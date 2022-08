Synchronoss Capacita o Lançamento de Duas Novas Soluções Premium de Nuvem Pessoal da Telkomsigma na Indonésia

Calouros universitários da Indonésia receberão uma conta de nuvem pessoal gratuita da Floudrive. Além disso, uma conta premium da Floudrive também estará disponível para 170 milhões de clientes móveis da Telkomsel

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a implantação oficial de duas novas soluções de nuvem pessoal premium oferecidas pela Telkomsigma, uma subsidiária da Telkom Indonésia, a maior operadora de telecomunicações do país. Após o acordo de novembro, a Telkomsigma passará a oferecer seu serviço Floudrive, capacitado pela Synchronoss Personal Cloud, para estudantes universitários e clientes móveis da Telkomsel.

Como unidade de Serviços de TI e Data Center da Telkomsel, a Telkomsigma está utilizando a plataforma Synchronoss Personal Cloud no seu serviço Floudrive, oferecendo uma experiência de armazenamento em nuvem confiável e intuitiva, com capacidade de backup e restauração de conteúdo digital, incluindo fotos, vídeo, textos e outros arquivos. Para garantir a conformidade com as leis de armazenamento de dados da Indonésia, a Synchronoss fez uma parceria com a Alibaba, aproveitando sua infraestrutura de TI do país.

A partir de setembro, a Telkomsigma passará a oferecer para os novos estudantes universitários uma conta gratuita da Floudrive com 50 gigabytes de armazenamento em nuvem, que pode ser usada para backup de todo o conteúdo digital, bem como compartilhamento de arquivos e fotos. O pacote gratuito é o primeiro do seu tipo a ser oferecido através de universidades selecionadas na Indonésia. Além disso, a Telkomsigma oferecerá uma versão premium da Floudrive para 170 milhões de clientes móveis da Telkomsel. O serviço premium terá 100 gigabytes de armazenamento.

“Estamos contentes com a implementação destas duas novas soluções de nuvem pessoal premium que utilizam a plataforma Synchronoss Personal Cloud, especialmente nas universidades, que estreiam o serviço”, disse Tanto Suratno, Diretor de Negócios e Vendas da Telkomsigma. “Com a parceria da Synchronoss com a Alibaba, poderemos acompanhar os milhões de assinantes que irão utilizar nossos serviços gratuitos e premium da Floudrive.”

“A Telkomsigma, Telkomsel e Telkom Indonesia reconhecem a oportunidade única de mercado para o fornecimento de soluções de nuvem pessoal que viabilizem a oferta de uma ampla gama de serviços digitais para assinantes em toda a Indonésia”, disse Patrick Doran, Diretor de Tecnologia da Synchronoss. “Para atender um requisito essencial do cliente pela soberania dos dados locais, certificamos nossa plataforma de tecnologia na plataforma Alibaba Cloud, oferecendo uma solução de nuvem pessoal de marca branca segura, confiável, escalável e doméstica.”

Os principais provedores de serviços de Nível Um utilizam a Synchronoss Personal Cloud, Synchronoss Email Suite ou os dois para gerenciar mais de 250 milhões de assinantes em todo o mundo, com capacidade de armazenamento e gerenciamento de mais de 142 petabytes de dados.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. Saiba mais em www.synchronoss.com

