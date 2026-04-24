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Westbrook Racing Faz Parceria com a Holafly, Fornecedora Global de eSIM, para Campeonato E1 de 2026

Westbrook Racing E1 Team with Holafly eSIM Partnership 2026 Season

Westbrook Racing announces its partnership with Holafly for the 2026 E1 World Championship season, integrating global eSIM connectivity to support team operations and performae across international races.

DUBLIN, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Westbrook Racing anuncia uma nova parceria com a Holafly, a ser lançada na corrida do Campeonato Mundial UIM E1 rem Lake Como, em 24 e 25 de abril de 2026. A parceria reúne corridas elétricas e tecnologia móvel avançada, com foco compartilhado em inovação, desempenho e mobilidade global.

A Holafly, cuja missão é oferecer tranquilidade para quem viaja em todo o mundo, fornece soluções eSIM que possibilitam o acesso instantâneo e confiável a dados móveis em mais de 200 destinos. Ao eliminar a incerteza das tarifas de roaming, a logística física do SIM e o acesso inconsistente à rede, a Holafly possibilita que pessoas e equipes que viajam em todo o mundo permaneçam totalmente operacionais a partir do momento da chegada no destino. Como uma equipe de corrida competindo em vários locais internacionais, a Westbrook Racing integrará a tecnologia da Holafly nas suas operações diárias para apoiar o desempenho esportivo e a criação de conteúdo. Como parte da parceria, o RaceBird E1 da equipe orgulhosamente exibirá o logotipo da Holafly em 2026.

A parceria foi desenvolvida em torno de dois pilares principais: dar vida à colaboração por meio de conteúdo e experiências exclusivos centrados em toda a equipe e apoiar a Westbrook Racing durante toda a temporada com soluções de dados móveis confiáveis para sua equipe durante as viagens.

Essa colaboração reflete a crescente importância da infraestrutura digital no automobilismo moderno, onde o acesso a dados tem um papel direto na execução, eficiência e capacidade de operar em todos os lugares em tempo real. Unindo corridas elétricas com soluções móveis da última geração, a parceria cria uma plataforma para demonstrar como a tecnologia contribui de forma tangível para o desempenho da equipe.

Yan Lefort, Diretor Comercial e de Marketing da Westbrook Racing, disse: “A conectividade é um componente fundamental para a operação de uma equipe de corrida moderna. Essa parceria com a Holafly possibilita que a equipe fortaleça sua capacidade operacional em todos os locais de corrida, e crie conteúdo autêntico que demonstra o impacto real dos dados móveis confiáveis em um ambiente de campeonato global.”

Daniela Prado, Diretora de Marca da Holafly, disse: “Para a Westbrook Racing ficar online de forma confiável não é opcional, é fundamental. Esta parceria é um exemplo de como a Holafly pode apoiar as equipes em movimento, simplificar as operações internacionais e aprimorar o desempenho em momentos em que cada segundo conta.”

A parceria será ativada a partir da corrida do Lago Como e continuará durante toda a temporada do Campeonato E1 de 2026, com iniciativas integradas de conteúdo e ativação presencial em todos os eventos.

Sobre a Holafly
A Holafly é líder global em eSIMs para quem viaja, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para quem viaja em todo o mundo. Sua oferta ilimitada de dados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Contato com a Mídia: [email protected]

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/308c8f4f-c277-448d-a54e-755db044088f

GlobeNewswire Distribution ID 1001177671

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