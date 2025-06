VICTORIA, Seychelles, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, garantiu aprovação regulatória na Geórgia para operar como fornecedora de serviços de corretagem de ativos digitais e carteira de custódia por meio da Zona Franca de Tbilisi (TFZ). O novo desenvolvimento de licenciamento é uma expansão estratégica alinhada com os planos da Bitget de aumentar seu portfólio de licenciamento na Europa Oriental, uma região que dita cada vez mais o crescimento das criptomoedas por meio de estruturas regulatórias abertas e perspectivas econômicas progressivas.

A Geórgia emergiu como um centro notável de inovação em criptomoedas, chamando a atenção com sua postura pró-negócios e ambiente de apoio para empresas de criptomoedas e blockchain. Classificada entre os principais países em mineração de criptomoedas per capita e integração de blockchain, a Geórgia buscou ativamente políticas para se alinhar aos padrões financeiros globais, ao mesmo tempo em que abraça o forte potencial do criptoespaço emergente. A Zona Franca de Tbilisi oferece vantagens fiscais e estabeleceu estruturas e procedimentos para empresas no espaço de ativos digitais, tornando-se um foco para jogadores internacionais que buscam flexibilidade operacional com clareza regulatória.

“Regiões com fortes estruturas amigáveis às criptomoedas estão criando a base para a próxima era das finanças. A Geórgia é um exemplo de como a formulação de políticas estratégicas pode abrir portas para o crescimento, protegendo a segurança dos usuários e aumentando a acessibilidade. O objetivo da Bitget é trabalhar lado a lado com jurisdições que entendem o longo prazo—onde as criptomoedas são sinônimo da nova infraestrutura econômica global emergente”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A entrada da Bitget na Geórgia se alinha com seu objetivo mais amplo de fortalecer sua presença em mercados que apoiam a inovação responsável. À medida que a adoção de criptomoedas acelera na Europa Oriental, a região se torna cada vez mais importante para as plataformas de ativos digitais que buscam atender usuários institucionais e de varejo sob estruturas compatíveis. A transparência regulatória em jurisdições como a Geórgia ajuda a garantir que o crescimento seja acompanhado de responsabilidade, um princípio que se alinha com a abordagem de expansão internacional da Bitget.

Atualmente, a Bitget possui registros em várias jurisdições importantes na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico. Isso inclui AUSTRAC na Austrália, OAM na Itália e listagens de Fornecedores de Serviços de Ativos Virtuais na Polônia, Bulgária, Lituânia e República Tcheca. No Reino Unido, a Bitget opera sua plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma Pessoa Autorizada para os fins da Seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000. Além disso, as recentes licenças da Bitget em El Salvador e o registro na Argentina adicionam profundidade ao seu alcance em economias emergentes e estabelecidas, marcando um movimento deliberado para os mercados que moldam a próxima onda de adoção de criptomoedas.

A licença recém-adquirida na Geórgia se baseia nesse momento—sinalizando uma preferência por regiões que implementam estruturas amigáveis às criptomoedas e prudência regulatória. Cada nova licença marca mais um passo em direção à estratégia global da Bitget de incluir criptomoedas na infraestrutura diária com produtos de alta qualidade, segurança de classe mundial e forte conformidade com as regulamentações locais.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

