Univar Solutions Entra para a Lista da Newsweek de Empresas Mais Verdes do Mundo de 2026

A Univar Solutions foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo pelo seu compromisso contínuo com a gestão ambiental, excelência comercial, responsabilidade social e sólidas práticas de governança

DOWNERS GROVE, Illinois, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especiais, anunciou hoje que foi nomeada uma das Empresas Mais Verdes do Mundo de 2026 pela Newsweek e pelo Plant-A Insights Group. O reconhecimento é baseado em uma avaliação de dados disponíveis publicamente e foi realizado em colaboração com a Plant-A Insights e a GIST Impact, destacando as organizações que fazem esforços mensuráveis para reduzir seu impacto ambiental e promover a sustentabilidade.

“Estamos orgulhosos de ver nossos esforços na abordagem do impacto ambiental sendo reconhecidos. Isso continua sendo um dos aspectos fundamentais da nossa operação”, disse Alexa Colin, Diretora Jurídica e Administrativa e líder executiva de sustentabilidade da Univar Solutions. “Estamos adotando uma abordagem disciplinada e prática para reduzir as emissões em todas as nossas operações e cadeia de valor, ao mesmo tempo em que entregamos valor ambiental e comercial.”

Com o nosso investimento contínuo em tecnologia, melhoria dos processos e engajamento organizacional, a Univar Solutions busca progredir em direção às suas metas climáticas para 2030 e ambição líquida zero de longo prazo, o que é uma das razões para essa honra. Outro aspecto essencial do programa de sustentabilidade para a empresa é o foco na eficiência dos recursos.

“Na Univar Solutions, abordamos a eficiência dos recursos como uma responsabilidade e uma oportunidade”, disse o Dr. Liam McCarroll, Diretor Sênior de Sustentabilidade Global e Impacto Social da Univar Solutions. “Trabalhamos para reduzir o desperdício, usar a água de forma mais eficaz e aplicar os princípios da economia circular sempre que possível em todas as nossas operações e isso ajuda a criar oportunidades para melhorar a forma como trabalhamos, reduzir custos, reduzir riscos e ajudar nossos clientes a promover suas próprias ambições de sustentabilidade por meio de melhores soluções de gerenciamento de recursos.”

A Univar Solutions também foi reconhecida em parte devido à sua estrutura de produtos sustentáveis e naturais que ajuda os clientes a avaliar a sustentabilidade dos ingredientes e das matérias-primas. A estrutura foi projetada para viabilizar uma comunicação produtiva sobre a sustentabilidade no nível do produto.

“Como empresa, acreditamos ser essencial apoiar os clientes nas suas jornadas de sustentabilidade”, disse Kelly Gilroy, Vice-Presidente de Sustentabilidade Comercial da Univar Solutions. “Criamos nosso Portfólio de Produtos Sustentáveis e Naturais para ajudar a proporcionar transparência e clareza enquanto trabalhamos juntos para impulsionar a sustentabilidade no nível do produto.”

O ranking das Empresas Mais Verdes do Mundo de 2026 da Newsweek avalia as 850 principais organizações em 28 países. A classificação baseia-se em mais de 25 critérios de sustentabilidade, incluindo emissões de gases de efeito estufa, uso de água, geração de resíduos e adesão estrita aos padrões de sustentabilidade da União Europeia.

“O futuro do nosso planeta exige uma ação coletiva e imediata de todos os setores”, disse Jennifer H. Cunningham, editora-chefe da Newsweek. “Ao destacar as Empresas Mais Verdes do Mundo, homenageamos os líderes corporativos e provamos que a responsabilidade ambiental não é apenas uma obrigação moral, e sim uma pedra angular dos negócios sustentáveis e com visão de futuro na economia global em mudança de hoje.”

Saiba mais sobre os esforços de sustentabilidade da Univar Solutions em: https://www.univarsolutions.com/sustainability

Saiba mais sobre o ranking da Newsweek das Empresas Mais Verdes do Mundo de 2026 em: https://rankings.newsweek.com/worlds-greenest-companies-2026

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

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