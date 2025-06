Bitget obtient une licence d’actifs numériques en Géorgie dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale en Europe de l’Est

VICTORIA, Seychelles, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a obtenu en Géorgie l’approbation réglementaire qui lui permettra d’opérer en tant que fournisseur de services d’échange d’actifs numériques et de portefeuille dépositaire via la zone franche de Tbilissi (TFZ). L’expansion stratégique que constitue l’obtention de cette nouvelle licence est parfaitement conforme aux projets de Bitget visant à développer son portefeuille de licences en Europe de l’Est. Grâce à des cadres réglementaires ouverts et à des perspectives économiques progressistes, cette région d’Europe s’impose de plus en plus en termes de croissance des cryptomonnaies.

Devenue un pôle d’innovation majeur dans le domaine des cryptomonnaies, la Géorgie a su attirer l’attention par sa position favorable aux entreprises en général et par l’environnement propice qu’elle a mis à la disposition des entreprises de cryptomonnaies et de blockchain. Classée parmi les premiers pays en termes de minage de cryptomonnaies par habitant et d’intégration de la blockchain, la Géorgie s’est en effet montrée active dans la mise en œuvre de politiques visant à s’aligner sur les normes financières mondiales tout en tirant profit du fort potentiel de l’espace cryptographique. Après avoir défini des cadres et des procédures pour les entreprises du secteur des actifs numériques, la zone franche de Tbilissi leur offre également des avantages fiscaux, ce qui en fait un pôle d’attraction pour les acteurs internationaux en quête de flexibilité opérationnelle et de clarté réglementaire.

« Les régions qui se dotent de cadres solides et favorables aux cryptomonnaies sont en train de jeter les bases de la prochaine ère financière. La Géorgie est une parfaite illustration de la manière dont l’élaboration de politiques stratégiques peut ouvrir la voie à la croissance tout en préservant la sécurité des utilisateurs et en améliorant l’accessibilité. Bitget a pour objectif de travailler en étroite collaboration avec les juridictions qui comprennent notre vision à long terme, une vision dans laquelle la cryptomonnaie est synonyme de la nouvelle infrastructure économique mondiale émergente », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

L’arrivée de Bitget en Géorgie est en parfaite adéquation avec son objectif plus large visant à renforcer sa présence sur les marchés qui soutiennent l’innovation responsable. Avec cette accélération de l’adoption des cryptomonnaies en Europe de l’Est, la région gagne en importance pour les plateformes d’actifs numériques qui cherchent à servir les utilisateurs institutionnels et particuliers dans le cadre de structures conformes. Dans des juridictions comme la Géorgie, la transparence réglementaire permet de garantir que croissance et responsabilité vont de pair, un principe qui cadre avec l’approche de Bitget en matière de stratégie d’expansion internationale.

Bitget est actuellement enregistrée dans plusieurs juridictions clés en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Il s’agit notamment de l’AUSTRAC en Australie, de l’OAM en Italie, et des listes de fournisseurs de services d’actifs virtuels en Pologne, en Bulgarie, en Lituanie et en République tchèque. Au Royaume-Uni, c’est en partenariat avec une personne autorisée au sens de l’article 21 de la loi britannique de 2000 sur les services et marchés financiers que Bitget exploite sa plateforme approuvée par la FCA. De plus, les récentes licences obtenues par Bitget au Salvador et son enregistrement en Argentine renforcent sa présence dans les économies émergentes et établies, marquant ainsi une avancée délibérée sur les marchés qui façonneront la prochaine vague d’adoption des cryptomonnaies.

C’est exactement dans cette dynamique que s’inscrit la licence récemment acquise en Géorgie. Cette acquisition témoigne également d’une préférence pour les régions qui mettent en œuvre des cadres favorables aux cryptomonnaies et font preuve de prudence réglementaire. Chaque nouvelle licence marque une nouvelle étape dans la stratégie mondiale de Bitget visant à intégrer les cryptomonnaies dans l’infrastructure quotidienne grâce à des produits de haute qualité, une sécurité de calibre international et une stricte conformité aux réglementations locales.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/595c8101-71b3-4f99-9849-5682104ad6de

GlobeNewswire Distribution ID 1001103979