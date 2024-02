The Sanborn Map Company, Inc. accroît sa présence mondiale avec le lancement de Sanborn Geophysics, ULC

COLORADO SPRINGS, Colorado, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — The Sanborn Map Company, Inc. a le plaisir d’annoncer la création de sa filiale canadienne, Sanborn Geophysics, ULC, située à proximité de Toronto. Sanborn Geophysics se spécialisera dans les services d’études géophysiques et les ventes d’équipements, ce qui représente un nouveau marché pour Sanborn.

Dans son engagement pour faire évoluer les capacités dans la collecte des données géospatiales et les levés aériens, Sanborn Geophysics s’appuie sur la solide expertise de Sanborn dans le domaine des données géospatiales. John Copple, PDG de Sanborn, a commenté : « La création de Sanborn Geophysics élargit les capacités déjà étendues de Sanborn en matière de collecte de données géospatiales et de levés aériens. Nous sommes dans une position privilégiée nous permettant non seulement de recueillir des données spécialisées, mais de le faire à l’aide de notre propre équipement à la pointe de la technologie ».

Sanborn Geophysics est le résultat de l’acquisition d’actifs auprès de Nuvia Dynamics, Inc. Sanborn a également été en mesure d’embaucher des employés qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la technologie des levés géophysiques afin de doter Sanborn Geophysics d’un personnel compétent. Certains employés de Sanborn Geophysics ont plus de 25 ans d’expérience et ont auparavant travaillé pour Nuvia Dynamics Inc (connue précédemment sous le nom de Pico Envirotec Inc). Les sociétés précédentes présentent toutes deux un bilan remarquable en matière de développement de technologies de levés géophysiques pour la prospection minière/pétrolière et les applications géotechniques. Sanborn a bénéficié du soutien de The Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG). Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.

« Sanborn Geophysics créera de nouvelles opportunités pour l’entreprise, tant au niveau national qu’international. Cet investissement permettra de fournir les meilleures solutions géospatiales à nos clients », a ajouté John Copple.

À propos de The Sanborn Map Company :

Dès 1866, Sanborn s’est forgée une position de leader dans la création de données spatiales de qualité. Aujourd’hui, l’entreprise est à la pointe de la collecte de données spatiales et de l’innovation technologique et s’engage à offrir à ses clients les solutions géospatiales les plus complètes et les plus modernes, adaptées à leur situation. Sanborn est l’un des plus grands fournisseurs de produits et de services SIG de bout en bout aux États-Unis. Son offre comprend : l’imagerie oblique, l’imagerie ortho, les données lidar, sonar, géophysiques et hyperspectrales et la cartographie, le stockage sécurisé des données et le streaming à partir de notre propre centre de données, l’analyse spatiale, le développement d’applications personnalisées, la planification stratégique et le conseil technique en SIG-TI, les données commerciales et les plateformes cloud, les solutions géospatiales SAAS de Sanborn, le renforcement du personnel et les services gérés des programmes SIG. Grâce à Sanborn, les clients peuvent identifier les données et la technologie adéquates, et bénéficient de solutions qui correspondent à leurs besoins, à leur budget, et à la configuration du système requise. La certification ISO 9001:2015 de Sanborn constitue une nouvelle preuve de son engagement envers la qualité.

Pour les demandes d’information des médias :

Tom Harrington Jr, PhD

Directeur du marketing

tharrington@sanborn.com

(617) 413 7057

GlobeNewswire Distribution ID 9030760