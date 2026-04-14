Bitget lança CFD Copy Trading Diante da Aceleração da Demanda por Exposição Entre Mercados

VICTORIA, Seychelles, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou hoje a CFD Copy Trading, expandindo o acesso aos mercados financeiros tradicionais e viabilizando que os usuários sigam automaticamente os traders profissionais em Forex, commodities e índices diretamente da plataforma Bitget.

O lançamento dá seguimento a um forte crescimento nos negócios de CFD da Bitget, que recentemente ultrapassou US$ 6 bilhões em volume de trading em um único dia, com os usuários respondendo ao aumento da volatilidade nos mercados globais. Os recentes movimentos de preços do ouro, petróleo, principais pares de moedas e índices de ações atraíram uma maior participação de traders nativos de criptomoedas que buscam uma exposição mais ampla ao mercado, à medida que as condições macro se tornam mais interconectadas.

Embora esse crescimento tenha sido impulsionado em grande parte por traders experientes que reagem rapidamente aos sinais macroeconômicos, o acesso permanece desigual para usuários comuns que não acompanham ativamente os desenvolvimentos do mercado ou negociam em várias classes de ativos. O CFD Copy Trading foi elaborado para reduzir essa barreira, viabilizando que os usuários repliquem as estratégias dos traders de alto desempenho a partir de 50 USDT, usando a mesma estrutura de copy trading já familiar nos produtos de Futuros e Spot da Bitget.

“Mais usuários estão prestando atenção aos movimentos macro porque o conjunto de oportunidades se ampliou além das criptomoedas”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O importante agora é tornar esse acesso prático. O copy trading reduz a barreira de execução para usuários que desejam exposição aos mercados globais, sem a necessidade de criar essa experiência a partir do zero.”

O produto é baseado na infraestrutura de CFDs integrada ao MT5 da Bitget e introduz vários mecanismos projetados para aprimorar a execução e a transparência tanto para os traders quanto para os seguidores. A criação de contas MT5 e o processamento de saques são concluídos em menos de três segundos por meio de um processo de backend totalmente automatizado, reduzindo o atrito na integração e na liquidação. A Bitget também aplica um modelo High-Water Mark de participação nos lucros, no qual os traders especializados só passam a ter participação nos lucros quando a conta de um seguidor atinge uma nova alta de lucro líquido após a recuperação total das perdas anteriores. Isso significa que os traders somente são recompensados quando os seguidores atingem a lucratividade líquida, alinhando os incentivos mais diretamente em ambos os lados da estratégia.

Os dados de desempenho, incluindo ROI, contagem de seguidores e números de participação nos lucros, são atualizados a cada hora, substituindo o modelo de relatório atrasado ainda comum em grande parte do mercado. As liquidações de participação nos lucros são processadas diariamente, e os traders elegíveis podem receber até 30% de participação nos lucros, com estruturas VIP também possibilitando carteiras de acesso restrito aos seguidores convidados.

O lançamento também expande a estratégia mais ampla da Universal Exchange da Bitget, criada para dar aos usuários acesso a várias classes de ativos em uma única estrutura de conta. Por meio da margem baseada em USDT, os usuários podem transitar entre criptomoedas, commodities, Forex e índices sem a necessidade de transferir fundos entre corretoras externas ou converter capital em plataformas separadas. Para os usuários de criptomoedas, o CFD Copy Trading cria um ponto de entrada mais simples nos mercados financeiros tradicionais. Para traders experientes de MT5 e Forex, ele também cria um novo ponto de entrada no ecossistema mais amplo da Bitget, onde os mercados de ativos tradicionais e digitais se sobrepõem cada vez mais em um único ambiente de negociação.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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