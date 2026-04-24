Westbrook Racing s’associe à Holafly, fournisseur mondial de cartes eSIM, pour la saison 2026 du Championnat E1

Westbrook Racing E1 Team with Holafly eSIM Partnership 2026 Season

DUBLIN, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Westbrook Racing annonce un nouveau partenariat avec Holafly, dont le lancement est prévu lors du Championnat du monde UIM E1 sur le lac de Côme les 24 et 25 avril 2026. Alliant course nautique électrique et technologies mobiles de pointe, cette collaboration s’articule autour d’un objectif commun : l’innovation, la performance et la mobilité internationale.

Holafly s’est donnée pour mission d’apporter la sérénité aux voyageurs du monde entier grâce à des solutions eSIM qui offrent un accès instantané et fiable aux données mobiles dans plus de 200 destinations. En éliminant les incertitudes liées aux frais d’itinérance, à la logistique des cartes SIM physiques et à l’accès aléatoire au réseau, Holafly permet aux voyageurs et aux équipes internationales de rester pleinement opérationnels dès leur arrivée dans un pays étranger. Présente sur de nombreux sites de compétition nautique à travers le monde, l’équipe de Westbrook Racing intégrera la technologie d’Holafly à ses opérations quotidiennes afin d’optimiser ses performances sportives et la production de contenu. Dans le cadre de ce partenariat, c’est avec fierté que l’E1 RaceBird de l’équipe arborera le logo d’Holafly tout au long de la saison 2026.

Ce partenariat repose sur deux piliers essentiels : concrétiser la collaboration grâce à des contenus et des expériences exclusifs autour des performances de l’équipe, et fournir à Westbrook Racing des solutions de données mobiles fiables pour ses déplacements tout au long de la saison.

Cette collaboration illustre l’importance croissante des infrastructures numériques dans les sports motorisés modernes, où l’accès aux données est déterminant pour l’exécution, l’efficacité et la capacité d’opérer en temps réel à l’échelle internationale. En associant la course nautique électrique aux solutions mobiles de nouvelle génération, ce partenariat donne naissance à une plateforme qui permet de démontrer concrètement comment la technologie contribue à la performance d’une équipe de compétition sportive.

Yan Lefort, directeur commercial et marketing de Westbrook Racing, a déclaré : « La connectivité est essentielle au fonctionnement d’une équipe de course moderne. Ce partenariat conclu avec Holafly permet à notre équipe de renforcer ses capacités opérationnelles sur tous les sites de compétition nautique du monde, et de générer en parallèle des contenus authentiques qui illustrent l’impact réel des données mobiles fiables dans le cadre d’un championnat international. »

Daniela Prado, directrice de la marque Holafly, a précisé : « Les activités de Westbrook Racing représentent le type d’environnement dans lequel une connexion internet fiable n’est pas une option, mais une nécessité. Ce partenariat vient démontrer la capacité d’Holafly à accompagner les équipes de course nautique en déplacement en simplifiant leurs opérations internationales et, en fin de compte, en optimisant leurs performances dans les moments décisifs où chaque seconde a son importance. »

Ce partenariat prendra effet dès la course du lac de Côme et se poursuivra tout au long de la saison 2026 du Championnat E1, avec des initiatives de contenu intégrées et un déploiement sur le terrain lors de tous les événements concernés.

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et offre une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly s’est imposé comme le choix eSIM privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

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