregistrant plus de 390 millions d’impressions au cours de la même période. De son côté, GetAgent a dépassé les 450 000 utilisateurs depuis sa mise en service. Lors de la phase de lancement, sur invitation uniquement, le produit a généré plus de 100 millions d’impressions et une liste d’attente de plus de 25 000 personnes sur la période de juillet/août 2025.

Le rapport mentionne également l’outil Agent Hub, une couche d’infrastructure permettant de relier directement les systèmes d’IA aux fonctions de la plateforme d’échange. Lancé en février 2026, Agent Hub prend en charge MCP Server, Skills, les API REST et WebSocket, ainsi qu’une interface de commande en ligne. D’après le rapport, la suite Bitget est la seule plateforme d’échange à proposer simultanément ces quatre fonctionnalités. Depuis, la plateforme s’est enrichie de cinq compétences d’IA analytiques et de plus de 15 outils de données intégrés couvrant l’analyse macroéconomique, la détection de signaux techniques, l’analyse du sentiment, l’intelligence de marché et l’agrégation d’actualités.

GetClaw, l’agent d’exécution autonome, fonctionne via une structure encadrée conçue pour le contrôle des risques dans le trading de détail. Les transactions sont traitées via des sous-comptes dédiés, isolés des actifs détenus par l’utilisateur, tandis que des environnements de test et des limites de fonds déterminent le périmètre d’action de l’agent et le montant de capitaux qu’il peut mobiliser. Le produit est actuellement disponible sur Telegram, avec une expansion prévue sur Discord, WhatsApp et l’application elle-même dans les versions ultérieures.

« Grâce à nous, des milliards de personnes pourront se transformer en traders professionnels dignes de Wall Street » a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Aujourd’hui, la construction d’infrastructures de trading modernes ne peut se faire sans l’IA. L’adoption précoce de notre infrastructure d’IA montre que les utilisateurs s’attendent de plus en plus à pouvoir bénéficier d’une plateforme de trading réunissant des outils d’analyse, d’exécution et de stratégie.

Le rapport complet de Messari Pulse est disponible sur messari.io.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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